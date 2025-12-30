Lenyűgöző híd épül az M7-es felett – itt meg is nézhetjük
Három hídtípus tulajdonságai vegyülnek a sok szempontból egyedi műtárgyban, ugyanis a Velencei-tó felőli hídfőnél hátra horgonyozták azt, így részben feszített szerkezet alakult ki. A híd statikailag az ívhidak és a gerendahidak viselkedésének hibridjét mutatja – mondta el Balogh Ádám felelős tervező. A gyalogos-kerékpáros híd az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában és a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. tervei szerint épül.
A híd, a Budapest–Balaton kerékpárút elemeként, annak turisztikai vonzerejét is emeli majd
Az M7-es fölött ívelő gyalogos-kerékpáros híd főtartóinak alacsony ívmagassága és a teljes útpályát átívelő geometriája nemcsak nagy szerkezeti szilárdságot biztosít, de látványával is demonstrálja majd a megújuló M7-es autópálya technikai fejlődését – számolt be róla a Magyar Építők.
Statikai értelemben nagyon összetett feladat volt a híd tervezése, amely hagyományos módszerekkel talán nem is lett volna lehetséges. A Főmterv mérnökgárdájának munkája pedig mára nemzetközi szakmai elismerést is kapott, hiszen tervükkel két díjat is elhoztak Tekla BIM Awards 2025 versenyen.
Jövő év elején már a híd próbaterhelése is megtörténhet, nyárra pedig a közlekedők is birtokba vehetik hazánk egyik legprogresszívebb hídját.
Az alábbi képeken a különleges híd fotói láthatók:
További részletek és fotók az Origo oldalán láthatók.