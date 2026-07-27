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Ennyi volt, eddig bírták a kínai online gigászok - veszteséges lett a Shein

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Európai és amerikai gazdasági nyomás, emelkedő vámok, belső problémák és botrányok. A Shein a tervezett nyilvános részvénykibocsátás előtt közölte részletes pénzügyi adatait - az évek óta csökkenő nyereség után az idei első negyedévben már vesztséges lett a kínai online kiskereskedelmi óriás.
D. GY.
2026.07.27, 17:45

A Shein az első negyedévben nettó veszteséget könyvelt el, miután az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi feszültségek kedvezőtlenül hatottak üzleti teljesítményére – derül ki a vállalat hongkongi tőzsdei bevezetése előtt benyújtott dokumentumból.

Shein
Shein női csizma egészségügyi tesztelése egy német laborban - folyamatosan csökkent a nyereség; veszteséges lett az első negyedév / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Kínában alapított fast fashion vállalat vasárnap késő este közzétett, nyilvános részvénykibocsátás (IPO) előtti beadványában 99 millió dolláros negyedéves nettó veszteségről számolt be a Hongkongi Értéktőzsdének. A nettó nyereséghányad (amely azt mutatja meg, hogy az adott vállalata árbevételének mekkora része marad meg nettó nyereségként az összes költség, adó, kamat és egyéb ráfordítás levonása után. ) 2025-ben 4,9 százalékra szűkült az előző évi 8,7 százalékról.

Folyamatosan csökkent a Shein nyeresége

Az Egyesült Államok és az Európai Unió által bevezetett növekvő kereskedelmi korlátozások jelentősen rontották a Shein jövedelmezőségét.

 A vállalat nyeresége 2024-ben érte el csúcsát 3,4 milliárd dollárral, majd 2025-ben 2 milliárd dollárra csökkent.

2025 májusában Washington megszüntette azt a vámkedvezményt a kis értékű csomagokra, amelyet a Shein arra használt, hogy a dél-kínai gyáraiból közvetlenül amerikai vásárlóinak szállítsa ruházati termékeit.

„A megnövekedett vámok és adók hatására számos lehetőséget vizsgálunk, többek között az amerikai piacon alkalmazott áraink emelését is, hogy részben ellensúlyozzuk a magasabb költségeket” – közölte a vállalat a dokumentumban.

A Shein, amely légi szállítással juttatja el termékeit Kínából a vásárlókhoz, azt is jelezte, hogy az iráni háború miatt megemelkedett olajárak hatását hosszú távú logisztikai szerződéseinek köszönhetően sikerült mérsékelnie.

Egyre romlott az amerikai piac elérése

  • Az Egyesült Államok volt a Shein első jelentős piaca, ahol különösen gyors növekedést ért el a Covid–19-járvány idején, amikor a fogyasztók tömegesen tértek át az online vásárlásra. 
  • 2023 óta a Shein jelentős összegeket fordított új piacokra történő terjeszkedésre, mivel az amerikai növekedés lassult, miközben a kereskedelmi feszültségek fokozódtak. 

Az Egyesült Államok részesedése a vállalat árbevételéből 2023-ban még 30 százalék volt, idénre azonban 22 százalékra csökkent.

A vállalat ugyanakkor más piacokon is nehézségekkel szembesül. Az Európai Unió idén vizsgálatot indított a Shein ellen állítólagos illegális termékek – köztük gyermekre hasonlító szexbabák – értékesítése miatt.

Az első részletek kiábrándító képet mutatnak

A Shein bizalmasan nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét, így a vasárnap nyilvánosságra hozott úgynevezett post-hearing information pack volt az egyik első olyan nyilvánosan elérhető dokumentum, amely részletesebb betekintést nyújtott a vállalat helyzetébe a hongkongi tőzsdei bevezetésről szóló döntés óta - jegyzi meg a Financial Times.

A vállalat kiemelte, hogy komoly kockázatot jelent számára a Kína és fő exportpiacai közötti kereskedelmi feszültségek további eszkalációja. Egyre több – különösen európai – kormány sürget szigorúbb intézkedéseket annak megakadályozására, hogy az olcsó kínai importtermékek elárasszák piacaikat és veszélyeztessék helyi iparágaikat.

A Shein továbbra is nagymértékben függ a kínai gyártóktól, annak ellenére, hogy az elmúlt években igyekezett beszállítói hálózatát más országokba – elsősorban Törökországba – is kiterjeszteni.

A vállalat korábban New Yorkban vagy Londonban tervezte tőzsdei bevezetését, ám ezt meghiúsították azok a kockázatfeltárási követelmények, amelyek a kínai Hszincsiang régióban feltételezett kényszermunka alkalmazásával kapcsolatos vádakra vonatkoztak.

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