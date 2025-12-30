Deviza
EUR/HUF385,65 -0,19% USD/HUF327,55 -0,2% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF415,45 -0,12% PLN/HUF91,2 -0,23% RON/HUF75,68 -0,21% CZK/HUF15,9 -0,14% EUR/HUF385,65 -0,19% USD/HUF327,55 -0,2% GBP/HUF442,67 -0,18% CHF/HUF415,45 -0,12% PLN/HUF91,2 -0,23% RON/HUF75,68 -0,21% CZK/HUF15,9 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 372,04 +0,38% MTELEKOM1 804 +0,33% MOL2 950 -0,14% OTP35 230 +0,62% RICHTER9 895 +0,1% OPUS541 +0,18% ANY7 080 +0,85% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 280 +1,52% BUMIX10 025,51 +0,43% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 469,72 +0,44% BUX111 372,04 +0,38% MTELEKOM1 804 +0,33% MOL2 950 -0,14% OTP35 230 +0,62% RICHTER9 895 +0,1% OPUS541 +0,18% ANY7 080 +0,85% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 280 +1,52% BUMIX10 025,51 +0,43% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 469,72 +0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
blue chip
BUX

Emelkedéssel kezdte az év utolsó tőzsdenapját a BUX

A blue chipek vegyesen nyitottak. A BUX vezető részvényei közül a Mol állt az élre kedden reggel.
Murányi Ernő
2025.12.30, 09:17
Frissítve: 2025.12.30, 09:56

Egy helyben topogtak a főbb európai részvényindexek kedden a tőzsdenyitás előtt, miközben a befektetők Spanyolországból inflációs jelentést vártak, félszemmel pedig az ukrajnai béketárgyalásokat figyelték. A BUX enyhe emelkedéssel rajtolt.

20251105_bet_004_VZ bux BUX
Kedden áll be a BUX év végi értéke / Fotó: Vémi Zoltán

Moszkva tegnap azzal vádolta Kijevet, hogy hétfőre virradóra 91 drónnal Vlagyimir Putyin orosz elnök otthonára támadt. 

A német tőzsdén kedden rövidített kereskedés lesz, délután 2 órakor zárnak, szerdán pedig egész nap zárva tartanak. Londonban és Párizsban kedden a szokásos módon működnek, de szilveszterkor korábban zárnak. A Wall Street viszont mindkét nap a normál munkarend szerint zakatol majd. 

A BÉT-en kedden normál nyitva tartás lesz, december 31-én viszont nem lesz kereskedés, úgyhogy a mai zárással egyúttal az év végi záróértékek is meglesznek.

A DAX, az FTSE 100, a CAC 40 és az Euro Stoxx 50 indexek mind stagnáltak a keddi becsengetés előtt.

A pesti börze ehhez képest csekély erősödéssel startolt el  az év utolsó előtti napján és utolsó tőzsdenapján. 

A BUX 0,06 százalékkal, 111 022 pontra nőtt.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,03 százalékkal, kereken 35 000 forintra süllyedt.

OTP részvény
OTP részvény12:17:47
Árfolyam: 35 250 HUF +240 / +0,68 %
Forgalom: 1 212 146 000 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekom kurzusa 1798 forinton stagnált.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:16:17
Árfolyam: 1 804 HUF +6 / +0,33 %
Forgalom: 94 357 138 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter folytatta a hétfőn megkezdett emelkedést, 0,05 százalékkal feljebb, 9890 forinton nyitott.

RICHTER részvény
RICHTER részvény12:15:28
Árfolyam: 9 895 HUF +10 / +0,1 %
Forgalom: 195 712 485 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol is hasonló pályán mozog. Az olajpapír 0,14 százalékos pluszban, 2958 forinton rajtolt el.

MOL részvény
MOL részvény12:16:57
Árfolyam: 2 950 HUF -4 / -0,14 %
Forgalom: 236 613 116 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az euró is lecövekelt a dollárhoz képest, reggel 9 előtt 1,177-nél tartott a devizapár. A forint a hétfői erősödés után minimális mértékben lefelé vette az irányt. Az euró árfolyama 386,4, a zöldhasúé 328,33 forint körül mozgott a bankközi devizapiacon.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu