Bitpanda: kiléptetik a kriptót a magyar szürkezónából, a szigorú szabályozás sem jelent gondot
A kriptopiac hosszú ideig a pénzügyi rendszer peremén mozgott: technológiailag gyorsan fejlődött, jogilag viszont sokszor bizonytalan környezetben működött. Az elmúlt időszakban azonban Európában – és ezen belül Magyarországon – egyre inkább a szabályozott működés kerül előtérbe. A Bitpanda tapasztalatai szerint a hazai piac ebből a szempontból különösen izgalmas tereppé vált, miután a magyar jogalkotó az uniós kereteknél is részletesebb követelményeket vezetett be.
Arra a kérdésre, hogy miért Magyarország lett az első piac, ahol a Bitpanda teljes körűen alkalmazkodott az új szabályokhoz, Szőke Gergő, a vállalat közép-kelet-európai régióért felelős vezetője először pontosított:
Fontos pontosítani, hogy a Bitpanda minden piacán a teljes körű szabályozói megfelelésre törekszik.
Ennek része az is, hogy a vállalat az elsők között szerezte meg az európai MiCA-engedélyt, amelynek passportálásával Magyarországon is jogszerűen nyújtott szolgáltatásokat. A hazai piac azonban különleges helyzetbe került a közelmúltban módosított kriptoszabályozás miatt.
Ez nem irányváltás, hanem a meglévő szabályozás-központú stratégiánk következetes folytatása.
A Bitpanda a jogszabályváltozásokra reagálva frissítette működését, és elsőként biztosította a teljes körű megfelelést az új magyar jogi keretrendszerhez.
Bitpanda tapasztalata szerint szigorú, de világos a magyar kriptoszabályozás
A magyar kriptoszabályozás az egyébként is szigorú európai keretrendszeren belül további jelentési és megfelelési kötelezettségeket ír elő. Szőke Gergő szerint ez összességében szigorúbb környezetet jelent, ugyanakkor világos és jól körülhatárolt elvárásokat fogalmaz meg.
Ez a kettősség – a szigor és a kiszámíthatóság – hosszú távon stabil működési környezetet teremt azoknak a piaci szereplőknek, amelyek nem rövid távú haszonra, hanem tartós jelenlétre törekednek.
Nem költség, hanem befektetés a bizalomba
A szabályozási megfelelés költségeire rákérdezve a Bitpanda régiós vezetője határozottan fogalmazott.
A szabályozási megfelelés nem költség, hanem befektetés a bizalomba.
Szerinte azok a szolgáltatók, akik Európában hosszú távra terveznek, nem kerülhetik meg ezt az utat. A piac tisztulása elkerülhetetlen, és ebben a folyamatban a jogszabályi megfelelés versenyelőnnyé válhat.
Tudatosabb befektetők, átláthatóbb kockázatok
A befektetői viselkedés változásáról szóló kérdésre Szőke Gergő azt mondta: az egyértelmű jogi keretek érezhetően hatnak a felhasználók döntéseire.
Ott, ahol világos szabályozás van, a felhasználók tudatosabban, hosszabb távon gondolkodva fektetnek be.
A legnagyobb kockázatot továbbra is
- a csalások,
- az átláthatatlan szolgáltatók,
- valamint a technológiai visszaélések
jelentik.
Egy szabályozott platform ezeket a kockázatokat többek között
- ügyfélvédelmi megoldásokkal,
- szigorú biztonsági kontrollokkal,
- valamint jogi megfeleléssel
képes jelentősen csökkenteni.
A cél nem a kockázat megszüntetése, hanem annak átláthatóvá tétele és kezelése.
Védelem, nem korlátozás
Arra a kérdésre, hogy a szabályozás inkább védi vagy korlátozza-e a kisbefektetőket, Szőke Gergő egyértelmű választ adott:
szerinte a szabályozás alapvetően védelmi funkciót tölt be. A kockázatok nem tűnnek el, de láthatóbbá és kezelhetőbbé válnak, ami különösen fontos egy gyorsan fejlődő technológiai környezetben.
Kriptó mint portfólióelem
Az üzleti modellről és a növekedési kilátásokról szóló válaszok alapján a Bitpanda szerint a jogilag tiszta működés új felhasználói köröket is megszólíthat, különösen azokat, akik eddig kivártak a szabályozási bizonytalanság miatt.
„A felhasználók ma már nem egyetlen eszközosztályban gondolkodnak, hanem komplex, több lábon álló portfóliókat építenek.”
Ennek megfelelően a kriptoeszközök mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a hagyományos befektetések is.
A Bitpanda platformján ma már
- több mint 10 000 részvény,
- tőzsdén kereskedett alap (ETF),
- valamint egyéb klasszikus befektetési eszköz
érhető el egyetlen felületen.
Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy helyen kezeljék kripto- és hagyományos befektetéseiket, saját kockázati profiljukhoz igazítsák portfóliójukat és egyszerűbben alkalmazzák a portfóliódiverzifikációt.
Innováció és biztonság: hosszú távon kéz a kézben
A szabályozás és innováció kapcsolatáról Szőke Gergő úgy fogalmazott: rövid távon a szabályok lassíthatják az új megoldásokat, hosszabb távon azonban stabil alapot teremtenek az innováció számára.
A legnagyobb technológiai kockázatok jelenleg
- a kibertámadások,
- az adathalászat
- és a nem megfelelő biztonsági gyakorlatok.
A befektetők felelőssége sem elhanyagolható:
- az edukáció,
- az erős hitelesítés
- és a tudatos kockázatvállalás
egyre inkább kulcsszerepet játszik.
Öt év múlva mainstream lehet
A jövőre vonatkozó kérdésre válaszolva a Bitpanda régiós vezetője úgy látja, öt év múlva a kriptó már nem különálló alternatívaként, hanem a mainstream pénzügyi rendszer szerves részeként lesz jelen.
A hangsúly elmozdul arról, hogy mi az a kriptó, arra, hogy hogyan illeszkedik egy digitális eszköz egy kiegyensúlyozott portfólióba.
A piac érettebbé válhat: kevesebb zajjal, több szabályozott szereplővel, és nagyobb hangsúllyal a biztonságon, az átláthatóságon és a valós felhasználási értéken. Magyarország ebben a folyamatban – szigorú, de világos szabályozásával – akár irányt is mutathat Európában.