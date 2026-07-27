Kiszámolta a magyarországi nagybank, mit hozna a hármas metró meghosszabbítása: nem is gondolnák, mire képes 2 megálló – van egy kritikus pont is, ami nélkül nem sokat ér

Társadalmi és gazdasági szempontokkal indokolható a hármas metró meghosszabbítása, amennyiben más közlekedési és felszíni fejlesztésekkel együtt valósul meg − állapították meg az MBH Bank szakértői egy gyorselemzésben.

Az MBH Bank elemzése szerint összehangolt fejlesztési tervekre van szükség / Fotó: csikiphoto

Habár az elemzés szerint a beruházás költsége pusztán a jegyárakból nem térülne meg, de a hosszabb vonal pozitív hatást gyakorolhatna a budapesti munkaerőpiacra, sőt az ingatlanpiacot is fellendíthetné.

Az MBH bank számításai

Az idei árszinten 120-160 milliárd forint körülire becsülhető beruházási költség az elemzés alapján jegyeladásokból nem térül meg, mert az átszállásokból nem lesz több bevétel, a hosszabb metróvonal fenntartása viszont költségesebb, bár az autóbusz-közlekedést részben kiválthatja.

A társadalmi megtérülésnek persze nem feltétele a gyors többletbevétel, de

30 éves értékelési időszakkal és 4 százalékos reál diszkontrátával számolva kell hozzá évi mintegy 8 milliárd forint közvetett haszon, ami több hatás együttes eredménye lehet

− mutattak rá az elemzők.

A gyorsabb, kiszámíthatóbb utazás csökkenti az ingázás idő- és bizonytalansági költségeit, szélesebb munkaerőpiacot tesz elérhetővé, a munkavállalók pedig több munkahely közül választhatnak. A beruházás a környék ingatlanpiacát is fellendítheti, tapasztalatok alapján ugyanis a lakásárakat növelik az új hálózati kapcsolatok.

A Rákospalota-Újpest megálló 500–800 méteres környezetében az emelkedés elérheti a 10 százalékot ahhoz képest, mintha a projekt nem valósulna meg.

A csomópont kiépítése eredményezhet újabb fejlesztési lehetőségeket is, de ez attól függ, hogy sikerül-e jól átjárható, szolgáltatásokkal és rendezett közterületekkel körülvett állomást kialakítani.

Nem ez a legégetőbb kötöttpályás fejlesztés, de gyorsan megvalósítható lenne

Az elemzők szerint az intermodális kapcsolat nem garancia a nagyobb utasforgalomra. Az érintett vasútvonalak a Nyugati pályaudvarnál most is elérik a hármas metrót, de

előnyös lehet azoknak, akik Újpestre vagy a Váci úti irodafolyosóra tartanak, illetve a közelben lakóknak is.

A projekt ugyanakkor az autóforgalmat is növelheti, ha nem kapcsolódik hozzá a parkolók és ráhordó közlekedés fejlesztése, kényelmes átszállási lehetőség és parkolási rendszer, sűrű elővárosi menetrend, jó gyalogos és kerékpáros kapcsolat.

Az MBH szakértői összességében úgy vélik, hogy nem a hármas metró meghosszabbítása lenne a legfontosabb kötöttpályás beruházás Budapesten, de mellette szól, hogy ez valósítható meg a leggyorsabban.

Tartós gazdasági előnyöket a projekt a közlekedés működésének javításával hozhat, amennyiben

az időmegtakarítás,

a balesetek és a környezeti károk csökkenése,

valamint a városfejlesztési előnyök

meghaladják a beruházási és működési költségeket − olvasható az elemzésben.