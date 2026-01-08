Valami durva készül: összeomlott az internet a százmilliós országban – erre figyel most az egész világ

Csütörtök este teljes összeomlott az iráni internet, miután országszerte tüntetések kezdődtek a gazdasági helyzet miatt. A perzsa állam vezetésén egyre nő a nyomás.

Az iráni internet teljes lekapcsolása fokozta a bizonytalanságot és az ellenállást a demonstrációkba fulladt országban / Fotó: Shutterstock

Csütörtök éjjel Iránban teljes internethálózat-leállás lépett életbe, miután a gazdasági helyzet miatti tiltakozások országszerte elterjedtek. Az internetkimaradást először a NetBlocks, a nemzetközi internetfigyelő jelentette, bár Iránban már korábban is alkalmaztak hasonló blokádokat a tüntetések elfojtására.

Az iráni internet leállításával fojtanák el a tüntetéseket

A dél-nyugati Kermanshah városában már a nap folyamán akadozott az internet, miközben a hatóságok egyre erőszakosabb eszközökkel próbálták megszüntetni a demonstrációkat. Az Irán Emberi Jogai Szervezet (IHR) szerint a biztonsági erők legalább 45 tüntetőt öltek meg, köztük nyolc gyermeket, az elmúlt 12 nap során.

Csütörtökön hét kurd politikai csoport felhívására általános sztrájk zajlott, több városban bezárták az üzleteket, és a tüntetések minden irányba kiterjedtek. A Fars tartományban demonstrálók ledöntötték a volt Forradalmi Gárda al-Quds parancsnoka, Qassem Suleimani szobrát – aki a kormány támogatóinak körében hősnek számít.

Az IHR szerint a szerdai nap volt a legvéresebb, 13 ember halt meg. A szervezet igazgatója, Mahmood Amiry-Moghaddam hangsúlyozta, hogy az erőszak egyre kiterjedtebb és brutálisabb minden nap. Több százan megsebesültek, és több mint 2 000 embert őrizetbe vettek.

A hivatalos iráni jelentések legalább 21 halottról számoltak be, köztük a biztonsági erők tagjairól is.

Ez a mozgalom az elmúlt három év legnagyobb tiltakozása, bár nem érte el a 2022-es “Nő, Élet, Szabadság” demonstrációk méretét, és komoly riadalmat keltett az iráni politikai és biztonsági vezetés körében.

Irán elnöke, Masoud Pezeshkian csütörtökön a visszafogottságra szólított fel.

Bármilyen erőszakos vagy kényszerítő viselkedést kerülni kell

– hangsúlyozta, és párbeszédre, a lakosság meghallgatására szólított fel.

A tiltakozások kirobbantó oka a valuta hirtelen gyengülése és az általános gazdasági pangás. Az infláció

az alapélelmiszerek esetében 70 százalékos;

a gyógyszereknél pedig 50 százalékos emelkedést hozott az elmúlt évhez képest.

A kormány szerint a megoldás jelentős része kívül esik a hatáskörén, és a fő felelősséget a nyugati szankciókra hárítja.