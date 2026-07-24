Fél évszázad után bezárt a legendás balatoni üzem: a Martinit is innen vitték külföldre – utcára kerülnek a dolgozók, nem tudták lekövetni a változásokat

Több mint fél évszázad után június 30-án bezárt a BB balatonboglári borgazdasága és feldolgozóüzeme.

Bezárt a BB balatonboglári borgazdasága / Fotó: berni0004 / Shutterstock

A szőlőfeldolgozás azonban nem szűnik meg: a borvidék egy másik telephelyén folytatódik, és a BB márka termékei is az üzletek polcain maradnak.

A döntést az alapanyag-ellátás hosszú távú átalakulásával és az üzem kihasználtságának fokozatos csökkenésével indokolta a vállalat.

Az 1970-es években épült, jelentős kapacitású feldolgozó működtetése mára gazdaságtalanná vált. A bezárás 26 munkavállalót érint.

A balatonboglári üzem története messze túlmutat a borkészítésen. Az egykor a Balatonboglári Állami Gazdasághoz, később pedig a BB-hez tartozó italkombinátban bort, pezsgőt és üdítőt is gyártottak, sőt egy időben az olasz Martini vermutot is itt palackozták.

Balatonbogláron készült a magyar Martini

A Martini az 1960-as években jelent meg Magyarországon. Az importált italból azonban nem lehetett korlátlan mennyiséget behozni, mivel az olasz gyártónak nyugati devizában kellett fizetni, abból pedig a szocialista Magyarországnak kevés állt rendelkezésére.

Balatonbogláron készült bor, pezsgő, üdítő és olasz Martini is / Fotó: Konyhaművészet / Arcanum

Megoldásként 1978-ban megkezdődött a vermut hazai palackozása a Balatonboglári Állami Gazdaságban.

A Gasztrorégész beszámolója szerint a Martini és a Balatonboglári Állami Gazdaság együttműködése olyan sikeresnek bizonyult, hogy 1982-ben új alapokra helyezték a vermut magyarországi gyártását.

Az olasz vállalat megfelelőnek találta boglári borászat technológiai színvonalát és az ott készülő borok minőségét, ezért hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai forgalomba kerülő Martini már magyar alapborból készüljön.

Az új konstrukció szerint Balatonbogláron állították elő a vermut alapjául szolgáló bort, míg az olasz fél biztosította a macerátumot, vagyis a Martini jellegzetes ízét adó, mintegy 150 év alatt kialakított és szigorúan őrzött fűszerkeveréket.

A megállapodás gazdasági szempontból is rendkívül előnyös volt. Korábban a Délker Vállalat évente mintegy 200 ezer palack kész Martinit importált, amelyért teljes egészében nyugati devizával kellett fizetnie. A boglári gyártás elindításával azonban ugyanakkora devizakiadás mellett már egymillió palack kerülhetett forgalomba, mivel külföldről csak a különleges fűszerkeveréket kellett beszerezni.