Behúzta a kéziféket az ingatlanpiac – egy vidéki nagyváros mégis felpörgette a lakásépítéseket
A megyei jogú városok új építésű lakáspiacán továbbra is Debrecen a legaktívabb piac, miközben országosan enyhén csökkent a kínálat, az árak pedig tovább emelkedtek. Az Otthon Centrum ingatlanközvetítő portál második negyedéves felmérése alapján a 25 megyei jogú városban jelenleg 293 lakóingatlan-fejlesztési projekt zajlik, amelyekben összesen több mint 7300 lakás épül. Bár a fejlesztői aktivitás valamelyest mérséklődött az év elejéhez képest, a négyzetméterárak növekedése nem lassult.
A projektek száma negyedéves alapon 1,7 százalékkal esett vissza, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3 százalékkal csökkent. A kínálat szűkülése ugyanakkor nem fékezte az árak emelkedését. Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,32 millió forintra nőtt, ami három hónap alatt 4 százalékos, míg éves összevetésben 12,1 százalékos drágulást jelent.
„Az új építésű lakások piacán továbbra is erős a kereslet, miközben a fejlesztők egyre magasabb kivitelezési és finanszírozási költségekkel szembesülnek. Ez a kettősség magyarázza, hogy a kínálat mérsékelt csökkenése mellett az árak tovább emelkednek” – ismertette Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.
Debrecen a legaktívabb lakásépítő
A fejlesztések földrajzi eloszlása alapján továbbra is Debrecen számít az ország legaktívabb új építésű piacának. A hajdúsági vármegyeszékhelyen jelenleg 57 projekt van folyamatban, amivel jelentősen megelőzi a második helyezett Szegedet (45 projekt) és a harmadik Nyíregyházát (27 projekt). A sorban utánuk Győr, Székesfehérvár és Pécs következik. A kisebb városok közül Szombathely emelkedik ki 14 futó fejlesztéssel. Ezzel szemben a nagyobb vidéki központok közül Miskolc meglehetősen visszafogott aktivitást mutat, mindössze nyolc beruházással. A lista végén Békéscsaba és Esztergom áll, ahol csupán egy-egy kisebb lakásszámú fejlesztés zajlik. Dunaújvárosban és Salgótarjánban továbbra sincs aktív társasházi lakásépítés.
Nemcsak a projektek száma, hanem a fejlesztés alatt álló lakások volumene alapján is Debrecen vezet, az ország második legnagyobb városában jelenleg több mint 1500 új lakás épül. Szeged mintegy 1200 lakással a második helyen áll, míg Győr közel 800 lakással foglalja el a harmadik helyet.
Az árszint tekintetében továbbra is Érd áll az élen, ahol az új lakások átlagos négyzetméterára eléri1,52 millió forintot. A második helyre Szeged került 1,4 millió forintos átlaggal, míg Sopron és Székesfehérvár holtversenyben, 1,39 millió forintos árszinttel következik a sorban.
„Az élmezőnyben egyre kisebbek az árkülönbségek. A legnagyobb vidéki városok többségében már 1,2–1,4 millió forintos négyzetméterárakkal találkoznak a vásárlók, miközben az egyes projektek közötti eltéréseket egyre inkább a műszaki tartalom, az energiahatékonyság és az elérhető szolgáltatások színvonala határozza meg” – hangsúlyozta Soóki-Tóth Gábor. A szakember szerint figyelemre méltó, hogy szinte valamennyi megyei jogú városban átlépte az új építésű lakások átlagos négyzetméterára az egymillió forintot. Kivételt egyedül Baja jelent, ahol a 948 ezer forintos középérték ugyan még elmarad ettől a határtól, de már megközelíti a lélektani küszöböt.
A második negyedévben 24 új projekt indult el, amelyek keretében összesen 313 lakás építése kezdődött meg. A beruházások döntő többségében az értékesítés is elindult: 23 projektben, összesen 303 lakás esetében már a hirdetések is megjelentek, míg egyes beruházásoknál a fejlesztők egyelőre kivárnak a piacra lépéssel. Az új projektek terén ismét Debrecen bizonyult a legaktívabb piacnak, ahol egyetlen negyedév alatt hét új projekt rajtolt el, ezzel is tovább erősítve a város vezető szerepét a vidéki újépítésű lakások piacán.
Új pályára állt a dél-magyarországi ingatlanpiac
Egy évvel a CBRE Magyarország szegedi regionális irodájának megnyitása után jól kirajzolódnak a dél-magyarországi ingatlanpiac meghatározó folyamatai. Az elmúlt tizenkét hónap tapasztalatai alapján a térségben egyre szélesebb körben mutatkozik igény a professzionális ingatlantanácsadás iránt, miközben a korábban domináns tranzakciós és szállodafejlesztési megkeresések mellett ma már szinte valamennyi ingatlanszegmensben élénkül az aktivitás.
A vállalat közleménye szerint a régióban működő kis- és középvállalkozások, nemzetközi vállalatok, vagyonkezelők, mikrovállalkozások és magánszemélyek egyaránt egyre szélesebb körben veszik igénybe az ingatlantanácsadási szolgáltatásokat. A tranzakciós tanácsadás mellett növekvő érdeklődés mutatkozik az értékbecslés, az épületfenntarthatósági szolgáltatások, a projektmenedzsment és az ingatlan-életciklus egészét támogató megoldások iránt is.
A CBRE tapasztalatai szerint a térség gazdasági fejlődését meghatározó ipari beruházások várhatóan hosszú távon alakítják át Szeged és a dél-alföldi régió ingatlanpiacát. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az ilyen volumenű beruházások piaci hatásai fokozatosan jelentkeznek. Debrecen, Kecskemét és Győr példája alapján a gazdasági és a szektort is érintő változások jellemzően több éves, akár egy évtizedes időtávon bontakoznak ki.
A befektetői érdeklődés ezzel párhuzamosan folyamatos, különösen az ipari és logisztikai ingatlanok iránt. A fejlesztők aktívan vizsgálják a térség lehetőségeit, miközben a beszállítói lánc szereplői számára egyre fontosabbá válik a megfelelő lokáció és fejlesztési időzítés.
„A lakóingatlan-piacon egyre hangsúlyosabb kérdéssé válik a megfizethetőség. Az új építésű lakások árszintje jelentősen emelkedett, miközben a hosszabb értékesítési időszakok és a kereslet lassulása arra utalnak, hogy a piac új egyensúlyt keres. A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy Szeged képes-e elegendő és megfizethető lakóingatlant biztosítani a várható gazdasági növekedéshez kapcsolódó munkaerő számára. Ebben a bérlakás-fejlesztéseknek, a kollégiumi beruházásoknak és a rozsdaövezeti területek újrahasznosításának egyaránt fontos szerepe lehet” – tette hozzá Kenyeres Anita a CBRE szegedi irodájának vezetője.