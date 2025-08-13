Deviza
Ennyi volt: bezárt a SPAR Magyarország harmadik legnagyobb városában – kiborultak a helyiek, már pletykálják, mi nyílik a bolt helyén

Rejtély, mi lesz a bezárt szegedi SPAR helyén: pletykák és találgatások keringenek.
VG
2025.08.13, 06:45
Frissítve: 2025.08.13, 09:45

Csak szemét és üres polcok maradtak a bezárt SPAR helyén, dee már újabb fejleményeket derítettek ki a szegedi üzlethelyiség lehetséges sorsáról – derül ki a Délmagyar írásából.

++ THEME PICTURE ++ Spar Austria
Ennyi volt: bezárt a SPAR Magyarország harmadik legnagyobb városában / Fotó: APA-PictureDesk / AFP (illusztráció)

Június végén bezárt Szegeden a Tápai utca SPAR. A környékbeliek azóta is értetlenül állnak a döntés előtt, a mai napig dühösek miatta. 

A bolt volt a környék egyetlen nagyobb élelmiszerüzlete, amelyet gyalogosan is könnyen elérhettek, 

ez nagy előnyt jelentett főleg az idősek és a kisgyermekes családok számára. 

A cikk megjegyzi, hogy a közelben működik egy kis Tesco, a környéken élők többsége nem szívesen vásárol ott, tapasztalataik szerint drágább, és kevésbé érzik otthonosnak, mint a megszokott SPAR üzletet. 

Az üzlethelyiséget szinte már teljesen kiürítették. Pletykák szerint nemcsak bezárták, de eladásra is meghirdették az ingatlant. Mások úgy tudják, hogy csak kiadásra szánják. 

Utánajárva a szóbeszédeknek, a lap nem talált információt arra vonatkozóan, hogy valóban hirdetnék a helyiséget. 

A helyiek körében azóta is megy a találgatás, hogy vajon mi nyílik ott. Azt mondják, hogy már az Aldi és a Lidl érdeklődött a terület iránt. 

A cikk megjegyzi, hogy ha ilyen lassan alakul a bezárt SPAR üzlet sorsa, akkor lassan az enyészeté lesz az épület. Szeméthalmok, piszok és roskadásig telt nyilvános hulladékgyűjtő fogadja az arra járókat. 

Korábban a Világgazdaság azt is megírta, hogy a SPAR távozásával nagymértékben csökken Kisújszállás kiskereskedelmi kínálata, ami jókora nehézségeket okozhat a vásárlóknak. Az önkormányzat célja, hogy minél hamarabb új, működő kereskedelmi egység nyíljon a helyén.

