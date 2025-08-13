Furcsa szerkezetek jelentek meg az ukrajnai utak felett, halálos veszély az oka

Donyeckben, az orosz erők ostromolta pokrovszki régió főútján figyelt fel a The Moscow Times a szerkezetekre, amelyeket ukránok akkor építettek. Ezt az utat, a T05-öst két és fél éve „az élet főútjának” nevezte a The Washington Post cikke, mert ez volt az utolsó, amely összekötötte Ukrajnát az akkor ostromolt Bahmuttal.
Bahmut azóta elesett, és az előrenyomuló orosz hadsereg a főútnál fekvő, és ezen keresztül ellátott, még ukrán ellenőrzés alatt álló donyecki városokat fenyegeti.
Manapság ezen a környéken az „élet főútjai” könnyen válnak a „halál főútjaivá”, ahogy néhány hónapja a Forbes nevezett cikkében egy utat ugyanebben a régióban a lenti videó alapján, amelyen sorban láthatók mellette az FPV kamikazedrónok eltalálta járművek, némelyik még ég is.
A videón ukrán drónok elpusztította orosz járművek láthatók, csakhogy az oroszok az ukránokhoz hasonlóan használnak FPV drónokat az ellenfél utánpótlásának megsemmisítésére és akadályozására.
Ellenük kellene megvédenie a járműveket a The Moscow Times említette szerkezeteknek a T05-ösön, a régióban védekező ukrán erők ellátási útvonalán, amelyen a beszámoló szerint alig van forgalom, csak néhány antidrón antennákkal, vagy rájuk hegesztett fémketrecekkel felszerelt katonai pickup söpör végig teljes sebességgel haladva, az életveszély tudatában.
Antidrón antenna, a cikkben idézett ukrán katona, Vitalij nyakában dróndetektor, amit pedig építenek, és részben már ki is van építve az út felett: drónháló. A világ más tájain keveset mondanak ezek az új szavak, itt azonban még azelőtt meg kell tanulni őket és hajmeresztő tartalmukat, mielőtt nagy baj lesz. A Terminátor-filmek falansztere, amelyben gépek támadnak emberekre, máshol még talán fantasztikum, de a világnak ezen a táján science fiction helyett valóság.
Az út mentén felállított oszlopokra feszített drónháló – amely nemcsak itt tűnt fel, hanem a harcban álló régió legkülönbözőbb területein – errefelé az élet útja és a halál útja közti különbséget jelenti.
Olyan, mint a pók hálója
– magyarázza az újságírónak az egyik munkás, az 52-éves Andrij. „Amikor a drón beleütközik, felrobban. Ha a hálóba akad, nem tudja elérni a célpontját, és akkor nem tud rendesen robbanni. Ha még fel is robban, a robbanófejének, ami körülbelül 200 gramm, túl távol lesz a teherautó vagy az autó, hogy megrongálja.”
A frontvonal útjai mellett oszlopok sorakoznak, amelyeket nem a világításnak állítottak. Milyen sokan szeretnék, hogy az Andrij által említett módszer működjön – és milyen sokan elkerülik az utakat, attól tartva, hogy mégse –, annak a szemléltetésére elég egy-két adat az ukrajnai terminátorfalanszterről.
Katonai jellegű adatokat természeten egyik háborús félnek sem érdemes elhinni, de ebben az esetben – ha a számok nem is pontosak – már a nagyságrendek beszédesek, és megerősítik, hogy az ukrajnai egy olyan háború, ahol gépek vadásznak, olykor rajban, az emberekre.
Ha csak nagyságrendileg stimmelnek a fenti adatok, abból is kiderül, hogy mindkét oldalon egy katonára körülbelül három harci drón jut, de ebben csak az idén gyártottak vannak benne. A drón gyorsabban fogy, mint a katona – de ez már akkor is a Terminátor világa. Építhetik a drónhálókat: ha a háború folytatódik, bizony szükség lesz rájuk.
A The Moscow Times cikke egyébként – keddi keltezésű – azzal ér véget, hogy Vitalijt és csapatát az orosz előrenyomulás miatt hirtelen visszarendelték Harkivba. „Túl veszélyessé vált. Vonulunk vissza.”
A lenti videón is láthatók póznák, amelyeket valószínűleg drónhálókhoz emeltek – és égő járművek.
