Nagyot ugrott a Waberer’s leánya: teljes tulajdonossá vált a nagy magyar biztosítóban

A Waberer’s leányvállalata, a Gránit Biztosító Zrt. november 30-án megszerzi a Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonrészét, így teljes tulajdonossá válik a társaságban. A tranzakciót a Gránit saját forrásból finanszírozza, a vásárlás pedig az előre rögzített árazás szerint történik.

Újabb mérföldkő a Waberer’s életében: a Gránit Biztosító november végén megszerzi a Magyar Posta Biztosító Zrt. teljes részvénycsomagját / Fotó: Shutterstock

A Waberer’s International Nyrt. 2024. július 8-án jelentette be, hogy 100 százalékos leányvállalata, a Gránit Biztosító Zrt., többségi részesedést szerzett a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-ben. A 66,925 százalékos többségi csomag átvétele 2024. november 29-én zárult le.

Tovább terjeszkedik a Waberer’s a hazai biztosítási piacon

A tranzakció részeként a Gránit Biztosító él az opciós jogával, és 2025. november 30-án kivásárolja a Magyar Posta Zrt. kisebbségi tulajdonrészét. Ezzel a Gránit 100 százalékos tulajdonossá válik a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben.

A Budapesti Értéktőzsde oldalán megosztott közlemény szerint a kisebbségi részvénycsomag megvásárlása a többségi csomaggal azonos árazási szinten történik, és teljes egészében a Gránit saját forrásaiból finanszírozott. A tranzakció zárása a szükséges biztosításfelügyeleti engedélyek beszerzését követően valósul meg.

A lépés stratégiai jelentőségű a Waberer’s számára, mivel teljes ellenőrzést biztosít a Magyar Posta Biztosító működése felett, és hosszú távon erősíti a társaság pozícióját a hazai biztosítási piacon.