Máris itt a fordulat: megszólalt Moszkva, keményen kiosztották Trumpot – nem is állította le az orosz olaj vásárlását India?

Moszkva egyértelmű üzenetet küldött: az orosz-indiai energetikai együttműködés folytatódik, függetlenül a washingtoni nyomásgyakorlástól. A Kreml szerint India továbbra is saját nemzeti érdekei mentén dönt, és eddig nem jelezte, hogy hátat fordítanának az orosz olajnak.
VG
2026.02.04, 21:20

Oroszország készen áll arra, hogy tovább erősítse energetikai együttműködését Indiával, és nem lát jelet arra, hogy Újdelhi hátat fordítana az orosz olajnak. Moszkva szerint az együttműködés nemcsak kétoldalúan előnyös, hanem a globális energiapiac stabilitását is szolgálja.

orosz olaj
Moszkva nem hisz abban, hogy India feladná az orosz olajimportot, s bár Trump megpróbálta hátba támadni Putyint, ez látszólag nem sikerült / Fotó: GAVRIIL GRIGOROV

Oroszország kész folytatni a szoros együttműködést Indiával az energiaszállítások területén 

– jelentette ki Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy szerdai tájékoztatón. A diplomata hangsúlyozta: Moszkva továbbra is meg van győződve arról, hogy India orosz szénhidrogén-vásárlásai mindkét fél számára előnyösek, és hozzájárulnak a nemzetközi energiapiac stabilitásának fenntartásához.

Zaharova szerint Oroszország kész folytatni a partnerséget indiai partnereivel, és semmi nem utal arra, hogy Újdelhi megváltoztatta volna eddigi megközelítését. A szóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, miként kommentálja Donald Trump amerikai elnök kijelentését, amely szerint India hajlandó lenne lemondani az orosz olaj vásárlásáról, miközben az Egyesült Államokkal vámmegállapodásra jutott.

Moszkva: Indiának nem érdeke lemondani az orosz olajról

Az orosz külügy reakciója határozott volt. Zaharova úgy fogalmazott: nem új keletű az Egyesült Államok azon igénye, hogy megmondja más, független államoknak, kivel kereskedhetnek. Hozzátette: India álláspontja régóta ismert és következetes. Az ország vezetése világossá tette, hogy külgazdasági együttműködésében kizárólag nemzeti érdekei vezérlik, és szuverén döntéseket hoz a gazdasági célszerűség alapján.

Moszkva szerint ezért nincs ok feltételezni, hogy India újragondolta volna álláspontját az orosz energiahordozók importjával kapcsolatban. Az orosz fél továbbra is stabil, kiszámítható partnerként tekint Újdelhire, miközben a globális energiapiacon egyre élesebb geopolitikai és kereskedelmi feszültségek alakítják az erőviszonyokat.

Egyesült Államok részéről egyre erősebb nyomás nehezedik Indiára az orosz olajimport visszafogása érdekében, miközben Washington vám- és kereskedelmi kérdésekben is alkukat kínál. A korábbi bejelentések és nyilatkozatok azonban azt mutatják: India továbbra is többpólusú stratégiát követ, lavíroz a nagyhatalmak között, és energiapolitikai döntéseit nem geopolitikai elvárások, hanem saját gazdasági érdekei mentén hozza meg.

Rendkívüli: Putyint váratlanul hátba támadták, India többé nem vesz orosz olajat – Trump máris bejelentette érte a jutalmat

Donald Trump bejelentette, hogy az USA az Indiára kivetett importvámokat 25 százalékról 18 százalékra csökkenti. Narendra Modi állítólag beleegyezett az orosz olaj vásárlásának leállításába.

 

