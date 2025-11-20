Deviza
Gránit Biztosító
Magyar Posta Biztosító
kisebbségi tulajdonos
Waberer's Nyrt.

Nagyot ugrott a Waberer’s leánya: teljes tulajdonossá vált a nagy magyar biztosítóban

A lépés biztosítja, hogy a cég teljesen ellenőrizhesse a biztosító működését. Újabb mérföldkő a Waberer’s életében: a Gránit Biztosító november végén megszerzi a Magyar Posta Biztosító Zrt. teljes részvénycsomagját.
VG
2025.11.20, 17:34
Frissítve: 2025.11.20, 18:51

A Waberer’s leányvállalata, a Gránit Biztosító Zrt. november 30-án megszerzi a Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonrészét, így teljes tulajdonossá válik a társaságban. A tranzakciót a Gránit saját forrásból finanszírozza, a vásárlás pedig az előre rögzített árazás szerint történik.

lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home mnb albérletOtthon Start program, hitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac a waberer
Újabb mérföldkő a Waberer’s életében: a Gránit Biztosító november végén megszerzi a Magyar Posta Biztosító Zrt. teljes részvénycsomagját / Fotó: Shutterstock

A Waberer’s International Nyrt. 2024. július 8-án jelentette be, hogy 100 százalékos leányvállalata, a Gránit Biztosító Zrt., többségi részesedést szerzett a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-ben. A 66,925 százalékos többségi csomag átvétele 2024. november 29-én zárult le.

Tovább terjeszkedik a Waberer’s a hazai biztosítási piacon

A tranzakció részeként a Gránit Biztosító él az opciós jogával, és 2025. november 30-án kivásárolja a Magyar Posta Zrt. kisebbségi tulajdonrészét. Ezzel a Gránit 100 százalékos tulajdonossá válik a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben.

A Budapesti Értéktőzsde oldalán megosztott közlemény szerint a kisebbségi részvénycsomag megvásárlása a többségi csomaggal azonos árazási szinten történik, és teljes egészében a Gránit saját forrásaiból finanszírozott. A tranzakció zárása a szükséges biztosításfelügyeleti engedélyek beszerzését követően valósul meg.

A lépés stratégiai jelentőségű a Waberer’s számára, mivel teljes ellenőrzést biztosít a Magyar Posta Biztosító működése felett, és hosszú távon erősíti a társaság pozícióját a hazai biztosítási piacon.

A Waberer's szárnya alá került a Posta Biztosító: célkeresztben a növekedés

A Gránit Biztosító jelenlegi, járművekre és üzleti ügyfelekre fókuszáló működése most kiegészül a lakossági biztosítási termékekkel. A Waberer’s közleménye szerint ez jelentős lendületet adna az üzletág növekedésének és diverzifikálásának.

 

 

