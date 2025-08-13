Ennyi volt: bezárt a SPAR Magyarország harmadik legnagyobb városában – kiborultak a helyiek, már pletykálják, mi nyílik a bolt helyén

Csak szemét és üres polcok maradtak a bezárt SPAR helyén, dee már újabb fejleményeket derítettek ki a szegedi üzlethelyiség lehetséges sorsáról – derül ki a Délmagyar írásából.

Június végén bezárt Szegeden a Tápai utca SPAR. A környékbeliek azóta is értetlenül állnak a döntés előtt, a mai napig dühösek miatta.

A bolt volt a környék egyetlen nagyobb élelmiszerüzlete, amelyet gyalogosan is könnyen elérhettek,

ez nagy előnyt jelentett főleg az idősek és a kisgyermekes családok számára.

A cikk megjegyzi, hogy a közelben működik egy kis Tesco, a környéken élők többsége nem szívesen vásárol ott, tapasztalataik szerint drágább, és kevésbé érzik otthonosnak, mint a megszokott SPAR üzletet.

Az üzlethelyiséget szinte már teljesen kiürítették. Pletykák szerint nemcsak bezárták, de eladásra is meghirdették az ingatlant. Mások úgy tudják, hogy csak kiadásra szánják.

Utánajárva a szóbeszédeknek, a lap nem talált információt arra vonatkozóan, hogy valóban hirdetnék a helyiséget.

A helyiek körében azóta is megy a találgatás, hogy vajon mi nyílik ott. Azt mondják, hogy már az Aldi és a Lidl érdeklődött a terület iránt.

A cikk megjegyzi, hogy ha ilyen lassan alakul a bezárt SPAR üzlet sorsa, akkor lassan az enyészeté lesz az épület. Szeméthalmok, piszok és roskadásig telt nyilvános hulladékgyűjtő fogadja az arra járókat.

Korábban a Világgazdaság azt is megírta, hogy a SPAR távozásával nagymértékben csökken Kisújszállás kiskereskedelmi kínálata, ami jókora nehézségeket okozhat a vásárlóknak. Az önkormányzat célja, hogy minél hamarabb új, működő kereskedelmi egység nyíljon a helyén.