Tudományos bizonyíték: kiderült a sokkoló igazság a súlycsökkentő gyógyszerekről – ez történik, ha valaki abbahagyja a szedésüket

Sokan, akik abbahagyják a GLP-1 típusú fogyókúrás gyógyszerek szedését, két éven belül visszatérnek korábbi testsúlyukhoz. Egy friss, átfogó kutatási áttekintés szerint a visszahízás gyorsabb, mint a diétával és mozgással elért fogyás után.

A kutatók arra figyelmeztetnek: önmagukban a fogyókúrás gyógyszerek nem jelentenek hosszú távú megoldást / Fotó: Yavdat / Shutterstock

Sokan, akik abbahagyják a testsúlycsökkentő gyógyszerek szedését, két éven belül visszahízzák a leadott kilókat – erre jutott egy új kutatási áttekintés, amely meglévő tanulmányok eredményeit elemezte. Az Oxfordi Egyetem kutatói a The BMJ szaklapban publikálták megállapításaikat.

Az elemzés szerint a GLP-1 alapú készítmények elhagyása után a súlygyarapodás üteme jóval gyorsabb, mint azoknál, akik életmódváltással – diétával és mozgással – fogytak le.

A kutatók 37 tanulmány adatait vizsgálták, összesen több mint 9300 felnőtt bevonásával.

A GLP-1, vagyis a glükagonszerű peptid-1 egy természetes hormon, amely az agynak és az emésztőrendszernek jelzi a teltségérzetet. Az erre épülő gyógyszerek – mint az Ozempic, a Wegovy, a Mounjaro vagy a Zepbound – utánozzák ezt a hatást:

fokozzák az inzulinkiválasztást;

lassítják az emésztést;

valamint csökkentik az étvágyat.

Ennek köszönhetően rendkívül hatékony fogyást eredményeznek.

Mégsem csodaszer a fogyókúrás gyógyszer

A probléma ott jelentkezik, amikor a kezelés véget ér. Az oxfordi kutatók szerint a gyógyszerek abbahagyása után a testsúly havonta átlagosan 0,3 kilogrammal gyorsabban nő vissza, mint a viselkedésalapú fogyókúrás programok lezárását követően.

„Ez nem a gyógyszerek kudarca” – hangsúlyozta Sam West, a tanulmány vezető szerzője, aki figyelmeztetett:

Az elhízás krónikus, visszaesésekre hajlamos állapot. A rövid távú gyógyszerhasználat önmagában nem elegendő.

A tanulmányt független szakértők is fontosnak nevezték. Adam Collins, a Surrey-i Egyetem táplálkozástudósa szerint a GLP-1 készítmények esetében a visszahízás kockázata még nagyobb lehet, mert a szervezet hosszú távon kevesebb saját GLP-1 hormont termelhet, és érzéketlenné válhat annak hatására. Amikor a gyógyszert hirtelen elhagyják, a túlevés „sokkal valószínűbbé válik”.