Furcsa szerkezetek jelentek meg az ukrajnai utak felett, halálos veszély az oka

Donyeckben, az orosz erők ostromolta pokrovszki régió főútján figyelt fel a The Moscow Times a szerkezetekre, amelyeket ukránok akkor építettek. Ezt az utat, a T05-öst két és fél éve „az élet főútjának” nevezte a The Washington Post cikke, mert ez volt az utolsó, amely összekötötte Ukrajnát az akkor ostromolt Bahmuttal.

Drónháború: aki még az utakra merészkedik a frontvonalak közelében, annak valószínűleg nem meglepő ez a látvány / Fotó: NurPhoto via AFP

Bahmut azóta elesett, és az előrenyomuló orosz hadsereg a főútnál fekvő, és ezen keresztül ellátott, még ukrán ellenőrzés alatt álló donyecki városokat fenyegeti.

Manapság ezen a környéken az „élet főútjai” könnyen válnak a „halál főútjaivá”, ahogy néhány hónapja a Forbes nevezett cikkében egy utat ugyanebben a régióban a lenti videó alapján, amelyen sorban láthatók mellette az FPV kamikazedrónok eltalálta járművek, némelyik még ég is.

A videón ukrán drónok elpusztította orosz járművek láthatók, csakhogy az oroszok az ukránokhoz hasonlóan használnak FPV drónokat az ellenfél utánpótlásának megsemmisítésére és akadályozására.

Ellenük kellene megvédenie a járműveket a The Moscow Times említette szerkezeteknek a T05-ösön, a régióban védekező ukrán erők ellátási útvonalán, amelyen a beszámoló szerint alig van forgalom, csak néhány antidrón antennákkal, vagy rájuk hegesztett fémketrecekkel felszerelt katonai pickup söpör végig teljes sebességgel haladva, az életveszély tudatában.

Kamikazedrón, drónantenna, dróndetektor, drónháló

Antidrón antenna, a cikkben idézett ukrán katona, Vitalij nyakában dróndetektor, amit pedig építenek, és részben már ki is van építve az út felett: drónháló. A világ más tájain keveset mondanak ezek az új szavak, itt azonban még azelőtt meg kell tanulni őket és hajmeresztő tartalmukat, mielőtt nagy baj lesz. A Terminátor-filmek falansztere, amelyben gépek támadnak emberekre, máshol még talán fantasztikum, de a világnak ezen a táján science fiction helyett valóság.

A túlélés záloga: dróndetektor / Fotó: Anadolu via AFP

Az út mentén felállított oszlopokra feszített drónháló – amely nemcsak itt tűnt fel, hanem a harcban álló régió legkülönbözőbb területein – errefelé az élet útja és a halál útja közti különbséget jelenti.

Olyan, mint a pók hálója

– magyarázza az újságírónak az egyik munkás, az 52-éves Andrij. „Amikor a drón beleütközik, felrobban. Ha a hálóba akad, nem tudja elérni a célpontját, és akkor nem tud rendesen robbanni. Ha még fel is robban, a robbanófejének, ami körülbelül 200 gramm, túl távol lesz a teherautó vagy az autó, hogy megrongálja.”