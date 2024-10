Az Adidas ma közzétette a 2024 harmadik negyedévére vonatkozó előzetes pénzügyi eredményeit. Az év harmadik negyedévében az árfolyamhatásoktól megtisztított bevételek 10 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest. Euróban a cég bevételei 7 százalékkal emelkedtek, elérve a 6,438 milliárd eurót. A Yeezy értékesítések nélkül számolva a bevételek 14 százalékkal nőttek ebben az időszakban.

Az Adidas továbbra is tör előre: újra megdöntötte a bevételi rekordját / Fotó: AFP

Az Adidas bruttó nyereséghányada 2,0 százalékponttal nőtt, elérve az 51,3 százalékot a harmadik negyedévben. Az alaptermékek bruttó nyereséghányadának növekedése még ennél is nagyobb volt. A cég működési eredménye a harmadik negyedévben 598 millió euróra emelkedett, amely tartalmazza a megmaradt Yeezy készletek egy részének értékesítéséből származó körülbelül 50 millió eurós hozzájárulást is – számolt be a vállalat.

A vállalat növelte az éves előrejelzését, figyelembe véve a vártnál jobb teljesítményt és a márka jelenlegi lendületét.

Az Adidas most arra számít, hogy az árfolyamhatásoktól megtisztított éves bevételek körülbelül 10 százalékkal nőnek 2024-ben és működési nyereség várhatóan eléri az 1,2 milliárd eurós szintet. Az előrejelzés részeként a cég feltételezi, hogy a Yeezy készlet fennmaradó részének értékesítése az év hátralévő részében átlagosan önköltségi áron történik majd, ami további 50 millió eurós bevételt eredményezne, de nem járulna hozzá további nyereséghez a negyedik negyedévben.

Az második negyedéves jelentése is pozitív volt: a valutasemleges bevételei 11 százalékkal nőttek az ide második negyedévben éves szinten. Euróban számolva a cég bevétele 9 százalékkal, 5,8 milliárd euróra nőtt. Az Adidas bruttó árrése akkor elérte az 50,8 százalékot.