Amerika bemutatta az új szupertankját: olyat tud, amitől eddig irtóztak a nyugati országok – videón az M1E3 Abrams
Nyilvánosságra hozta az amerikai hadsereg az M1E3 Abrams első prototípusáról készült képeket, amelyek látványosan jelzik a páncélos hadviselés új korszakát. Az új generációs harckocsi nem egyszerű továbbfejlesztés, hanem teljes szemléletváltás az Abrams-család történetében – írta a neokohn.
Az M1E3 Abrams az amerikai hadsereg tervei szerint az Egyesült Államok következő generációs harckocsija lesz. A most nyilvánosságra hozott képek egyértelművé teszik:
nem pusztán az M1A2 SEP továbbfejlesztéséről van szó, hanem egy alapjaiban újragondolt konstrukcióról.
A prototípus tornya megőrzi az Abramsokra jellemző formavilágot, ugyanakkor kompaktabb kialakítást kapott. Ez a megoldás egyszerre javíthatja a túlélőképességet és csökkentheti az észlelhetőséget a modern harctéren. A lövegköpeny bal oldalán látható feltűnő szenzorablak arra utal, hogy a tank jóval fejlettebb célfelderítő és célmegjelölő rendszerekkel rendelkezik, mint elődei.
Az amerikai hadsereg egyelőre nem véglegesítette az M1E3 főfegyverzetét. Napirenden van egy nagyobb kaliberű löveg bevezetése, de egy technológiailag új megoldás sem zárható ki. Ez is mutatja, hogy a fejlesztés rugalmas, és alkalmazkodni kíván a jövő harctéri kihívásaihoz.
Az egyik legnagyobb újítás az automata töltőrendszer megjelenése lehet. Ez korábban tabunak számított az Egyesült Államokban és más nyugati hadseregekben, most azonban kulcsszerepet kap.
Az automata töltés csökkentheti a személyzet létszámát, miközben növeli a tűzgyorsaságot és a harctéri hatékonyságot.
A tervek szerint az M1E3 fegyverzete a jövőben akár kóborló lőszerekkel is kiegészülhet. Ez jelentősen növelné a harckocsi önálló csapásmérő képességét, és új dimenziót nyitna a páncélos hadviselésben.
A hangsúly egyértelműen a digitalizáción van. A fejlett szoftverek
- javítják a helyzetfelismerést, a célzást és a döntéshozatalt;
- miközben a megnövelt mobilitás összetett terepviszonyok között is gyors manőverezést tesz lehetővé.
Már leszállították az M1E3 Abrams első prototípustát
Az amerikai hadsereg decemberben hivatalosan is megerősítette, hogy a General Dynamics Land Systems által fejlesztett M1E3 Abrams első prototípusát már leszállították. Ez jelentős mérföldkő a hadsereg átfogó modernizációs programjában.
Az M1E3 program szakít a korábbi, lépcsőzetes fejlesztési modellel. A cél egy könnyebb, modulárisabb harckocsi megalkotása, amely jobban illeszkedik a jelenlegi és jövőbeli hadszínterekhez. Ennek része a gyorsított fejlesztési és beszerzési folyamat is.
Randy A. George tábornok, az amerikai hadsereg vezérkari főnöke szerint az első prototípus jóval a várakozások előtt elkészült.
Mindenki azt mondta, hogy ez hat vagy hét évig fog tartani. Ennek ellenére megkaptuk az első prototípust. Most még tovább szeretnénk vinni ezt a folyamatot
– fogalmazott.
Az új megközelítés lehetővé teszi, hogy a korai prototípusokat közvetlenül a harcoló egységek teszteljék, így a katonák tapasztalatai gyorsan beépülhetnek a fejlesztésbe. Az M1E3 Abrams tesztelése a tervek szerint 2026 elején indul, de már most világos: Washington hosszú távon újradefiniálná a harckocsik szerepét a modern hadviselésben.
