Miután Donald Trump becsengetett a New York-i tőzsdén, fordulat jött a BUX-ban, itt az új rekord

Az Egyesült Államok főbb tőzsdeindexei a pénteki ünnep miatti zárva tartás után emelkedéssel kezdték a hétfői tőzsdenapot, miután Donald Trump amerikai elnök az ovális irodából csengette be a New York-i Értéktőzsdét és a Nasdaqot, mivel ma kezdődik a kereskedés a „Trump Accounts” befektetési eszközzel, melyet gyermekeknek fejlesztették ki.

Miután Donald Trump becsengetett a New York-i tőzsdén, fordulat jött a BUX-ban, csak az OTP stagnált / Fotó: AFP

Ehhez képest a meghatározó európai részvényindexek vegyes képet mutattak nem sokkal a pesti börze kicsengetése előtt. A londoni FTSE 100 és a párizsi CAC40 a negatív tartományban, míg a német DAX árnyalatnyi nyereséggel várta a tőzsdezárást.

A budapesti tőzsde ehhez képest kis mértékben felülteljesített. A BUX 0,3 százalékkal, 143 556 pontra emelkedett, ami új rekord a tőzsde történetében.