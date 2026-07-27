Ennyi volt, eddig bírták a kínai online gigászok - veszteséges lett a Shein

A Shein az első negyedévben nettó veszteséget könyvelt el, miután az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi feszültségek kedvezőtlenül hatottak üzleti teljesítményére – derül ki a vállalat hongkongi tőzsdei bevezetése előtt benyújtott dokumentumból.

Shein női csizma egészségügyi tesztelése egy német laborban - folyamatosan csökkent a nyereség; veszteséges lett az első negyedév / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Kínában alapított fast fashion vállalat vasárnap késő este közzétett, nyilvános részvénykibocsátás (IPO) előtti beadványában 99 millió dolláros negyedéves nettó veszteségről számolt be a Hongkongi Értéktőzsdének. A nettó nyereséghányad (amely azt mutatja meg, hogy az adott vállalata árbevételének mekkora része marad meg nettó nyereségként az összes költség, adó, kamat és egyéb ráfordítás levonása után. ) 2025-ben 4,9 százalékra szűkült az előző évi 8,7 százalékról.

Folyamatosan csökkent a Shein nyeresége

Az Egyesült Államok és az Európai Unió által bevezetett növekvő kereskedelmi korlátozások jelentősen rontották a Shein jövedelmezőségét.

A vállalat nyeresége 2024-ben érte el csúcsát 3,4 milliárd dollárral, majd 2025-ben 2 milliárd dollárra csökkent.

2025 májusában Washington megszüntette azt a vámkedvezményt a kis értékű csomagokra, amelyet a Shein arra használt, hogy a dél-kínai gyáraiból közvetlenül amerikai vásárlóinak szállítsa ruházati termékeit.

„A megnövekedett vámok és adók hatására számos lehetőséget vizsgálunk, többek között az amerikai piacon alkalmazott áraink emelését is, hogy részben ellensúlyozzuk a magasabb költségeket” – közölte a vállalat a dokumentumban.

A Shein, amely légi szállítással juttatja el termékeit Kínából a vásárlókhoz, azt is jelezte, hogy az iráni háború miatt megemelkedett olajárak hatását hosszú távú logisztikai szerződéseinek köszönhetően sikerült mérsékelnie.

Egyre romlott az amerikai piac elérése

Az Egyesült Államok volt a Shein első jelentős piaca, ahol különösen gyors növekedést ért el a Covid–19-járvány idején, amikor a fogyasztók tömegesen tértek át az online vásárlásra.

2023 óta a Shein jelentős összegeket fordított új piacokra történő terjeszkedésre, mivel az amerikai növekedés lassult, miközben a kereskedelmi feszültségek fokozódtak.

Az Egyesült Államok részesedése a vállalat árbevételéből 2023-ban még 30 százalék volt, idénre azonban 22 százalékra csökkent.

A vállalat ugyanakkor más piacokon is nehézségekkel szembesül. Az Európai Unió idén vizsgálatot indított a Shein ellen állítólagos illegális termékek – köztük gyermekre hasonlító szexbabák – értékesítése miatt.