Furcsa vadászgépüzletet köthet Magyarország: uniós tagállam rimánkodik, hogy adja el neki a MiG-29-esek alkatrészeit − szakértőket küldenek a honvédséghez

Bulgária védelmi minisztere, Dimitar Sztojanov levelet küldött Magyarországnak és Lengyelországnak, amelyben tájékoztatást kért arról, hogy a két országnak milyen tervei vannak a MiG-29-es repülőgépeivel, illetve azok alkatrészeivel − derült ki Jambolban, amikor Sztojanov újságírói kérdésekre válaszolt.

Bulgária a magyar MiG-29-esek iránt érdeklődik / Fotó: VanderWolf Images

Bulgáriába mehetnek a leszerelt MiG-29-esek

Amennyiben fogadókészség mutatkozik az ötlet iránt, akkor a bolgár védelmi minisztérium szakértőket küld a szóban forgó alkatrészek állapotának felmérésére.

A pótalkatrészekre azért van szükség, hogy a MiG–29-esek továbbra is elláthassák a Graf Ignatievo légibázison 1952 óta folyamatosan fenntartott fegyveres légvédelmi készenléti szolgálatot.

− mondta Sztojanov aki arról is beszámolt, hogy használt F–16-osok beszerzéséről is tárgyalt, mivel Bulgáriának saját repülőgépeivel és pilótáival kell biztosítania légterét.

A bolgár légierő jelenleg nyolc darab F–16 Block 70-es vadászgéppel, tizenkét darab MiG–29-essel és hét darab Szu–25-ös csatarepülőgéppel rendelkezik.

Magyarország már régen nyugdíjazta a típust

Magyarország 2010. december 31-én vonta ki hivatalosan a hadrendből MiG–29-eseit, az utolsó kiképző repülést pedig 2010. december 7-én hajtotta végre a Honvédség Kecskeméten.

Azóta a magyar légierő Saab JAS 39-es Gripenekkel repül, és kizárólag ez a vadászgéptípus van aktív szolgálatban. A flotta jelenleg tizenhat együléses Gripen C-ből és két kétüléses Gripen D-ből áll.

A legújabb darabok június 18-án érkeztek meg a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára, ahol ünnepélyes keretek között fogadták őket. A rendezvényen a svéd–magyar katonai együttműködés húszéves jubileumáról is megemlékeztek.

A vadászgépek beszerzése mellett a magyar és a svéd népet számos szál köti össze

− mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki rámutatott, hogy mindkét ország az Európai Unió és a NATO tagja is.

Az államtitkár beszédében Raoul Wallenbergről, a bátor svéd diplomatáról is megemlékezett, aki zsidó magyarok ezreit mentette meg a deportálástól a második világháború idején.