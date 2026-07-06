Beismerte a miniszter: helyenként az ivóvíz 60 százaléka elszivárog – 50 milliárdos program indul

Súlyos adatokat ismertetett az Országgyűlés hétfői ülésén Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a magyar vízhálózat állapotáról. A tárcavezető szerint egyes térségekben az ivóvíz akár 60 százaléka is elszivárog, ezért 50 milliárd forintos fejlesztési program indul.

Gajdos László szerint a vízhiány országos jelentőségű probléma, ezért nagyszabású fejlesztéseket és új klímatörvényt készít elő a kormány / Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A szárazság és a vízhiány okozta problémák kerültek a középpontba az Országgyűlés hétfői ülésén, amikor Farkas Csongor, a Tisza Párt országgyűlési képviselője interpellációban fordult Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez a száraz időszakok alatt alkalmazott vízkorlátozások ügyében.

Sürgősen megoldást kell találni a vízhiányra

A miniszter válaszában úgy fogalmazott, hogy a szárazság és a vízhiány valóban jelentős és egyre komolyabb kihívást jelent Magyarország számára. Hangsúlyozta, hogy a probléma nem csupán az időjárási körülményekből fakad, hanem a víziközmű-hálózat állapota is hozzájárul a nehézségekhez.

A parlamenti felszólalás egyik legfigyelemreméltóbb része az volt, amikor Gajdos László ismertette a hálózati veszteségekről rendelkezésre álló adatokat. Elmondása szerint

országos átlagban az ivóvíz mintegy 20 százaléka vész el a rendszerben;

ugyanakkor vannak olyan települések és térségek is, ahol ez az arány eléri a 60 százalékot.

Ez azt jelenti, hogy egyes helyeken a kitermelt ivóvíz több mint fele nem jut el a fogyasztókhoz, hanem a hálózati szivárgások miatt elfolyik.

A helyzet javítása érdekében a miniszter bejelentette, hogy napokon belül megjelenik egy 50 milliárd forintos pályázati lehetőség a víziközmű-szolgáltatók számára.

A támogatás egyik legfontosabb célja a hálózati vízveszteség csökkentése, vagyis a csővezetékek és egyéb infrastruktúra korszerűsítése annak érdekében, hogy kevesebb ivóvíz vesszen el.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a kormány nem kizárólag rövid távú beavatkozásokban gondolkodik. Tájékoztatása szerint a következő években átfogó program indul a magyar víziközmű-hálózat megújítására, amelynek célja a rendszer üzembiztonságának javítása és a veszteségek mérséklése.