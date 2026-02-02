Kritikus nyersanyagok: Brüsszel megígérte, hogy vége az importfüggőségnek – most kiderült, szinte mindenben kudarcot vallott az EU

Az Európai Számvevőszék legfrissebb jelentése szerint az EU eddigi próbálkozásai a kritikus nyersanyagok importjának diverzifikálására nem hoztak kézzelfogható eredményt. A helyzet súlyosságát az is jelzi, hogy a feldolgozókapacitások részben a magas energiaárak miatt zárnak be, és az újrahasznosítási arány messze elmarad a kitűzött céloktól.

A kritikus nyersanyagok többségénél az újrahasznosítás alacsony, a feldolgozókapacitások pedig csökkennek, így Brüsszel hiába ígért változást, a blokk eddig kudarcot vallott / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az Európai Unió ambiciózus terve, hogy csökkentse a technológiai, védelmi és energiatermelési szempontból kritikus nyersanyagok importfüggőségét, eddig nem hozta meg a várt eredményeket. A 2024-ben elfogadott Kritikus Nyersanyagok Törvénye (Critical Raw Materials Act, CRMA) célja 34 stratégiai anyag helyi termelésének fokozása volt, köztük a lítium, antimon, volfrám, réz és ritkaföldfémek előállítása.

Ezek az anyagok létfontosságúak félvezetők, szélturbinák, akkumulátorok és hadiipari eszközök gyártásához.

A törvény 2030-ra nem kötelező érvényű célokat tűzött ki:

a felhasznált nyersanyagok 10 százalékának helyi kitermelése; a 15 százalékos újrahasznosítási kapacitás elérése; valamint a kitermelt nyersanyagok 40 százalékának helyi feldolgozása.

Az Európai Számvevőszék (ECA) legfrissebb jelentése azonban riasztó adatokat tartalmaz: hét stratégiai anyag újrahasznosítási aránya csupán 1–5 százalék, tíz anyag pedig egyáltalán nem kerül újrahasznosításra.

A feldolgozókapacitások ráadásul a magas energiaárak miatt sorra zárnak be, ami komoly versenyképességi hátrányt okoz az EU ipara számára.

Az EU stratégiai partnerségeket is kötött harmadik országokkal a nyersanyagellátás biztosítására: az elmúlt öt évben 14 ilyen megállapodás született, ezek közül azonban hét alacsony kormányzati besorolású országokkal köttetett. Az ECA jelentése szerint az import ezekből az országokból az érintett nyersanyagok felénél csökkent 2020 és 2024 között. Ez is jelzi, hogy a partnerségi stratégia eddig nem eredményezett mérhető javulást az EU nyersanyag-ellátásában.

A helyzet sürgősségét jelzi, hogy az energiaváltáshoz szükséges anyagok újrahasznosítása drámai mértékben elmarad a céloktól. A jelentés szerint a CRMA keretében nincs elegendő anyag-specifikus ösztönző a belföldi termelés vagy az újrahasznosítás fokozására.

A feldolgozóipari kapacitások visszaesése miatt az EU komoly hátrányba kerülhet az amerikai és kínai riválisokhoz képest, akik mind az ipari feldolgozásban, mind a stratégiai készletek felhalmozásában aktívan lépnek.

A Bizottság decemberben mutatta be a RESourceEU tervet, amelynek célja a CRMA gyorsítása, többek között exportkorlátozásokkal a ritkaföldhulladékra, valamint 3 milliárd eurós beruházásokkal néhány stratégiai projekt felgyorsítására. Azonban a terv részletei nagy része még nem került végrehajtásra, így a gyakorlatban eddig nem hozott változást a nyersanyagfüggőség mérséklésében.