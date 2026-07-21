Nem várnak tovább a szerbek a magyarokra, elkészült a Budapest–Belgrád vasútvonal menetrendje: most bárki megnézheti – így járnak majd a vonatok

Habár a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának megnyitásáról még semmilyen konkrét információ nem került nyilvánosságra, a szerb társvasút, a Srbijavoz közérdekűadat-igénylés keretében kiadta az N1 szerb hírportálnak a vasútvonalra szerkesztett nemzetközi menetrend tervezetet.

Még nem tudni, mikor indulhat a személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Iho.hu közlekedési portál értesülései szerint ebből kiderül, hogy a két főváros között közlekedő vonatok közül a szerbiai szakaszon nem egy csak Szabadkán állna meg, illetve a szerb vasútvállalat közlése szerint az útlevélellenőrzést a szerb fél Belgrád Központi pályaudvaron, a Prokopon végezné, a magyar pedig Kelebiánál, a vonaton.

A menetrendben három pár mozdonyos eurocity szerepel, ezek közül kettő, az Avala és az Ivo Andrić Bécsig közlekedik. Érdekes mód a harmadik ilyen vonatot, a Budapest-Keleti–Belgrád-Központi Hunyadi János EC-t sem az N1, sem a hírt átvevő szerb, illetve szerbiai magyar nyelvű hírforrások nem említik, holott a vonat – akárcsak egy néhány hónapja kiszivárgott menetrend szerint – 7.45 órakor indulna Belgrádba a Keletiből, onnan vissza pedig 16.44-kor.

A taurusos eurocityken kívül további hat pár, a Srbijavoz járműállományából kiállított 411/419 sorozatú kínai villamos motorvonat kötné össze EC vonatnemben a fővárosokat. A motorvonatos eurocityk közül a napközben kétórás ütemben indulók megállnának Topolyán és Verbászon is, de a kora reggeli és esti, 150/151, illetve 160/161 vonatszámban közlekedők már nem.

Az Iho a fentiek alapján azt feltételezi, hogy nem lehet vegytisztán megvalósítani a Srbijavoz által hangoztatott elvet, vagyis hogy a szerbek csak Belgrádban ellenőriznek, mivel a Verbászon és Topolyán felszálló utasok ebben az esetben kiesnének az ellenőrzésből. Értesüléseik szerint a felek jelenleg továbbra is keresik azt az ellenőrzési modellt, ami gyors határátlépést tenne lehetővé, ugyanakkor megfelelne az Európai Unió kötelező előírásainak és a véglegesítés előtt álló menetrendben foglaltaknak is. Amennyiben a közös procedúra Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson zajlana, az plusz harminc perc menetidőtöbbletet jelentene.