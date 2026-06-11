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vállalat
Németország
Volkswagen

Sokkoló bejelentés a Volkswagentől: tízezrek kerülhetnek utcára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
2026.06.11, 15:29
Frissítve: 2026.06.11, 15:47

Folytatja a költségcsökkentési program végrehajtását a Volkswagen Németországban: a vállalat az év végéig 19 ezer fővel csökkenti a német létszámát, miközben 2030-ig összesen több mint 28 ezer munkahely megszüntetését tűzte ki célul.

 

Oliver Blume vezérigazgató a részvényesek június 18-i közgyűlésére készített beszédében hangsúlyozza, hogy a konszern következetesen halad a korábban bejelentett átalakítási program végrehajtásával. 

A beszéd előzetesen nyilvánosságra került részletei szerint a létszámleépítések mellett jelentős költségcsökkentést is végrehajtottak a németországi gyárakban.

2025-re több mint 20 százalékkal csökkentettük a Volkswagen németországi üzemeinek gyártási költségeit

 – fogalmazott a vezérigazgató.

A Reuters beszámolója szerint a Volkswagen az elmúlt időszakban egyre nagyobb nyomás alá került az európai autópiac lassulása, a kínai versenytársak térnyerése, valamint az elektromos átállás jelentős beruházási igénye miatt. 

A konszern ezért átfogó hatékonyságnövelő programot indított, amelynek része a munkaerő-állomány csökkentése és a működési költségek visszafogása is.

A vállalat vezetése szerint a lépések célja, hogy a Volkswagen hosszú távon is versenyképes maradjon a globális autóipari piacon.

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