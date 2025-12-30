Méregdrága lesz a pezsgő, ha erre nem figyelünk külföldön – még az se mindegy, kezdők vagyunk-e

Az év utolsó napja, december 31-e szinte mindenhol az ünneplésé. Az újévet sokan éjféli pezsgős koccintással ünneplik, de azok sincsenek kevesen, akik bulizással töltik a Szilvesztert – akár itthon, akár külföldön. Azzal azonban érdemes tisztában lenni, hogy az ittas vezetéssel kapcsolatos szabályok nem egységesek Európában, jelentős különbségek vannak a legális véralkohol-értékeket illetően, így nem árt tájékozódni, ha valaki külföldön ülne volánhoz Szilveszterkor.

Ha autóba ülünk, óvatosnak kell lennünk a szilveszteri pezsgőzéssel / Fotó: Shutterstock

Szintén fontos tisztában lennünk a téli gumi használatának, valamint a hólánc meglétének szabályairól is ,és ha autópályán közlekedünk, mindenképpen érdemes előre, online megvásárolni a matricákat. Az autopalyamatrica.hu összeszedte a legfontosabb tudnivalókat az év utolsó és az újév első napjaira.

Magyarországhoz hasonlóan a legtöbb országban kiemelten ellenőrzi a rendőrség az év utolsó napján az alkoholfogyasztást. Aki külföldön köszönti az újévet és autóval utazik, annak mindenképpen érdemes előre tájékozódni, mert országonként eltérő a határérték és a büntetés mértéke is. Európában a zéró tolerancia mellett a 0,05 ezrelék a leggyakoribb általános érték, de például az Egyesült Királyság nagy részén 0,08 ezrelék a megengedett véralkoholszint. Több államban (Szlovénia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Ausztria, Németország stb.) pedig az sem mindegy, hogy mióta van a sofőrnek jogosítványa: a kezdő vagy fiatal vezetőknek akkor sem megengedett a szeszes ital fogyasztása, ha egyébként van valamekkora limit.

Teljes zéró tolerancia minden vezető számára:

Magyarország,

Szlovákia,

Csehország,

Románia.

Az éjféli koccintásnál nem árt tudni, hogy nagy általánosságban, 70-80 kilogramm körüli testsúly esetén egy kis pohár (1-1,5 deciliter) pezsgő vagy bor után minimum 2–3 órát kell várni arra, hogy már ne lehessen kimutatni az alkoholt. Hasonló a helyzet 3-5 deciliter sör elfogyasztása után. Mivel a véralkoholszintet befolyásolja a testsúly, a nem, az életkor, az anyagcsere, az elfogyasztott étel mennyisége és több más tényező is, ezért az a legbiztosabb, hogy aki vezet, az egyáltalán nem iszik.