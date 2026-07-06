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Mol
felvásárlás
NIS

Hatalmas lehetőséget adott Amerika a Molnak: 30 napja van a magyaroknak meggyőzni az oroszokat az évszázad olajüzletéről – az arabok se akarnak kimaradni belőle

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Már hosszú ideje folynak a NIS felvásárlását célzó tárgyalások. Az érvényben lévő szankciók miatt az orosz és a szerb féllel kötött megállapodás mellett az amerikai kormány engedélyére is szükség van a szerződéskötéshez, amely július végéig biztosítva van. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szerint az engedély legutóbbi meghosszabbítása lehetőséget teremt a Molnak a sikeres megállapodásra.
Nagy Krisztián
2026.07.06, 19:00
Frissítve: 2026.07.06, 19:06

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközök ellenőrzéséért felelős hivatala, vagyis az OFAC július 1-jén egy hónappal meghosszabbította a Mol-NIS tárgyalásokhoz szükséges engedély érvényességét.

Hatalmas lehetőséget adott Amerika a Molnak
Hatalmas lehetőséget adott Amerika a Molnak / Fotó: Graffitimi / Shutterstock

Ennek értelmében a július 31-ig kell a feleknek megállapodni, ellenkező esetben újabb hosszabbításra lesz szükség, de Dubravka Djedovic Handanovic szerb bányászati és energiaügyi miniszter szerint van ok az optimizmusra.

Megszólalt a miniszter a Mol-NIS üggyel kapcsolatban

A korábbi, kéthetes hosszabbítással szemben a most biztosított harmincnapos időszak azt mutatja, hogy az amerikai adminisztráció valódi lehetőséget kíván adni a tárgyalások sikeres befejezésére − fogalmazott a tárcavezető a Belgrádi Rádió egyik műsorában, majd hozzátette, hogy

egy ekkora energetikai vállalat tulajdonosi szerkezetének átalakítása önmagában is összetett folyamat, amelyet a szankciós környezet tovább nehezít.

A miniszter arról is beszélt, hogy a szerb fél és a Mol már kidolgozott egy részvényesi megállapodást, amely akkor léphet hatályba, ha lezárul az adásvételi tranzakció az orosz Gazpromnyeft és a Mol között.

Djedovic Handanovic szerint a tárgyalások során Szerbia jelentősen javította pozícióját a 2008-as állapothoz képest, és hosszú távú megoldásra törekszik.

Kiemelte, hogy a NIS stratégiai jelentőségű energetikai vállalat, ezért Belgrád célja a hazai kőolaj-finomítói kapacitások és az ország biztonságos üzemanyag-ellátásának megőrzése.

Miért van szükség az Egyesült Álamok engedélyére?

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS-sel szemben az orosz többségi tulajdonrész miatt. A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttyel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Az Egyesült Arab Emírségek is beszállna

Miközben aktívan zajlanak a tárgyalások a Gazpromnyefty és a Mol között az orosz tulajdonrész akvizíciójáról, addig az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalata, az ADNOC is jelezte esetleges szándékát a NIS egy kisebbségi tulajdonrészének felvásárlásáról.

A NIS többségi részvénycsomagját (56,15 százalék) jelenleg a Gazprom és leányvállalata, a Gazpromnyefty birtokolja, míg a fennmaradó értékpapírok

  • 29,9 százalékban a szerb állam,
  • 13,95 százalékban pedig kisrészvényesek és alkalmazottak

tulajdona.

Bonyolult az ügy

Üzleti érdek állhat annak hátterében, hogy az Egyesült Államok újabb, ezúttal egy hónapos haladékot adott a NIS–Mol-ügy rendezésére − mondta Davor Stern korábbi horvát gazdasági miniszter, aki szerint az időhúzás azért különös, mert 

egy szimplán politikai helyzetet kell megoldani: a NIS-nek meg kell szabadulnia az orosz tulajdonostól, amennyiben el akarja kerülni az amerikai szankciókat.

Stern szerint a megállapodás akár ma is megszülethetne, az OFAC-nak, vagyis az Egyesült Államoknak pedig nem gazdasági érdeke a határidők folyamatos tologatása:

Ez politikai ügy, mivel az orosz cégeknek nem lehet tulajdonuk nyugati országokban, még Szerbiában sem, így érthetetlen az ódzkodás

− mondta a korábbi miniszter, majd hozzátette, hogy ez a módszer az utóbbi időben jellemző az amerikai  politikai kommunikációra és nemzetközi kapcsolatokra.

David Stern szerint a Gazpromnyefty nem befolyásolja az OFAC-ot, mivel annak nem is lenne értelme. Oroszországnak sem gazdasági, sem politikai szempontból nem érdekes a NIS.

Mindemellett a magyar olajvállalat stratégiájába beleillene a szerb expanzió, amivel növelhetné régiós befolyását. Ennek ellenére a volt miniszter szerint a pancsovai finomító lehetséges leállítását övező félelem nem megalapozott.

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