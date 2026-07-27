Ismét kikapcsoltatják velünk a klímát? Ez várhat ránk, ha ismét jön a pokoli forróság – napok vannak csak hátra és könyörgünk majd a 30 fokért

A hét elején még 30 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a hét második felétől azonban már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Ismét jelentős hőhullám érkezik /Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, ezt követően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.

Délelőtt még a Dunától keletre, majd egyre inkább északkeleten lehet számítani kevés helyen kisebb esőre, záporra és zivatarra. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések, a záporok, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható.

Kedden még kellemes nyári idő várható: a napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg, keleten pedig egy-egy zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, hajnalban 10–19, délután 25–32 fokot mérhetünk.

Szerdától nagyrészt derült, csapadékmentes idő ígérkezik mérsékelt légmozgással. A hajnali 10–19 fokról délutánra 28–34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Csütörtökön tovább fokozódik a hőség: szinte zavartalan napsütésre és száraz időre van kilátás, miközben a szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 12–21, délután már 30–36 fok várható.

Pénteken még magasabb fokozatba kapcsol a kánikula. A nagyrészt derült, száraz időben a délies szél többnyire mérsékelt marad.

Reggel 14–22, délután pedig már 33–38 fokot mutathatnak a hőmérők.

Szombaton sem érkezik enyhülés: döntően derült, csapadékmentes idő várható, mérsékelt délies széllel. A minimum-hőmérséklet 15 és 23, a maximum 33 és 38 fok között alakulhat.

Vasárnap tetőzhet a hőség. A túlnyomóan derült, száraz időben a délies szél többnyire mérsékelt marad, hajnalban 17–24, délután pedig akár 34–39 fokot is mérhetünk.

Ismét támad a kánikula: egy hónapja rendkívüli intézkedéseket hozott a kormány

Egy hónappal korábban, az előző hőhullám idején Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a harmadfokú hőségriadó idejére felfüggesztették a kamionstopot, hogy biztosítsák az ellátási láncok zavartalan működését.