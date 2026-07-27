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Volkswagen
elektromos autógyártás
Porsche
német autóipar
leépítés

Folytatódik a vérengzés a német autóiparban: újabb ezreket küld el a Porsche – már az évszámot is tudni, hogy meddig maradnak nyitva

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Tovább mélyül a német autóipar válsága. A Porsche újabb 5000 állás megszüntetéséről döntött, a Volkswagen-csoport átfogó átalakításának részeként.
VG
2026.07.27, 18:27

Újabb ötezer munkahely megszüntetéséről állapodott meg a Porsche vezetése és az üzemi tanács, így a vállalat összesen már 9000 állást épít le 2035-ig. A Volkswagen-csoport prémiumgyártója a gyenge kereslet, a kínai verseny és az elektromos átállás nehézségei miatt kényszerül drasztikus átalakításra.

Porsche 911 production in Stuttgart, Germany.
Újabb leépítési hullám söpör végig a Porsche-nál, amely már 9000 munkahely megszüntetését tervezi a következő években / Fotó: Krisztian Bocsi

Összesen 9000 munkahelyet szüntet meg 2035-ig a Porsche, miután a vállalat vezetése és az üzemi tanács hétfőn megállapodott egy újabb, 5000 fős létszámcsökkentési programról. 

A döntés a Volkswagen-csoport szélesebb körű átalakításának része, amelyet a gyenge kereslet, a kínai gyártók erősödő versenye és az elektromos autózásra való átállás nehézségei kényszerítenek ki.

Az új intézkedés a korábban már bejelentett 3900 fős leépítésre, valamint az idei év elején közölt további 500 munkahely megszüntetésére épül. A vállalat hangsúlyozta, hogy a mostani 5000 fős csökkentést kötelező elbocsátások nélkül hajtják végre, elsősorban természetes fluktuációval és önkéntes távozási programokkal.

A Porsche élére az év elején kinevezett Michael Leiters feladata a vállalat működésének átalakítása lett, miután a korábban rendkívül nyereséges kínai piacon jelentősen visszaestek az eladások, miközben az elektromos stratégiája sem hozta a várt eredményeket.

A megállapodás ugyanakkor nemcsak megszorításokat tartalmaz. A Porsche vállalta, hogy németországi telephelyeit legalább 2035 végéig nyitva tartja, emellett 2,1 milliárd eurót fektet be a stuttgarti zuffenhauseni fő gyárba, valamint a weissachi kutatás-fejlesztési központba.

A Porsche nincs egyedül a nehézségeivel

A Mercedes-Benz és a BMW is jelentős költségcsökkentési programokat hajt végre, miközben az európai autógyártók egyszerre próbálnak alkalmazkodni az elektromos átálláshoz, a kínai versenytársak térnyeréséhez és a magas vámok okozta piaci nyomáshoz.

A háttérben a Volkswagen-csoport még nagyobb átalakítása zajlik. Oliver Blume, aki a Porsche korábbi vezérigazgatójaként jelenleg is a Volkswagen első embere, a csoportszintű leépítések számát 100 ezerre emelné. Korábban arra is figyelmeztetett, hogy 2030 után a konszern négy gyárának – köztük egy Audi-üzemnek – a jövője is veszélybe kerülhet.

Lehullt a lepel a Porsche terveiről, tömeges leépítéssel adják meg az alaphangot

Csoportos létszámcsökkentést, a munkavállalói bónuszok korlátozását és egy szuper drága szuperautó fejlesztését tervezi a német luxusautógyártó. A Porsche új stratégiája rávilágít a német autóipar bizonytalan helyzetére is.

 

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