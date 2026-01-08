Deviza
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tudományos bizonyíték: kiderült a sokkoló igazság a súlycsökkentő gyógyszerekről – ez történik, ha valaki abbahagyja a szedésüket

Egy új brit elemzés szerint a GLP-1 gyógyszerek leállítása után a kilók meglepően gyorsan visszatérnek. A kutatók arra figyelmeztetnek: önmagukban a fogyókúrás gyógyszerek nem jelentenek hosszú távú megoldást.
VG
2026.01.08, 20:03
Frissítve: 2026.01.08, 20:17

Sokan, akik abbahagyják a GLP-1 típusú fogyókúrás gyógyszerek szedését, két éven belül visszatérnek korábbi testsúlyukhoz. Egy friss, átfogó kutatási áttekintés szerint a visszahízás gyorsabb, mint a diétával és mozgással elért fogyás után.

Child,Savoring,A,Brightly,Decorated,Donut,,Capturing,The,Sweet,And fogyókúrás gyógyszer
A kutatók arra figyelmeztetnek: önmagukban a fogyókúrás gyógyszerek nem jelentenek hosszú távú megoldást / Fotó: Yavdat / Shutterstock

Sokan, akik abbahagyják a testsúlycsökkentő gyógyszerek szedését, két éven belül visszahízzák a leadott kilókat – erre jutott egy új kutatási áttekintés, amely meglévő tanulmányok eredményeit elemezte. Az Oxfordi Egyetem kutatói a The BMJ szaklapban publikálták megállapításaikat.

Az elemzés szerint a GLP-1 alapú készítmények elhagyása után a súlygyarapodás üteme jóval gyorsabb, mint azoknál, akik életmódváltással – diétával és mozgással – fogytak le. 

A kutatók 37 tanulmány adatait vizsgálták, összesen több mint 9300 felnőtt bevonásával.

A GLP-1, vagyis a glükagonszerű peptid-1 egy természetes hormon, amely az agynak és az emésztőrendszernek jelzi a teltségérzetet. Az erre épülő gyógyszerek – mint az Ozempic, a Wegovy, a Mounjaro vagy a Zepbound – utánozzák ezt a hatást:

  • fokozzák az inzulinkiválasztást;
  • lassítják az emésztést;
  • valamint csökkentik az étvágyat.

Ennek köszönhetően rendkívül hatékony fogyást eredményeznek.

Mégsem csodaszer a fogyókúrás gyógyszer

A probléma ott jelentkezik, amikor a kezelés véget ér. Az oxfordi kutatók szerint a gyógyszerek abbahagyása után a testsúly havonta átlagosan 0,3 kilogrammal gyorsabban nő vissza, mint a viselkedésalapú fogyókúrás programok lezárását követően.

„Ez nem a gyógyszerek kudarca” – hangsúlyozta Sam West, a tanulmány vezető szerzője, aki figyelmeztetett:

Az elhízás krónikus, visszaesésekre hajlamos állapot. A rövid távú gyógyszerhasználat önmagában nem elegendő.

A tanulmányt független szakértők is fontosnak nevezték. Adam Collins, a Surrey-i Egyetem táplálkozástudósa szerint a GLP-1 készítmények esetében a visszahízás kockázata még nagyobb lehet, mert a szervezet hosszú távon kevesebb saját GLP-1 hormont termelhet, és érzéketlenné válhat annak hatására. Amikor a gyógyszert hirtelen elhagyják, a túlevés „sokkal valószínűbbé válik”.

Más szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek. Marie Spreckley, a Cambridge-i Egyetem elhízáskutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a hosszú távú következtetések részben modellezésen alapulnak, mivel az újabb készítményeknél még nincs többéves utánkövetés. Ettől függetlenül a fő üzenet világos: 

az elhízás kezelése hosszú távú tervezést igényel, és a gyógyszer elhagyása után is szükség van táplálkozási és viselkedésbeli támogatásra.

Fontos szempont az is, hogy a gyógyszerekkel elért fogyás nem kizárólag zsírból történik. A kutatások szerint a leadott testsúly 15–60 százaléka izomtömeg lehet. Ezért a szakértők rendszeres, különösen erőedzést is tartalmazó mozgást javasolnak, főként 65 év felett, amikor az életkorral járó izomvesztés eleve fokozott kockázatot jelent.

Tablettában is jön a Wegovy: új fejezetet nyit a Novo Nordisk az amerikai fogyókúrás piacon

Immár kapható az Egyesült Államokban a Novo Nordisk napi egyszer szedhető súlycsökkentő tablettája. A Wegovy pirulás változata sokkal olcsóbb lesz, mint az injekciós. Az olcsóbb gyógyszer nemcsak azokat a fogyni kívánókat és cukorbetegeket vonzhatja be, akiknek a készítmény már megfizethető áron lesz kapható, hanem azokat is, akik idegenkednek a tűszúrástól. A dán gyógyszergyártó minden erejével próbálja visszaszerezni részesedését az amerikai piacon az Eli Lillytől.

 

 

