Ennyi volt, eddig bírták a kínai online gigászok - veszteséges lett a Shein
A Shein az első negyedévben nettó veszteséget könyvelt el, miután az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi feszültségek kedvezőtlenül hatottak üzleti teljesítményére – derül ki a vállalat hongkongi tőzsdei bevezetése előtt benyújtott dokumentumból.
A Kínában alapított fast fashion vállalat vasárnap késő este közzétett, nyilvános részvénykibocsátás (IPO) előtti beadványában 99 millió dolláros negyedéves nettó veszteségről számolt be a Hongkongi Értéktőzsdének. A nettó nyereséghányad (amely azt mutatja meg, hogy az adott vállalata árbevételének mekkora része marad meg nettó nyereségként az összes költség, adó, kamat és egyéb ráfordítás levonása után. ) 2025-ben 4,9 százalékra szűkült az előző évi 8,7 százalékról.
Folyamatosan csökkent a Shein nyeresége
Az Egyesült Államok és az Európai Unió által bevezetett növekvő kereskedelmi korlátozások jelentősen rontották a Shein jövedelmezőségét.
A vállalat nyeresége 2024-ben érte el csúcsát 3,4 milliárd dollárral, majd 2025-ben 2 milliárd dollárra csökkent.
2025 májusában Washington megszüntette azt a vámkedvezményt a kis értékű csomagokra, amelyet a Shein arra használt, hogy a dél-kínai gyáraiból közvetlenül amerikai vásárlóinak szállítsa ruházati termékeit.
„A megnövekedett vámok és adók hatására számos lehetőséget vizsgálunk, többek között az amerikai piacon alkalmazott áraink emelését is, hogy részben ellensúlyozzuk a magasabb költségeket” – közölte a vállalat a dokumentumban.
A Shein, amely légi szállítással juttatja el termékeit Kínából a vásárlókhoz, azt is jelezte, hogy az iráni háború miatt megemelkedett olajárak hatását hosszú távú logisztikai szerződéseinek köszönhetően sikerült mérsékelnie.
Egyre romlott az amerikai piac elérése
- Az Egyesült Államok volt a Shein első jelentős piaca, ahol különösen gyors növekedést ért el a Covid–19-járvány idején, amikor a fogyasztók tömegesen tértek át az online vásárlásra.
- 2023 óta a Shein jelentős összegeket fordított új piacokra történő terjeszkedésre, mivel az amerikai növekedés lassult, miközben a kereskedelmi feszültségek fokozódtak.
Az Egyesült Államok részesedése a vállalat árbevételéből 2023-ban még 30 százalék volt, idénre azonban 22 százalékra csökkent.
A vállalat ugyanakkor más piacokon is nehézségekkel szembesül. Az Európai Unió idén vizsgálatot indított a Shein ellen állítólagos illegális termékek – köztük gyermekre hasonlító szexbabák – értékesítése miatt.
Az első részletek kiábrándító képet mutatnak
A Shein bizalmasan nyújtotta be tőzsdei bevezetési kérelmét, így a vasárnap nyilvánosságra hozott úgynevezett post-hearing information pack volt az egyik első olyan nyilvánosan elérhető dokumentum, amely részletesebb betekintést nyújtott a vállalat helyzetébe a hongkongi tőzsdei bevezetésről szóló döntés óta - jegyzi meg a Financial Times.
A vállalat kiemelte, hogy komoly kockázatot jelent számára a Kína és fő exportpiacai közötti kereskedelmi feszültségek további eszkalációja. Egyre több – különösen európai – kormány sürget szigorúbb intézkedéseket annak megakadályozására, hogy az olcsó kínai importtermékek elárasszák piacaikat és veszélyeztessék helyi iparágaikat.
A Shein továbbra is nagymértékben függ a kínai gyártóktól, annak ellenére, hogy az elmúlt években igyekezett beszállítói hálózatát más országokba – elsősorban Törökországba – is kiterjeszteni.
A vállalat korábban New Yorkban vagy Londonban tervezte tőzsdei bevezetését, ám ezt meghiúsították azok a kockázatfeltárási követelmények, amelyek a kínai Hszincsiang régióban feltételezett kényszermunka alkalmazásával kapcsolatos vádakra vonatkoztak.