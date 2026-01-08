Váratlanul kiderült: nem csak a Molnak van ajánlata az oroszoknak a NIS-ért, a szerb elnök bejelentést tett – nagy dolgot kérnek a magyaroktól

Szerbia előkészítette saját állami csomagját a Naftna Industrija Srbije (NIS) számára arra az esetre, ha kudarcba fulladnának a tárgyalások a magyar Mollal. A beavatkozás január 15-től léphet életbe, de Belgrád továbbra is a megállapodásban érdekelt.

Szerbia kész átvenni az irányítást a NIS felett, ha a Mollal zajló egyeztetések nem vezetnek eredményre / Fotó: Bobica10 / Shutterstock

Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentette: Szerbia készen áll beavatkozni a Naftna Industrija Srbije (NIS) ügyében, amennyiben nem születik megállapodás a magyar Mollal az orosz tulajdonrész sorsáról. A NIS az amerikai szankciók miatt került a figyelem középpontjába, mivel a vállalatban továbbra is meghatározó az orosz többségi tulajdon.

Vucic a TV Informer műsorában hangsúlyozta: Belgrád bízik a megállapodásban, de nem hagyhatja felkészületlenül az országot.

Ha nincs megállapodás, január 15-től készen állunk a saját csomagunkkal

– fogalmazott, részletek ismertetése nélkül.

A Mol Csoport január 5. óta vizsgálja a NIS legfontosabb létesítményeit, köztük a pancsovai finomítót, a tárolókat, a főbb ipari egységeket, a töltőállomásokat és a pancsovai Petrohemiját. A vállalat a Szabad Európa Rádiónak elmondta: minden lehetséges opciót mérlegelnek annak érdekében, hogy tovább erősítsék a térség ellátásbiztonságát. A Mol szerint Szerbia kiemelten fontos piac, és az együttműködés a szerb partnerekkel kifejezetten jó.

A cég ugyanakkor nem adott egyértelmű választ arra, fontolóra vette-e az orosz tulajdonrész átvételét a NIS-ben. Ez a kérdés továbbra is nyitott, miközben az időkeret egyre szűkül.

A szerb kormány nem eresztené szélnek a NIS-t

Vucic jelezte: Szerbia célja a saját részesedésének növelése is a NIS-ben. Az állam jelenleg 29,87 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, de legalább 34 százalékot szeretne elérni. „Ez már több mint egyharmad, ami valódi rálátást ad a pénzügyekre és a stratégiai döntésekre” – hangsúlyozta.

A NIS október óta amerikai szankciók alatt áll, mivel Washington célja, hogy megakadályozza Oroszországot abban, hogy az energetikai bevételeket az ukrajnai háború finanszírozására használja fel. Belgrád álláspontja szerint azonban Szerbia energiabiztonsága nem válhat geopolitikai játszmák áldozatává.