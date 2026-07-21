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miniszter
jogkör
akkumulátorgyár
Kapitány István

Elveszi a Tisza-kormány Kapitány István egyik legmeglepőbb jogkörét, a gazdasági miniszter a Facebookon reagált: „40 év vezetői tapasztalattal a hátam mögött megtanultam”

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A gazdasági és energetikai miniszter nem dönthet egyedül az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemekről. Kapitány István nem bánja, hogy megszűnik ez a jogköre.
VG
2026.07.21, 19:24
Frissítve: 2026.07.21, 20:07

„Megszűnik egy jogköröm. És ez így van jól. Eddig a törvény szerint a gazdasági miniszter, vagyis én, egyedül dönthettem volna arról, hova kerüljenek Magyarországon az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek. Ezt a jogkört a kormány most megszünteti” – jelentette be kedd esti Facebook-bejegyzésében Kapitány István.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter energia, üzemanyag, benzin, gázolaj, gáz
Kapitány István egyik jogköre megszűnik, de egyáltalán nem bánja / Fotó: AFP

A gazdasági és energetikai miniszter szerint az előző kormány így képzelte a működést: homályos szempontok, egyszemélyi döntések, a helyi közösségek megkérdezése nélkül. „Szerencsére egyetlen ilyen eljárás sem zárult le a kormányváltásig. De itt nem is az a baj, hogy hány döntés született így. Maga az alapelv helytelen” – tette hozzá a tárcavezető.

„Mert hol dől el jobban egy ilyen kérdés? Egy miniszter asztalán, vagy egy olyan testületnél, ahol környezetvédők, mérnökök, egyetemi szakemberek és a hatóságok együtt, azonos mércével vizsgálnak minden ügyet? A válasz egyértelmű. Az emberek egészségét és a környezetet akkor tudjuk megvédeni, ha minden szakmai szempont az asztalra kerül, nem csak egy” – emelte ki a miniszter.

40 év vezetői tapasztalattal a hátam mögött megtanultam: a jó vezető nem gyűjti a hatalmat, hanem jó kezekbe adja a döntéseket.

„A jogkör megszüntetésének előkészítését az első kormánydöntések egyikeként kaptam feladatul. Határidőre elkészültünk, a javaslatot a Parlament a mai napon, éppen most, vitatja meg. Júniusban pedig megalapítottuk azt a tárcaközi munkacsoportot, amely ágazati, környezetvédelmi és egyetemi szakértőkkel dolgozik az akkumulátoripar teljes szabályozásának átalakításán: szigorúbb hatósági ellenőrzés, valódi szankciók, és mindenekelőtt a helyi közösségek, a munkavállalók és a környezet védelme” – zárta gondolatai Kapitány István.

A védett üzemanyagárakról továbbra is dönthet Kapitány István

Az Orbán-kormány március 9-én védett üzemanyagárakat vezetett be, így a lakosság a benzin literjét 595 forintért, a dízel literjét pedig 615 forintért tankolhatja, immáron negyedik hónapja. Az intézkedés a kormányváltás után is érvényben maradt, mivel a Tisza-kormány meghosszabbította. Magyar Péter végül június 17-én, szerdán tett bejelentést az üzemanyag védett árának megszüntetéséről. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig arról számolt be, úgy látja, hogy az árak további csökkenése mellett vissza lehet térni a piaci működéshez.

Az erről szóló rendelet értelmében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy bármikor újra bevezesse azt. Mivel ezt a rendeletet már a Tisza-kormány hozta, így minden bizonnyal ezt a jogkört nem tervezik elvenni a tárcavezetőtől.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke júniusban a Világgazdaságnak elmondta, hogy az FBSZ-nél aggasztónak tartják, hogy a miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy bármikor saját hatáskörben újra visszavezetheti a hatósági üzemanyagárat, ha úgy ítéli meg, hogy ismét szükségessé válik. Szerintük ez a felhatalmazás visszatérés a rendeleti kormányzás felé. Ezzel együtt bíznak benne, hogy erre nem kerül sor.

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