Ezt jobb, ha tudja Magyar Péter: nagyon sokba fog kerülni, ha el akarja tiltani Szijjártó Pétert a BYD-tól – kőkeményen meg kell fizetni az árát
A volt külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter BYD-s kinevezése után jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy olyan jogszabályozás előkészítését kezdeményezi, amely megakadályozná, hogy korábbi tárcavezetők, államtitkárok vagy más magas rangú állami vezetők azoknál a vállalatoknál vállaljanak munkát, amelyekkel hivatali idejük alatt szoros kapcsolatban álltak vagy állami támogatásban részesítették őket.
A felvetés egyszerre érinti a munkajog, az alkotmányosság és az összeférhetetlenség kérdését. Mészáros Melinda munkajogász a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a magyar jogrendszer ma is ismer hasonló korlátozásokat, ugyanakkor ezek alkalmazásának világos feltételei vannak.
A visszamenőleges jogalkotás jelenti az első akadályt
A munkajogász szerint alapelv, hogy a hatálybalépés előtti időre a jogszabály nem állapíthat meg kötelezettséget, nem teheti a korábbiakat terhesebbé, és nem vonhat el vagy korlátozhat jogokat, azaz ebben a körben a már létrejött jogviszonyt nem lehet felülírni.
Mint fogalmazott, a visszamenőleges hatályú jogalkotás ezen korlátja a jogállamiság egyik legfontosabb tilalma, amelyet minden joghallgató már az egyetemen megtanul. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar jogalkotás történetében akadtak olyan kivételek, amelyek komoly vitákat váltottak ki.
Példaként a szolgálati nyugdíjak átalakítását említette, amikor már megállapított és folyósított juttatásokat csökkentett és minősített át a jogalkotó és vezetett be jogkorlátozásokat.
Ez azonban szerinte nem változtat azon, hogy általános szabályként egy már létrejött jogviszony utólagos felülírása rendkívül problematikus.
A munkajog már most is ismer korlátozásokat
Mészáros Melinda hangsúlyozta, hogy önmagában az elhelyezkedési korlátozás nem ismeretlen a magyar munkajogban.
A Munka törvénykönyve lehetővé teszi a versenytilalmi megállapodást, amely alapján a munkavállaló a jogviszony megszűnése után legfeljebb két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amely korábbi munkáltatója jogos gazdasági érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti. A jogász szerint ennek azonban több feltétele is van:
- A korlátozás kizárólag írásbeli megállapodással alkalmazható, időben legfeljebb két évre szólhat, és kötelező ellenérték jár érte.
- A törvény még azt is meghatározza, hogy ez az összeg nem lehet kevesebb az azonos időszakra járó alapbér egyharmadánál.
A munkajogász ezt egy hétköznapi példával is szemléltette: hasonló versenytilalmi megállapodás akár egy újságíró esetében is előfordulhat, amikor a munkáltató meghatározott ideig nem szeretné, hogy a dolgozó egy konkurens laphoz igazoljon. Ebben az esetben azonban szintén fizetni kell a korlátozásért. Mint fogalmazott,
a jogalkotó nem hozhatja olyan helyzetbe a munkavállalót, hogy gyakorlatilag ellehetetlenüljön az elhelyezkedése.
A kormánytisztviselőknél már ma is léteznek hasonló szabályok
Mészáros Melinda arra is felhívta a figyelmet, hogy a közszférában több olyan jogállási törvény létezik, amely már most is lehetőséget ad meghatározott elhelyezkedési korlátozásokra.
Például a kormánytisztviselők esetében a jogszabály felhatalmazást ad arra, hogy a Kormány által megállapított egyes ágazatokban vagy alágazatokban meghatározott időre korlátozzák bizonyos álláshelyek esetében a jogviszony megszűnése utáni munkavállalást.
Ezek a szabályok azonban nem automatikusak: külön kell meghatározni, hogy mely
- ágazatokra
- és álláshelyekre
vonatkoznak, és itt is érvényesül az időbeli korlát. Ráadásul ezt a korlátozást már az illetmény megállapítása során külön figyelembe kell venni. A munkajogász ugyanakkor rámutatott arra is, hogy
a miniszterek és államtitkárok jogállása eltér a Munka törvénykönyve alá tartozó munkaviszonyoktól.
Az ő foglalkoztatásukat külön jogszabály rendezik, ezért az esetükben nem lehet automatikusan átültetni a munkajogi versenytilalmi szabályokat.
Nem lehetetlen, de nagyon körültekintően kell szabályozni
Arra a kérdésre, hogy egy jövőbeni törvény korlátozhatja-e a volt miniszterek elhelyezkedését, Mészáros Melinda úgy válaszolt: igen, a jövőre nézve ilyen szabályok megalkotása elképzelhető. Szerinte azonban ennek rendkívül szűk keretek között kell történnie.
Példaként említette, hogy ha valaki egészségügyi államtitkárként vagy miniszterként dolgozott, miközben eredetileg gyakorló orvos volt, a megbízatás lejárta után természetes igénye lehet, hogy visszatérjen a hivatásához. Éppen ezért egy túl széles körű korlátozás könnyen oda vezethetne, hogy egy szakember gyakorlatilag nem tudna visszatérni saját szakmájába.
A munkajogász szerint ez nemcsak aránytalan lenne, hanem munkaerőpiaci szempontból is súlyos következményekkel járhatna.
A legnagyobb veszély az ellehetetlenítés
Mészáros Melinda szerint a tervezett szabályozás legfontosabb kérdése nem az, hogy lehet-e korlátozásokat bevezetni, hanem az, hogy azok milyen mértékűek lesznek. Úgy fogalmazott,
a legnagyobb jogi kockázat az lenne, ha a szabályozás ellehetetlenítené valakinek a megélhetését vagy azt, hogy foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen.
A szakember szerint korlátokat és kereteket lehet meghatározni, erre ma is vannak példák a különböző jogállási törvényekben, de nem lehet olyan szabályt alkotni, amely kizárja, hogy egy szakember a saját szakterületén dolgozhasson. Hozzátette:
különösen problémás lenne ez olyan területeken, ahol egyébként is jelentős szakemberhiány tapasztalható.
A munkajogász ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre csak politikai bejelentés hangzott el, a konkrét normaszöveg nem ismert. Ezért a szabályozás tényleges jogi megítélése csak akkor lesz lehetséges, ha elkészül a törvénytervezet és pontosan láthatóvá válik, milyen korlátozásokat kíván bevezetni a jogalkotó.
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