Eladják Magyarország egyik leghíresebb vidéki szállodáját: a kínaiaktól kerülhet vissza magyar kézbe – nem kell bemutatni, kik vehetik meg

Továbbra is napirenden van a szolnoki Tisza Szálló megvásárlása, a Hunguest nem hátrált ki az egymilliárd forintos üzletből. A szállodalánc szerint jelenleg is zajlik a részletes átvilágítás és az egyeztetés a kínai tulajdonossal – írta a szoljon.hu.

Három hónappal a nagy bejelentés után újabb fejlemény érkezett a szolnoki Tisza Szálló ügyében / Fotó: Nagy Balázs

Továbbra sem került le a napirendről a szolnoki Tisza Szálló megvásárlása. Bár három hónap telt el azóta, hogy a Hunguest nyilvánosan jelezte vételi szándékát, a legnagyobb hazai szállodalánc most megerősítette:

nem mondott le a csaknem egymilliárd forintos üzletről.

A város egyik legismertebb épületét jelenlegi kínai tulajdonosa tavaly hirdette meg eladásra. A hotel több ingatlanos felületen is megjelent, az ajánlati ár pedig 995 millió forint volt. Az elmúlt időszakban azonban sokáig nem akadt olyan érdeklődő, aki valódi vevőként lépett volna színre.

Fordulat április elején következett be, amikor a Hunguest vezérigazgatója, dr. Détári-Szabó Ádám személyesen érkezett Szolnokra, hogy sajtótájékoztatón jelentse be: társaságuk megkezdte az egyeztetéseket a tulajdonossal. A látogatás egyértelmű jelzés volt arra, hogy a szállodalánc komoly lehetőséget lát a történelmi épületben.

A vezérigazgató akkor hangsúlyozta, hogy céljuk a Tisza Szálló régi rangjának visszaállítása lenne. Elképzeléseik szerint a hotel továbbra is szállodaként működne, miközben megőrizné fürdő- és gyógyászati funkcióit is. Ugyanakkor azt is jelezte, hogy a projekt még a kezdeti szakaszban jár, ezért a vételárról és a részletekről üzleti titokra hivatkozva nem kívánt nyilatkozni.

Dr. Détári-Szabó Ádám személyes kötődéséről is beszélt: elmondta, hogy egykor a szálloda közvetlen szomszédságában működő Verseghy Ferenc Gimnázium tanulója volt, ezért különösen jól ismeri az épület történetét és jelentőségét.

Újra sínen van a Tisza Szálló megvásárlása

Az elmúlt hónapok politikai és gazdasági változásai miatt sokan azt találgatták, hogy a Hunguest továbbra is fenntartja-e érdeklődését a szolnoki ingatlan iránt. A társaság most egyértelmű választ adott.

Labossa Lajos, a Hunguest marketing- és kommunikációs igazgatója megerősítette, hogy a vállalat üzletpolitikájának továbbra is része a Tisza Szálló lehetséges megszerzése. Tájékoztatása szerint minden akvizíciójuk egy több lépcsőből álló szakmai folyamat alapján zajlik.