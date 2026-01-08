Valami durva készül: összeomlott az internet a százmilliós országban – erre figyel most az egész világ
Csütörtök este teljes összeomlott az iráni internet, miután országszerte tüntetések kezdődtek a gazdasági helyzet miatt. A perzsa állam vezetésén egyre nő a nyomás.
Csütörtök éjjel Iránban teljes internethálózat-leállás lépett életbe, miután a gazdasági helyzet miatti tiltakozások országszerte elterjedtek. Az internetkimaradást először a NetBlocks, a nemzetközi internetfigyelő jelentette, bár Iránban már korábban is alkalmaztak hasonló blokádokat a tüntetések elfojtására.
Az iráni internet leállításával fojtanák el a tüntetéseket
A dél-nyugati Kermanshah városában már a nap folyamán akadozott az internet, miközben a hatóságok egyre erőszakosabb eszközökkel próbálták megszüntetni a demonstrációkat. Az Irán Emberi Jogai Szervezet (IHR) szerint a biztonsági erők legalább 45 tüntetőt öltek meg, köztük nyolc gyermeket, az elmúlt 12 nap során.
Csütörtökön hét kurd politikai csoport felhívására általános sztrájk zajlott, több városban bezárták az üzleteket, és a tüntetések minden irányba kiterjedtek. A Fars tartományban demonstrálók ledöntötték a volt Forradalmi Gárda al-Quds parancsnoka, Qassem Suleimani szobrát – aki a kormány támogatóinak körében hősnek számít.
Az IHR szerint a szerdai nap volt a legvéresebb, 13 ember halt meg. A szervezet igazgatója, Mahmood Amiry-Moghaddam hangsúlyozta, hogy az erőszak egyre kiterjedtebb és brutálisabb minden nap. Több százan megsebesültek, és több mint 2 000 embert őrizetbe vettek.
A hivatalos iráni jelentések legalább 21 halottról számoltak be, köztük a biztonsági erők tagjairól is.
Ez a mozgalom az elmúlt három év legnagyobb tiltakozása, bár nem érte el a 2022-es “Nő, Élet, Szabadság” demonstrációk méretét, és komoly riadalmat keltett az iráni politikai és biztonsági vezetés körében.
Irán elnöke, Masoud Pezeshkian csütörtökön a visszafogottságra szólított fel.
Bármilyen erőszakos vagy kényszerítő viselkedést kerülni kell
– hangsúlyozta, és párbeszédre, a lakosság meghallgatására szólított fel.
A tiltakozások kirobbantó oka a valuta hirtelen gyengülése és az általános gazdasági pangás. Az infláció
- az alapélelmiszerek esetében 70 százalékos;
- a gyógyszereknél pedig 50 százalékos emelkedést hozott az elmúlt évhez képest.
A kormány szerint a megoldás jelentős része kívül esik a hatáskörén, és a fő felelősséget a nyugati szankciókra hárítja.
A mozgalom decentralizált, központi vezéralak nélkül zajlik, szemben a 2022-es tüntetésekkel, amikor Mahsa Amini halála köré szerveződtek az események.
Az emigrációban élő Reza Pahlavi, a kivégzett sah fia próbálja betölteni ezt a vezetői űrt, és az irániakat arra buzdította, hogy esti órákban kiáltsanak az ablakokból támogatásuk jeléül.
A kormány a tiltakozókat egyre gyakrabban ábrázolja erőszakos elemként, és külföldi beavatkozóként próbálja eladni a mozgalmat. Egy rendőrtiszt megkéseléséről és egy rendőrállomás elleni támadásról is beszámoltak, amely öt ember halálát okozta.
Bár a hatóságok alkalmaznak erőszakot, a 2022-es szinthez képest ez még mérsékelt, a belső és külső fenyegetések – köztük az USA részéről – azonban növelik a feszültséget. A helyzet Iránban továbbra is bizonytalan, a gazdasági nehézségek és a széles körű tiltakozások új kihívás elé állítják a vezetést.
