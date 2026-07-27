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MiG-29
alkatrész
vásárlás

Furcsa vadászgépüzletet köthet Magyarország: uniós tagállam rimánkodik, hogy adja el neki a MiG-29-esek alkatrészeit − szakértőket küldenek a honvédséghez

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A bolgár védelmi miniszter Magyarország és Lengyelország segítségét kéri. Bulgáriának alkatrészekre van szüksége a MiG 29-es vadászgépeihez, hogy azok továbbra is szolgálatban maradhassanak. Mindeközben zajlik a flotta modernizálása, ezért már néhány F-16-os is védi az ország légterét. Érdekesség, hogy nemrégiben pont MiG 29-es alkatrészek eltűnése kavart nagy port a magyar közéletben, amely a választási kampányban is szerepet játszott.
Nagy Krisztián
2026.07.27, 19:07
Frissítve: 2026.07.27, 21:43

Bulgária védelmi minisztere, Dimitar Sztojanov levelet küldött Magyarországnak és Lengyelországnak, amelyben tájékoztatást kért arról, hogy a két országnak milyen tervei vannak a MiG-29-es repülőgépeivel, illetve azok alkatrészeivel − derült ki Jambolban, amikor Sztojanov újságírói kérdésekre válaszolt.

Bulgária a magyar MiG-29-esek iránt érdeklődik
Bulgária a magyar MiG-29-esek iránt érdeklődik / Fotó: VanderWolf Images

Bulgáriába mehetnek a leszerelt MiG-29-esek

Amennyiben fogadókészség mutatkozik az ötlet iránt, akkor a bolgár védelmi minisztérium szakértőket küld a szóban forgó alkatrészek állapotának felmérésére.

A pótalkatrészekre azért van szükség, hogy a MiG–29-esek továbbra is elláthassák a Graf Ignatievo légibázison 1952 óta folyamatosan fenntartott fegyveres légvédelmi készenléti szolgálatot.

− mondta Sztojanov aki arról is beszámolt, hogy használt F–16-osok beszerzéséről is tárgyalt, mivel Bulgáriának saját repülőgépeivel és pilótáival kell biztosítania légterét.

A bolgár légierő jelenleg nyolc darab F–16 Block 70-es vadászgéppel, tizenkét darab MiG–29-essel és hét darab Szu–25-ös csatarepülőgéppel rendelkezik.

Magyarország már régen nyugdíjazta a típust

Magyarország 2010. december 31-én vonta ki hivatalosan a hadrendből MiG–29-eseit, az utolsó kiképző repülést pedig 2010. december 7-én hajtotta végre a Honvédség Kecskeméten.

Azóta a magyar légierő Saab JAS 39-es Gripenekkel repül, és kizárólag ez a vadászgéptípus van aktív szolgálatban. A flotta jelenleg tizenhat együléses Gripen C-ből és két kétüléses Gripen D-ből áll.

A legújabb darabok június 18-án érkeztek meg a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisára, ahol ünnepélyes keretek között fogadták őket. A rendezvényen a svéd–magyar katonai együttműködés húszéves jubileumáról is megemlékeztek.

A vadászgépek beszerzése mellett a magyar és a svéd népet számos szál köti össze

− mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki rámutatott, hogy mindkét ország az Európai Unió és a NATO tagja is.

Az államtitkár beszédében Raoul Wallenbergről, a bátor svéd diplomatáról is megemlékezett, aki zsidó magyarok ezreit mentette meg a deportálástól a második világháború idején.

Nem történt lopás

A 2026-os parlamenti választások kampányában a Tisza Párt több politikusa azt állította, hogy a kecskeméti légibázisról ismeretlenek MiG 29-es alkatrészeket tulajdonítottak el.

Ismeretlenek akadálytalanul vágták át a kerítést, majd hozzáfértek a MiG–29-esek lokátorrendszeréhez tartozó, minősített alkatrészekhez. Ez nemcsak a Magyar Honvédség eszközeinek, hanem a NATO szövetségi biztonságának a megsértése

− írta egy Facebook-bejegyzésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, aki a Tisza színeiben kampányolt.

Ruszin-Szendi akkor élesen úgy fogalmazott, hogy a súlyos hiba arra enged következtetni, hogy a honvédelem éppen összeomlik.

Azóta viszont kiderült, hogy szó sincsen lopásról, csupán egy adminisztrációs hiba történt, a szóban forgó alkatrészeket pedig a Honvédség értékesítette. Ezt a rendőrségi nyomozás és a minisztérium belső vizsgálata is megerősítette, azonban Ruszin-Szendi szerint az előző kormány hibázott, mivel az adminisztrációs hiba tényét nem hozták nyilvánosságra.

Miért maradhatott fenn hónapokon keresztül egy olyan narratíva, amelyet a rendelkezésre álló tények már nem támasztottak alá?

fogalmazott Ruszin-Szendi, aki szerint a közbizalom alapja az őszinteség, ezért egy felelős vezetésnek el kell ismernie az esetleges mulasztásokat, vállalnia kell a felelősséget, meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, és nyíltan tájékoztatnia kell a közvéleményt.

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