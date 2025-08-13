Újra beleköpnek Musk levesébe: most a Neuralink is kihívót kaphat, nem is akármilyent

Az OpenAI társalapítója, Sam Altman egy új cég mögé áll, amely közvetlen kihívója lehet Elon Musk Neuralinkjének. A vállalkozás célja, hogy összekapcsolja az emberi agyat a számítógépekkel, és ezzel új szintre emelje az ember és a mesterséges intelligencia (MI) együttműködését. A Merge Labs névre keresztelt projekt a tervek szerint 850 millió dolláros cégértékelés mellett vonna be tőkét, melynek jelentős része az OpenAI saját befektetési csapatától érkezhet.
Három belsős forrás szerint Altman ösztönzi a befektetést, és az indulást Alex Blaniával együtt segíti majd – ő vezeti a World nevű, szemgolyószkennelésen alapuló digitális azonosítóprojektet, melyet szintén Altman támogat. Altman a Merge társalapítója lesz, de a napi működésben nem vesz részt – számolt be a Financial Times.
A Merge a mesterséges intelligencia legújabb vívmányait használná fel a brain-computer interface (BCI) technológia fejlesztésére, vagyis olyan rendszerekre, amelyek nagy sávszélességgel kapcsolják össze az emberi agyat a gépekkel. A név a Szilícium-völgyben elterjedt „the merge” kifejezésre utal – arra a pillanatra, amikor az ember és a gép szinte eggyé válik. Altman már 2017-ben hosszú bejegyzést írt erről, és akár 2025-re is elképzelhetőnek tartotta a fordulópont elérését.
A tervek szerint a Merge 250 millió dollárt kapna az OpenAI-tól és más befektetőktől,
de a tárgyalások még korai szakaszban járnak. Altman személyesen nem fektet be, de stratégiai szerepet vállal az indulásban.
Az új vállalkozás közvetlen kihívója lesz a 2016-ban Musk által alapított Neuralinknek, amely szintén az agy közvetlen összekötésén dolgozik a számítógépekkel. Musk és Altman egykor együtt alapították az OpenAI-t, de Musk 2018-ban távozott a vezetőségből, miután összekülönbözött Altmannal. Azóta mindketten saját mesterségesintelligencia-projekteket visznek: Musk 2023-ban indította el xAI nevű cégét, és jelenleg jogi úton próbálja akadályozni az OpenAI nonprofitból profittá alakítását.
A Neuralink idén 650 millió dollárnyi befektetést kapott, és a befektetők a cég értékét összesen 9 milliárd dollárra becsülik,
olyan befektetők, mint a Sequoia Capital, a Thrive Capital és a Vy Capital. Bár az agyba ültetett implantátumok technológiája több évtizedes, az utóbbi években az MI és az elektronikai alkatrészek fejlődése új, gyakorlati alkalmazási lehetőségeket nyitott meg.
Altman nem először lép be a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI közvetlen környezetén kívüli technológiai területekre: társalapítója a World digitális ID-projektnek, és befektetett többek között az Oklo nevű nukleáris hasadási vállalatba, valamint a Helion fúziós energiát fejlesztő projektbe is. A Merge indulása újabb fejezetet nyit a két tech milliárdos, Musk és Altman közötti versengésben, és tovább élesíti a küzdelmet az ember-gép kapcsolat jövőjéért.
Altmanék mellett már egy BrainCo nevű startup is tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy több mint 1,3 milliárd dollár értékű tőkét gyűjtsön egy esetleges hongkongi vagy kínai tőzsdei bevezetés előtt. A cég bionikus végtagokat és olyan technológiákat fejleszt, amelyekkel az emberi agy képes számítógépek irányítására. Ezzel pedig vetélytársa Elon Musk Neuralinkjének.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.