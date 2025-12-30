Deviza
otthon
Panyi Miklós
Otthon Start Program
otthonteremtés

Otthon Start program: kiderült, tömegesen jutottak első lakásukhoz máris a magyarok – de még több ezren várnak a sorukra

Jelenleg 10 ingatlantranzakcióból 4 otthon startos lakásvásárló. Az Otthon Start program már célba vette a vidéki lakáspiacot is.
VG
2025.12.30, 11:17
Frissítve: 2025.12.30, 11:27

Négy hónap alatt 20 ezer elsőlakás-tulajdonos juthatott hozzá az ingatlanához az Otthon Start program által – közölte Panyi Miklós.

LUS_IMG_4420 otthon start
Az Otthon Start program már célba vette a vidéki lakáspiacot is / Fotó: Kallus György

Az államtitkár közölte, hogy szeptember 1-jétől 15 ezer szerződést kötöttek meg, további 15 ezer pedig még folyamatban van. 

Ma 10 ingatlantranzakcióból 4 otthon startos lakásvásárló

– mondta a politikus. Hangsúlyozta, hogy a 3 százalékos hitel kombinálható más otthonteremtési, családtámogatási formákkal is.

Az Otthon Start program az albérletárakat is lenyomja

A hitel nemcsak a piacot pörgeti fel, de a bérleti díjakat is lefelé tolja. Az Otthon Start program minden várakozást felülmúl: eddig 22 ezer igénylés érkezett be, és több ezer család már a folyósított összeggel gazdálkodhat.

A kereslet élénkülése ellenére váratlan fordulat látszik az albérletpiacon is: Panyi szerint az Otthon Start lenyomja az albérletárakat, mert egyre több fiatal lép át a bérletből a saját tulajdon irányába. A kormányzati célok tehát teljesülnek, a program egyszerre mozgatja meg

  • a lakáspiacot,
  • a hitelpiacot
  • és a beruházói oldalt is.

És érkezik az újabb könnyítés: 2026. január 1-jétől a külterületi ingatlanokra is felvehető lesz a kedvezményes lakáshitel, ami tovább bővíti a lehetőségeket azok számára, akik vidéki, nagyobb telkes otthonban gondolkodnak.

A program célba vette a vidéki lakáspiacot

Jelentős fejlesztés lehet az Otthon Start program jövőjében: a kormány tervezi, hogy a külterületi és zártkerti lakóingatlanokat is bevonja a fix 3 százalékos hitel konstrukciójába. Ez több tízezer eddig kizárt épületet nyithatna meg a támogatás számára.

Ez a bővítés nemcsak a vevőkör bővülését jelenti: a szabályozás kiterjesztése ösztönözheti az új építkezéseket is – különösen parcellázott külterületi telkeken –, és elősegítheti a meglévő tanyák korszerűsítését.

A külterületi házak eddig jellemzően 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak, mint a belterületi ingatlanok, részben a rosszabb infrastruktúra miatt, de leginkább azért, mert a bankok eddig kerülték ezek hitelezését. 

Korábban Panyi Miklós közölte, hogy újabb, mintegy ötezer, az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakás építése indulhat meg pár hónapon belül országszerte. Bemutatta azt a Magyar Közlönyben megjelent, új kormányrendelet-csomagot, amely tizenegy új lakásfejlesztési projektet nyilvánít nemzetgazdasági szempontból kiemeltté, vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá.

