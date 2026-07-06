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ÖBB
vasút
MÁV

Ez már az osztrákoknak is feltűnt, horror a Budapest–Bécs járaton: lehetetlen volt Magyarországról Ausztriába jutni, magyarázkodik az ÖBB – „Azt mondták, a vonaton kell éjszakáznunk”

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A Budapest és Bécs közötti vasúti közlekedést megbénító műszaki hiba nemcsak jelentős késéseket okozott, hanem személyes drámákat is. Egy 29 éves bécsi férfi történetéről számolt be az osztrák Heute: az utas vonat helyett végül csak taxival tudott hazajutni, miután az ÖBB szerelvénye nem jutott át a magyar–osztrák határon.
VG
2026.07.06, 07:40
Frissítve: 2026.07.06, 07:44

Egy osztrák fiatalember eredetileg egynapos budapesti kirándulás után vonattal szeretett volna este hazatérni Bécsbe, az utazás azonban órákig tartó bizonytalanságba torkollott – írta a Heute.

ÖBB, vonat, vasút
A vonat csak Hegyeshalomig jutott el, ahol végleg megállt / Fotó: chris zenz - [email protected] / ÖBB / Facebook

Tatabányán kezdődött a kálvária

A férfi elmondása szerint este 20:50-kor szállt fel a Bécs felé tartó ÖBB-vonatra. Körülbelül egyórányi utazás után azonban a szerelvény Tatabányánál megállt, mert meghibásodott a felsővezeték. A várakozás mintegy egy órán át tartott, ezt követően ugyan továbbindultak, de a vonat csak Hegyeshalomig jutott el, ahol végleg megállt.

Az utas szerint ekkor azt közölték velük, hogy pótlóbuszok viszik tovább az utasokat Ausztria felé, ám ő azt állítja, ilyen buszok nem érkeztek meg.

Elmondása szerint egészen éjfélig vártak érdemi információra, majd azt közölték velük, hogy akár a vonaton kell tölteniük az éjszakát. Beszámolója szerint még ivóvizet vagy ételt sem osztottak ingyen az utasoknak.

Végül taxit hívott vonat helyett

A bécsi férfi végül saját kezébe vette a helyzet megoldását. Több utastársával közösen 180 euróért taxit rendelt a bécsi repülőtérig, majd onnan további 30 euróért jutott haza.

Az osztrák lap szerint a férfi kártérítést is szeretne kérni az ÖBB-től az átélt kellemetlenségek miatt.

Az ÖBB szerint volt pótlóbusz

Az ÖBB ugyanakkor a Heute megkeresésére hangsúlyozta, hogy a fennakadást nem a társaság működése, hanem a vasúti infrastruktúrán kialakult műszaki hiba okozta. A vasúttársaság közlése szerint Hegyeshalom, Nickelsdorf és Bruck an der Leitha között négy pótlóbusz közlekedett este 8 órától egészen éjfélig, amíg már nem maradt elszállításra váró utas. Azt ugyanakkor nem tudták megmondani, hogy Hegyeshalomban megfelelő volt-e a tájékoztatás.

A történet egybeesik a MÁV korábbi tájékoztatásával is. A vasúttársaság csütörtök reggel közölte, hogy a hegyeshalmi határátmenetben az osztrák oldalon egy villámcsapás okozta műszaki hibát hajnalra elhárították, így újraindulhatott a Budapest és Bécs közötti forgalom. A reggeli órákban ugyanakkor még több EuRegio-járat helyett pótlóbusz közlekedett Hegyeshalom és Bruck an der Leitha között, miközben az EuroCity-, EuroNight- és Railjet-vonatok ismét teljes útvonalon jártak.

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