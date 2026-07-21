A hordónként 120 dolláros olajárat sem tartja elképzelhetetlennek a világ egyik legnagyobb globális befektetési bankja. A Goldman Sachs negyedik negyedévre vonatkozó pesszimista jóslata arra alapoz, hogy év végéig sem csitul a közel-keleti konfliktus, de ha mégis lezárnák az iráni háborút, már jóval mérsékeltebb árakkal számolnak az elemzők a Brent és a nyersolaj esetében is. Egyelőre a béke nyoma sem látszik, sőt, a héten elején új front nyílt a háborúban, ami miatt még több olaj tűnhet el a világból.

Egészen elképesztő olajárat jósol a Goldman Sachs – rémisztő üzemanyagárak jöhetnek Fotó: NurPhoto via AFP

A New York-i székhelyű pénzügyi szolgáltató július 20-i prognózisát a Bloomberg idézi . A Brent kedden 90 dollár környékén mozog hordónként, a nyersolaj ára pedig 83 dollár – Daan Struyven, a globális árupiaci kutatási részleg társelnöke szerint – és ahogy a Világgazdaság is folyamatosan nyomon követi – „a közel-keleti konfliktus felerősödése és a Perzsa-öbölből kiinduló export drasztikus, 45 százalékos visszaesése" vezetett ide.

A Goldman elemzői arra az estre, ha sikerül lezárni a február 28-án kirobbant háborút, a jelenleginél még alacsonyabb olajárakat várnak. A Brentet a negyedik negyedévben hordónként 80 dollárra, jövőre pedig 75 dollárra becsülik, feltételezve, hogy a közel-keleti feszültségek enyhülnek. Az elemzők szerint azonban a prognózisokat érintő kockázatok „felfelé irányulnak”, tekintettel a Hormuz-szorosban, valamint a Vörös-tengeren is fennálló szállítási zavarokra.

Ez pedig mint ma is láthattuk, egy valós probléma, hiszen már az OPEC legnagyobb hatalmát is betámadták.

Emlékeztetnek rá, hogy a globális energiapiacokat ebben a hónapban komolyan megrázták – a Brent ára ismét hordónként 91 dollár fölé emelkedett – az Egyesült Államok és Irán közötti újbóli összecsapások, ráadásul – tesszük hozzá már ebben a cikkünkben – a jemeni, Irán által támogatott húszi lázadók kedden bejelentették Szaúd-Arábia azonnali tengeri blokádját, ami közvetlen válasz a szaúdi erők által a jemeni főváros, Szanaa ellen alkalmazott katonai zárlatra. Ez a lépés rendkívül súlyos helyzetbe sodorhatja a globális energiapiacot, mivel a Báb el-Mandeb-szoros esetleges lezárása a világ olajkínálatának mintegy 7 százalékát érintené.