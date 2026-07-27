Közelebb kerülhet a magyar euró: óriásit nyerhetünk a forint leváltásával, de elképesztően súlyos ára is lenne a csatlakozásnak

Ismét közelebb kerülhetett Magyarországhoz az euró bevezetése, miután Kiriakosz Pierrakakisz, az Eurogroup elnöke június végén Budapesten egyeztetett Kármán András pénzügyminiszterrel. Konkrét céldátum továbbra sincs, az Eurogroup ugyanakkor szakmai segítséget és tapasztalatmegosztást ajánlott fel a magyar felkészüléshez – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

Az euró bevezetésével Magyarország lemondana az önálló monetáris politikáról / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az euró mellett szóló egyik legerősebb érv, hogy megszűnne a forint árfolyamának kiszámíthatatlansága az euróövezettel folytatott kereskedelemben. A magyar export mintegy 70–75 százaléka az Európai Unió országaiba irányul, a vállalatok jelentős része pedig már most is euróban számol el. A közös valuta bevezetésével eltűnnének az árfolyamfedezés költségei, kiszámíthatóbbá válna a cégek pénzügyi tervezése, és csökkenne az exportőrök kitettsége.

A lakosság is közvetlenül érzékelné a változást. Megszűnnének a devizaváltási díjak és az árfolyamveszteségek, egyszerűbbé válna a külföldi utazás, az internetes vásárlás és az euróban történő megtakarítás. Kedvező esetben az állam, a vállalatok és a háztartások finanszírozási költsége is csökkenhetne, vagyis olcsóbbá válhatnának a hitelek.

Ez azonban nem járna automatikusan a közös valutával. A kamatok alakulását az euró bevezetése után is meghatározná a magyar államháztartás helyzete, a gazdaság növekedési képessége és a pénzügyi rendszer stabilitása.

Komoly árat kellene fizetni a forint feladásáért

Az euró bevezetésével Magyarország lemondana az önálló monetáris politikáról. Az alapkamatról, a pénzkínálatról és az árfolyamot befolyásoló lépésekről többé nem a Magyar Nemzeti Bank döntene, hanem az Európai Központi Bank, amelynek az egész euróövezet gazdasági helyzetét kellene figyelembe vennie.

Ez különösen akkor válhatna problémává, ha Magyarország gazdasági ciklusa eltérne az eurózónáétól. Amennyiben a magyar gazdaság recesszióba kerülne, miközben a közös valuta többi tagállama gyorsan növekedne, az EKB kamatpolitikája nem feltétlenül felelne meg a hazai igényeknek.