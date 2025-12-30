Otthon Start program: kiderült, tömegesen jutottak első lakásukhoz máris a magyarok – de még több ezren várnak a sorukra
Négy hónap alatt 20 ezer elsőlakás-tulajdonos juthatott hozzá az ingatlanához az Otthon Start program által – közölte Panyi Miklós.
Az államtitkár közölte, hogy szeptember 1-jétől 15 ezer szerződést kötöttek meg, további 15 ezer pedig még folyamatban van.
Ma 10 ingatlantranzakcióból 4 otthon startos lakásvásárló
– mondta a politikus. Hangsúlyozta, hogy a 3 százalékos hitel kombinálható más otthonteremtési, családtámogatási formákkal is.
Az Otthon Start program az albérletárakat is lenyomja
A hitel nemcsak a piacot pörgeti fel, de a bérleti díjakat is lefelé tolja. Az Otthon Start program minden várakozást felülmúl: eddig 22 ezer igénylés érkezett be, és több ezer család már a folyósított összeggel gazdálkodhat.
A kereslet élénkülése ellenére váratlan fordulat látszik az albérletpiacon is: Panyi szerint az Otthon Start lenyomja az albérletárakat, mert egyre több fiatal lép át a bérletből a saját tulajdon irányába. A kormányzati célok tehát teljesülnek, a program egyszerre mozgatja meg
- a lakáspiacot,
- a hitelpiacot
- és a beruházói oldalt is.
És érkezik az újabb könnyítés: 2026. január 1-jétől a külterületi ingatlanokra is felvehető lesz a kedvezményes lakáshitel, ami tovább bővíti a lehetőségeket azok számára, akik vidéki, nagyobb telkes otthonban gondolkodnak.
A program célba vette a vidéki lakáspiacot
Jelentős fejlesztés lehet az Otthon Start program jövőjében: a kormány tervezi, hogy a külterületi és zártkerti lakóingatlanokat is bevonja a fix 3 százalékos hitel konstrukciójába. Ez több tízezer eddig kizárt épületet nyithatna meg a támogatás számára.
Ez a bővítés nemcsak a vevőkör bővülését jelenti: a szabályozás kiterjesztése ösztönözheti az új építkezéseket is – különösen parcellázott külterületi telkeken –, és elősegítheti a meglévő tanyák korszerűsítését.
A külterületi házak eddig jellemzően 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak, mint a belterületi ingatlanok, részben a rosszabb infrastruktúra miatt, de leginkább azért, mert a bankok eddig kerülték ezek hitelezését.
Korábban Panyi Miklós közölte, hogy újabb, mintegy ötezer, az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte. Bemutatta azt a Magyar Közlönyben megjelent, új kormányrendelet-csomagot, amely tizenegy új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemeltté, vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá.