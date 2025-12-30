Deviza
közlekedés
külföldi utazás
alkoholfogyasztás
szilveszter

Méregdrága lesz a pezsgő, ha erre nem figyelünk külföldön – még az se mindegy, kezdők vagyunk-e

Az ittas vezetés szabályai nem egységesek Európában. Külföldön szilveszterezés esetén ezekkel a szabályokkal, és a téli gumikra, hóláncokra vonatkozó előírásokkal is fontos tisztában lennünk.
VG
2025.12.30, 10:08
Frissítve: 2025.12.30, 10:08

Az év utolsó napja, december 31-e szinte mindenhol az ünneplésé. Az újévet sokan éjféli pezsgős koccintással ünneplik, de azok sincsenek kevesen, akik bulizással töltik a Szilvesztert – akár itthon, akár külföldön. Azzal azonban érdemes tisztában lenni, hogy az ittas vezetéssel kapcsolatos szabályok nem egységesek Európában, jelentős különbségek vannak a legális véralkohol-értékeket illetően, így nem árt tájékozódni, ha valaki külföldön ülne volánhoz Szilveszterkor.

szilveszter pezsgő záró tolerancia külföld autózás
Ha autóba ülünk, óvatosnak kell lennünk a szilveszteri pezsgőzéssel / Fotó: Shutterstock

Szintén fontos tisztában lennünk a téli gumi használatának, valamint a hólánc meglétének szabályairól is ,és ha autópályán közlekedünk, mindenképpen érdemes előre, online megvásárolni a matricákat. Az autopalyamatrica.hu összeszedte a legfontosabb tudnivalókat az év utolsó és az újév első napjaira.

Magyarországhoz hasonlóan a legtöbb országban kiemelten ellenőrzi a rendőrség az év utolsó napján az alkoholfogyasztást. Aki külföldön köszönti az újévet és autóval utazik, annak mindenképpen érdemes előre tájékozódni, mert országonként eltérő a határérték és a büntetés mértéke is. Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint. Több államban (Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország stb.) pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa: a kezdő vagy fiatal vezetőknek akkor sem megengedett a szeszes ital fogyasztása, ha egyébként van valamekkora limit.

Teljes zéró tolerancia minden vezető számára:

  • Magyarország,
  • Szlovákia,
  • Csehország,
  • Románia.

Az éjféli koccintásnál nem árt tudni, hogy nagy általánosságban, 70-80 kilogramm körüli testsúly esetén egy kis pohár (1-1,5 deciliter) pezsgő vagy bor után minimum 2–3 órát kell várni arra, hogy már ne lehessen kimutatni az alkoholt. Hasonló a helyzet 3-5 deciliter sör elfogyasztása után. Mivel a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.

Szilveszterkor van, ahol belefér egy pohár pezsgő

Minimális alkohol fogyasztása megengedett (0,05 ezrelék), ha nem kezdő vagy fiatal a vezető:

  • Ausztria,
  • Horvátország,
  • Szlovénia,
  • Szerbia,
  • Olaszország,
  • Németország.

Ez szintén nagy általánosságban egy korsó sörnek, két deci bornak vagy pezsgőnek felel meg, illetve egy feles (4 centiliter) töménynek, de az említett tényezők miatt nem elegendő egy kalkulátorra hagyatkozni.

Európa talán legszigorúbb rendszere Szlovákiáé. Északi szomszédunknál az ittas vezetés büntetése súlyos esetben akár 12 év szabadságvesztéssel is járhat. A többi országban minimum 300 eurótól (115 ezer forint) indul a tarifa és elérheti a 6 ezer eurót (2,4 millió forint). Aki ittasan okoz balesetet, jó eséllyel letöltendő börtönbüntetésre is számíthat. A szabályok egyre szigorodnak és az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 2020-as javaslata alapján idővel várhatóan valamennyi uniós tagállam zéró toleranciát vezet be.

