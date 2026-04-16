bor
Balaton
borgazdaság

Ennyi volt: 50 év után bezár a balatoni feldolgozógyár, szomorú a magyarázat – túl nagy, már nem használható ki

Bezár a balatonboglári borgazdaság feldolgozóüzeme, más telephelyen folytatódik a termelés. A bezárás 26 munkavállalót érint.
VG/MTI
2026.04.16, 08:30
Frissítve: 2026.04.16, 08:57

Június 30-án bezár a balatonboglári borgazdaság és feldolgozóüzem, a szőlőfeldolgozás azonban nem szűnik meg, hanem a borvidéken belül egy másik telephelyen folytatódik tovább.

bor
Bezár a balatonboglári borgazdaság feldolgozóüzeme, más telephelyen folytatódik a termelés / Fotó: berni0004 / Shutterstock

A döntés hátterében az alapanyag-ellátás hosszú távú átalakulása áll: 

az elmúlt évtizedekben fokozatosan csökkent az üzem kihasználtsága, így a még a 70-es években épült, jelentős kapacitású feldolgozó mára már nem működtethető hatékonyan.

A bezárás 26 munkavállalót érint. A társaság hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartja az érintett dolgozókkal szembeni felelős és támogató eljárást.

A vállalat közlése szerint a szőlőfeldolgozás változatlan mennyiségben és minőségi szinten zajlik tovább más telephelyen, a BB márka pedig a jövőben is elérhető marad az üzletek polcain.

Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek Magyarországon a kisebb, évi 15–30 ezer palackot előállító borászatok. Azok a családi vállalkozások, amelyek az alapítók elképzelései szerint nem hobbiként, hanem piaci alapon működő gazdaságként jöttek létre, ma több irányból is nyomás alá kerültek.

A problémák nem új keletűek, de az utóbbi években felerősödtek. A bor iránti kereslet folyamatosan csökken, különösen a fiatalabb generációk körében, miközben az idősebb fogyasztók egészségügyi okokból visszafogják alkoholfogyasztásukat. Ezzel párhuzamosan a borászatok egy része elszokott a tisztán piaci működéstől, részben a pályázati rendszerek hatására, amelyek hosszú ideig biztosítottak külső forrásokat.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a jellemzően családi tulajdonban lévő vállalkozásoknál gyakran nincs meg a generációváltás lehetősége: sok esetben nincs, aki átvegye a stafétát. Így a cégek jövője bizonytalanná válik, miközben a tulajdonosok egyre inkább szembesülnek azzal, hogy a felhalmozott érték nehezen realizálható.

Újabb kihívást jelent a szőlő aranyszínű sárgasága nevű betegség terjedése, amely komoly károkat okoz az ültetvényekben. Ez tovább növeli a működési kockázatokat és a költségeket egy olyan időszakban, amikor a bevételi oldal amúgy is gyengül.

Magyarországon jelenleg mintegy 300-400 olyan borászat működik, amely már túlmutat a hobbiszinten, de még nem tekinthető nagyüzeminek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
