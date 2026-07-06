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Balaton
Balatonfüred

Ebből botrány lesz: új éttermet akar nyitni a Balatonnál az egyik legnagyobb amerikai gyorsétteremlánc, kiborult a polgármester – „Nem akarjuk”

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Újabb beruházás körül alakulhat ki vita a „magyar tengernél”. Balatonfüred polgármestere nyilvánosan jelezte: a város nem szeretne nemzetközi gyorsétterem-láncot, miután felmerült, hogy egy ilyen étterem nyílhat a településen.
VG
2026.07.06, 06:51
Frissítve: 2026.07.06, 07:03

Helyi vállalkozók keresték meg Bóka István polgármestert azzal, hogy – az előjelek alapján – egy nemzetközi gyorsétterem-lánc kis alapterületű éttermet kíván nyitni Balatonfüreden. Bár a városvezető Facebook-bejegyzésében nem nevezte meg a láncot, a közzétett illusztráción egy kérdőjellel ellátott KFC-logó szerepel.

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Nem akarnak gyorséttermet a Balatonnál / Fotó: berni0004

A városvezető hangsúlyozta: fontosnak tartotta egyértelművé tenni az önkormányzat álláspontját, amely évek óta változatlan.

Az elmúlt években az önkormányzat következetes álláspontot képviselt – a helyi vállalkozások képviselőivel egyeztetve –, hogy Balatonfüreden egyelőre nem akarunk nemzetközi gyorsétterem-láncot

– fogalmazott.

A város karakterét félti az önkormányzat

Bóka István szerint Balatonfüred egyik legnagyobb értéke éppen az egyedisége. A város hangulatát a helyi éttermek, családi vállalkozások, pékségek, kávézók és borászatok adják, míg a multinacionális gyorsétterem-láncok mindenhol hasonló kínálatot teremtenek.

A polgármester úgy fogalmazott, Balatonfüred saját karakterét szeretnék megőrizni, hogy a település a jövőben is a Balaton egyik legegyedibb és legvonzóbb városa maradjon.

Már egyeztettek a Tescóval

A bejegyzés szerint az önkormányzat már megtette a szükséges lépéseket. Hivatalosan megkeresték a Tesco képviselőit, és személyes egyeztetésre is sor került.

A polgármester közölte: a találkozón világossá tette, hogy bár tiszteletben tartják a magántulajdonhoz fűződő jogokat, azt kérik az ingatlan tulajdonosától, hogy vegye figyelembe Balatonfüred hosszú évek óta követett városfejlesztési elképzeléseit is.

A felek abban állapodtak meg, hogy az ingatlan tulajdonosa, a gyorsétterem-lánc képviselői, az önkormányzat és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöksége közösen egyeztet a beruházásról. Bóka István bízik abban, hogy valódi párbeszéd alakul ki, és a város nem egy már meghozott döntéssel szembesül majd.

Korlátozott Balatonfüred mozgástere

A polgármester ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy magántulajdonban lévő kereskedelmi ingatlan esetében az önkormányzat jogköre rendkívül korlátozott.

Mint írta, amennyiben egy beruházás megfelel a jogszabályoknak, azt az önkormányzatnak tudomásul kell vennie. Ettől függetlenül a városvezetés a jövőben is minden törvényes és helyi szabályozási eszközzel azon dolgozik majd, hogy Balatonfüred megőrizze egyediségét, és továbbra is a Balaton egyik legkülönlegesebb turisztikai célpontja maradjon.

A polgármester bejegyzése alapján egyelőre nem ismert, hogy a beruházás milyen szakaszban jár, illetve megszületett-e már végleges döntés a gyorsétterem megnyitásáról.

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