Ebből botrány lesz: új éttermet akar nyitni a Balatonnál az egyik legnagyobb amerikai gyorsétteremlánc, kiborult a polgármester – „Nem akarjuk”
Helyi vállalkozók keresték meg Bóka István polgármestert azzal, hogy – az előjelek alapján – egy nemzetközi gyorsétterem-lánc kis alapterületű éttermet kíván nyitni Balatonfüreden. Bár a városvezető Facebook-bejegyzésében nem nevezte meg a láncot, a közzétett illusztráción egy kérdőjellel ellátott KFC-logó szerepel.
A városvezető hangsúlyozta: fontosnak tartotta egyértelművé tenni az önkormányzat álláspontját, amely évek óta változatlan.
Az elmúlt években az önkormányzat következetes álláspontot képviselt – a helyi vállalkozások képviselőivel egyeztetve –, hogy Balatonfüreden egyelőre nem akarunk nemzetközi gyorsétterem-láncot
– fogalmazott.
A város karakterét félti az önkormányzat
Bóka István szerint Balatonfüred egyik legnagyobb értéke éppen az egyedisége. A város hangulatát a helyi éttermek, családi vállalkozások, pékségek, kávézók és borászatok adják, míg a multinacionális gyorsétterem-láncok mindenhol hasonló kínálatot teremtenek.
A polgármester úgy fogalmazott, Balatonfüred saját karakterét szeretnék megőrizni, hogy a település a jövőben is a Balaton egyik legegyedibb és legvonzóbb városa maradjon.
Már egyeztettek a Tescóval
A bejegyzés szerint az önkormányzat már megtette a szükséges lépéseket. Hivatalosan megkeresték a Tesco képviselőit, és személyes egyeztetésre is sor került.
A polgármester közölte: a találkozón világossá tette, hogy bár tiszteletben tartják a magántulajdonhoz fűződő jogokat, azt kérik az ingatlan tulajdonosától, hogy vegye figyelembe Balatonfüred hosszú évek óta követett városfejlesztési elképzeléseit is.
A felek abban állapodtak meg, hogy az ingatlan tulajdonosa, a gyorsétterem-lánc képviselői, az önkormányzat és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület elnöksége közösen egyeztet a beruházásról. Bóka István bízik abban, hogy valódi párbeszéd alakul ki, és a város nem egy már meghozott döntéssel szembesül majd.
Korlátozott Balatonfüred mozgástere
A polgármester ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy egy magántulajdonban lévő kereskedelmi ingatlan esetében az önkormányzat jogköre rendkívül korlátozott.
Mint írta, amennyiben egy beruházás megfelel a jogszabályoknak, azt az önkormányzatnak tudomásul kell vennie. Ettől függetlenül a városvezetés a jövőben is minden törvényes és helyi szabályozási eszközzel azon dolgozik majd, hogy Balatonfüred megőrizze egyediségét, és továbbra is a Balaton egyik legkülönlegesebb turisztikai célpontja maradjon.
A polgármester bejegyzése alapján egyelőre nem ismert, hogy a beruházás milyen szakaszban jár, illetve megszületett-e már végleges döntés a gyorsétterem megnyitásáról.
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