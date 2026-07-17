Bepánikolt Szeged, hogy a Tisza-kormány elüldözi a BYD-gyárat: Botka László jobbkeze győzködi a kínaiakat, hogy Magyar Péter semmi rosszat nem akar – „Teljesen világos volt a szavaiból”

Az elmúlt hetekben a Tisza-kormánynak többször éles szóváltásba keveredett Magyarországon tevékenységet folytató nagyvállalatokkal. A legtöbb esetben a nézeteltérést környezetvédelmi aggályok okozták, azonban arra is volt példa, hogy szakpolitikai kérdések okoztak nézeteltérést. A szegedi BYD esetében a feszültséget két faktor okozza.

Bepánikolt Szeged, hogy a Tisza-kormány elüldözi a BYD-gyárat / Fotó: CFOTO via AFP

A kormánynak részben környezetvédelmi kifogásai vannak a gyár a működésével kapcsoltban, de Szijjártó Péter alkalmazása tovább eszkalálta a helyzetet. Mindeközben Fodor Antal, szegedi önkormányzati képviselő azzal öntött olajat a tűzre, hogy miután rosszul értelmezett egy kormányhivatali dokumentumot, félretájékoztatta a közvéleményt.

A szegedi önkormányzati képviselő csak rontott a helyzeten

Fodor Antal szegedi önkormányzati képviselő azt állította a saját maga által kikért, majd mesterséges intelligencia segítségével feldolgozott kormányhivatali dokumentumok alapján, hogy már folyamatban van a próbaüzem a BYD-nál − írta meg a Szeged.hu.

Az állítást Stumpf Péternek, a térség országgyűlési képviselőjének kellett cáfolnia:

Fodor képviselő az új kormányt hozta kellemetlen helyzetbe, ami miatt Stumpf Péternek reagálni kellett. Szegednek ebben az ügyben meg más ügyekben is az új kormánnyal azonos nézetei vannak, egy hullámhosszon vagyunk. Ahogy eddig is, a korábbi kormánnyal is ilyen ügyben mindig egyeztettünk, a jövőben is ezt tesszük

− ismertette a helyzetet Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester, majd hozzátette, hogy az egyeztetések több szakterületen is rendszeresek.

Nagy Sándor az is hangsúlyozta, hogy egy BYD-méretű beruházás nemzetgazdasági szinten is jelentős, ezért az önkormányzat számos kérdésben nem dönthet önhatalmúlag, a kormányzattal való egyeztetés nélkül.

Ilyen volt a szegedi képviselők egy része által felvetett építményadó ötlete is, aminek az ügyében az önkormányzat párbeszédet kezdeményezett Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszterrel − mondta Nagy Sándor, majd igyekezett nyomatékosítani, hogy a kormány kormány nem akarja elüldözni Szegedről a kínai gyárat:

Szijjártó Péter egykori miniszterről alkotott nagyon negatív vélemény ellenére a BYD-val hosszú távú partnerségben gondolkozik a kormányzat, (...). Teljesen világos volt Magyar Péter szavaiból, hogy a kormány nem akarja elüldözni a BYD-t, vagy bármilyen értelemben nem került ezzel a személyi döntéssel a BYD feketelistára, vagy valamilyen negatív megítélés alá

− magyarázta a kormányzati kommunikációt az alpolgármester.