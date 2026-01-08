Lesz 300 forint alatt a dollár 2026-ban? Mutatjuk, min múlik a tavalyi rali folytatása - nem lesz könnyű éve a devizánknak

Mire érdemes figyelni a forint piacán 2026-ban?

Az idei évet a forint kisebb értékvesztéssel kezdte mindkét fronton, az eurókereszt 383,1-ről 384,5-ig gyengült az első héten, a dollár ellenében pedig 326,8 környékéről 329,4-ig süllyedt a devizánk, így igazán jelentős mozgást egyik fronton sem láttunk még az év elején. A folytatás kapcsán érdemes kiemelni, hogy ahogy tavaly és máskor korábban sem egyetlen tényező alakította az árfolyamokat, hiszen a devizapiac egy kiemelten sok tényezős egyenlet, egypár faktort mindenféleképpen lehet azonosítani, melynek nagy szerepe lesz a forint idei teljesítményének alakításában.

A tavalyi két legfontosabb tényező, az MNB és a dollár az idén is kiemelt figyelmet kap a befektetőktől.

Hazai oldalról elsősorban az MNB kamatpolitikájára lesz érdemes figyelni, az ugyanis a tavalyi egyértelmű magas kamatszint melletti kitartással szemben az idén már tartogathat valódi izgalmakat is. Varga Mihály jegybankelnök ugyanis tavaly év végén már szembement korábbi álláspontjával – miszerint nincs tere a kamatcsökkentéseknek –, amikor úgy nyilatkozott, hogy a jegybanknak ezentúl adatvezérelten kell alakítania kamatpályáját, ergo már nincs kizárva, hogy az infláció és az árstabilitás alakulását látva enyhítenek a monetáris gyeplőn. Az adatvezérelt működésre való áttéréssel az MNB egyébként csatlakozott a Fedhez és az EKB-hoz, melyek vezetése már az elmúlt időszakban is hasonló felfogásban menedzselte kamatpolitikáját.

Ha már szóba került az amerikai jegybank, a Fednek is jelentős szerepe lesz abban, hogy miként is viseli majd a 2026-os év hullámvetéseit a forint. Az amerikai jegybank ugyan a tavalyi év második felében már egyértelműen a monetáris enyhítés útjára lépett, a folytatást tekintve most már nem teljesen biztos a piac a további kamatcsökkentésekben, mégpedig több okból sem:

egyrészt a Fed által követett PCE inflációs mutató, mely kosarát tekintve közelebb áll a nyugati országok pénzromlási mérőszámához, mint a másik amerikai metrika, a CPI, az elmúlt adatközléseket látva messze jár még a jegybank inflációs céljától,

másrészt az októberi inflációs adatok a történelmi hosszúságúra nyúló kormányzati leállás nyomán egész egyszerűen kimaradtak, így kimondottan nehézzé teszik a dinamikák alakulásának pontos feltérképezését,

harmadrészt az amerikai munkaerőpiac a korábbi félelmek ellenére egyelőre tartja magát, igaz, a munkanélküliség 4,6 százalékon állt már novemberben, 2021 szeptembere óta nem látott szinteken, tehát intő jelek ezen a fronton azért vannak,

negyedrészt pedig az amerikai gazdaság is jobban tartja magát a korábbi, sokszor élesen pesszimista várakozásoknál, így további vágási kényszert ezen front sem generál.

A képet tovább árnyalja, hogy Jerome Powell regnáló jegybankelnök terminusa májusban lejár, és bár egyelőre nem tudni pontosan, hogy ki érkezik a helyére, minden bizonnyal egy olyan szakember veszi majd át a stafétát, aki a Trump által várt és elvárt enyhe monetáris szigort támogatja majd, ami ismételt kamatcsökkentéseket hozhat már az év közepétől.