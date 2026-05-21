Közel két évtizedig tartott, de végre kimondták: két óriáscég is bűnös a több százak életét követelő légikatasztrófában

Bűnösnek találta a párizsi fellebbviteli bíróság az Air France-t és az Airbust a 2009-es Rio-Párizs járat tragédiájában, amelyben 228 ember vesztette életét. A döntés 17 évnyi jogi csata után született meg, és újabb fordulatot hozott Franciaország legsúlyosabb légikatasztrófájának ügyében.

Történelmi jelentőségű ítéletet hozott a párizsi fellebbviteli bíróság a 2009-es Air France AF447-es járatának tragédiája ügyében.

A bíróság vállalati emberölés miatt bűnösnek mondta ki az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót abban a katasztrófában, amely 228 ember életét követelte az Atlanti-óceán felett.

A Rio de Janeiróból Párizsba tartó Airbus A330-as 2009. június 1-jén tűnt el a radarokról egy heves viharzóna felett. A fedélzeten 33 ország állampolgára tartózkodott, többségük francia, brazil és német volt. A gép roncsait és a fekete dobozokat csak két évvel később sikerült megtalálni a mélytengeri kutatások során.

Az ügy az elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb vállalati felelősségi pere lett Franciaországban. A hozzátartozók hosszú ideje próbálták elérni, hogy hivatalosan is megállapítsák: nem pusztán pilótahiba történt, hanem a rendszer több ponton is csődöt mondott.

A francia légibaleset-vizsgáló hivatal, a BEA már 2012-ben arra jutott, hogy a pilóták átesésbe vitték a gépet, miután hibás sebességadatokat kaptak az eljegesedett érzékelők miatt. A The Guardian által látott jelentés szerint a személyzet rosszul reagált a kialakult helyzetre, és gyakorlatilag elveszítette az uralmat a repülőgép felett.

Ez nem volt elég a francia hatóságoknak

Az ügyészek azonban ennél tovább mentek. A vád szerint az Airbus és az Air France is elmulasztotta megfelelően kezelni a korábbi figyelmeztető jeleket. A per során előkerültek olyan korábbi incidensek, amelyek hasonló szenzorhibákra utaltak, mégsem történt elég gyors vagy elég határozott beavatkozás. Emellett a pilóták kiképzését is komoly kritikák érték.

A mostani ítélet azért különösen nagy fordulat, mert 2023-ban egy alsóbb fokú bíróság még felmentette mindkét vállalatot. Akkor azzal érveltek, hogy nem lehet egyértelműen bizonyítani az ok-okozati kapcsolatot a cégek mulasztásai és a tragédia között. A fellebbviteli eljárás viszont teljesen új tárgyalásnak számított a francia jogrendben, így az összes bizonyítékot ismét megvizsgálták.