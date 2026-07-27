Ismét kikapcsoltatják velünk a klímát? Ez várhat ránk, ha ismét jön a pokoli forróság – napok vannak csak hátra és könyörgünk majd a 30 fokért
A hét elején még 30 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a hét második felétől azonban már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, ezt követően napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.
Délelőtt még a Dunától keletre, majd egyre inkább északkeleten lehet számítani kevés helyen kisebb esőre, záporra és zivatarra. Az északnyugati szelet sokfelé kísérhetik erős széllökések, a záporok, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható.
Kedden még kellemes nyári idő várható: a napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg, keleten pedig egy-egy zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad, hajnalban 10–19, délután 25–32 fokot mérhetünk.
Szerdától nagyrészt derült, csapadékmentes idő ígérkezik mérsékelt légmozgással. A hajnali 10–19 fokról délutánra 28–34 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
Csütörtökön tovább fokozódik a hőség: szinte zavartalan napsütésre és száraz időre van kilátás, miközben a szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 12–21, délután már 30–36 fok várható.
Pénteken még magasabb fokozatba kapcsol a kánikula. A nagyrészt derült, száraz időben a délies szél többnyire mérsékelt marad.
Reggel 14–22, délután pedig már 33–38 fokot mutathatnak a hőmérők.
Szombaton sem érkezik enyhülés: döntően derült, csapadékmentes idő várható, mérsékelt délies széllel. A minimum-hőmérséklet 15 és 23, a maximum 33 és 38 fok között alakulhat.
Vasárnap tetőzhet a hőség. A túlnyomóan derült, száraz időben a délies szél többnyire mérsékelt marad, hajnalban 17–24, délután pedig akár 34–39 fokot is mérhetünk.
Ismét támad a kánikula: egy hónapja rendkívüli intézkedéseket hozott a kormány
Egy hónappal korábban, az előző hőhullám idején Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a harmadfokú hőségriadó idejére felfüggesztették a kamionstopot, hogy biztosítsák az ellátási láncok zavartalan működését.
Korábban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a lakosság együttműködését kérte. Arra figyelmeztetett, hogy a villamosenergia-rendszer biztonságos működése érdekében elsősorban a 18 és 21 óra közötti időszakban lenne fontos mérsékelni a fogyasztást.
A hőség miatt a paksi atomerőmű teljesítményét is csökkenteni kellett, miután a Duna vízhőmérséklete elérte a jogszabályban meghatározott határértéket.
Kapitány István jelentette be, hogy a tartós hőhullám következtében felmelegedett folyóvíz miatt a paksi atomerőműben az előírásoknak megfelelő teljesítménycsökkentést hajtanak végre.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról vagy váratlan meghibásodásról volt szó, hanem egy előre meghatározott, szigorúan szabályozott eljárásról.
A vonatkozó előírások alapján ugyanis az atomerőműnek mérsékelnie kell a blokkok teljesítményét, ha a Duna vízhőmérséklete eléri a meghatározott határértéket. Az intézkedés célja, hogy az erőműből visszavezetett hűtővíz ne veszélyeztesse a folyó élővilágát.
A MÁV–Volán haváriaközpontja külön készült az extrém hőség okozta problémákra, a közlekedésben pedig járattörlésekre és menetrendi módosításokra is lehetett számítani. Az államigazgatásban dolgozók számára otthoni munkavégést rendeltek el. Az extrém hőség miatt több vasúti és HÉV-vonalon csökkenteni kellett a megengedett legnagyobb sebességet.
A kormány nem tervezte a tömegrendezvények felfüggesztését, a szervezőket azonban arra kérte, hogy mérlegeljék egyes programok időpontjának módosítását.
Magyar Péter arra is kérte az üzletek, bevásárlóközpontok és vendéglátóhelyek üzemeltetőit, hogy a hőségben a hajléktalanok és más rászorulók előtt is nyissák meg a klimatizált helyiségeket. A kormányfő akkor arról is beszélt, hogy az ország nem rendelkezik elegendő hűtött sátorral, ezért a kabinet ilyen eszközök beszerzését tervezi.