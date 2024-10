Ismét kapható az ország minden pontján a Barbon borotvakrém, beleértve immár a Lidl üzleteit is. Az újraindított forgalmazás nosztalgikus érzéseket ébreszt a régi Barbon-rajongókban, de a fiatalabb generációk számára is népszerű választás lehet a minőségi borotválkozáshoz. A tradicionális borotválkozási termékek iránti kereslet ugyanis egyre növekszik, ahogy egyre több férfi választja a természetes alapanyagokat és a retró borotválkozási élményt.

Visszatért a Barbon borotvakrém, lehet nosztalgiázni / Fotó: Caola

Egy friss felmérés szerint a borotvakrémet ismerők 85 százaléka azonnal a Barbonra asszociált, ha borotvakrémről volt szó. A Barbon azonban nem csak a nosztalgia miatt sikeres – olvasható cég a közleményében.

Különleges összetevői segítik a bőr regenerálódását, és kiváló bőrápolást biztosítanak.

A Barbont 1949 óta gyártja a Caola Kozmetikai és Háztartásvegyipari Zrt., és mára a férfiak borotválkozási rutinjának meghatározó elemévé vált. A klasszikus Barbon mellett a Figaro borotvakrém is kapható, mindkét termék népszerű az alacsony ár és a magas minőség kombinációjának köszönhetően.

Ha máshonnan nem is, sokaknak az ikonikussá vált reklámból lehet ismerős a márka, melyben a rajzfilmfigura Gusztáv a borotválkozással hadilábon álló szomszédjának ajánlja a Barbon borotvahabot. Ha Gusztáv most nem is, de a Barbon visszatért. A Caola egyébként egy évvel ezelőtt nyitott új gyárat Martonvásáron, az ipari park területén.