Botrány a világ legnagyobb élelmiszercégénél, már Magyarországra is begyűrűzött: ezekre a termékekre adott ki riasztást a hatóság

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) intézkedett az anyatej-helyettesítő termékek folyamatos ellátásáról, miután a Nestlé Hungária Kft. bizonyos tápszereket önkéntesen visszahívott. A kieső tételek miatt a központ felvette a kapcsolatot a legnagyobb forgalmazókkal és nagykereskedelmi partnerekkel – közölte a hatóság.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A NNGYK közleményében ismertette, hogy a Nestlé Hungária Kft. 2026. január 5-én kiterjesztette bizonyos anyatej-helyettesítő, anyatej-kiegészítő és speciális gyógyászati célra szánt tápszereinek önkéntes visszahívását. Hangsúlyozták, hogy a visszahívás elővigyázatossági jellegű, igazolt megbetegedés nem történt.

A lakosság számára az anyatej-helyettesítő termékek közül több is rendelkezésre áll, a visszahívásban nem érintett gyártási tételek pedig továbbra is teljes biztonsággal fogyaszthatók – írták a közleményben. A hazai piacon több helyettesítő termék is elérhető, amelyek alkalmasak az érintett tápszerek kiváltására – hívták fel a figyelmet, javasolva, hogy

azokról az érintettek egyeztessenek gyermekorvosukkal.

Az NNGYK azt javasolja a szülőknek, hogy a visszahívott tételeket ne használják, a vásárlás helyén a bontott vagy bontatlan termékeket egyaránt visszaveszik, az árukat megtérítik. A Nestlé Hungária Kft. a visszahívásban érintett termékek egyértelmű beazonosítására gyártási tétel ellenőrző felületet hozott létre a nestlebaba.hu/recall weboldalon, amely segítséget nyújt a fogyasztók és a gyógyszertárak számára a termékek beazonosításában.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) keddi tájékoztatása szerint mikrobiológiai nemmegfelelőség miatt hívott vissza a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki.

A vállalat átfogó belső vizsgálatán megállapították, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe, a Nestlé Hungária Kft. tájékoztatása szerint keddig nem történt olyan megbetegedés, amely igazoltan az érintett termékek fogyasztásával lenne összefüggésben.