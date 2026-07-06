Nem akárki mondta ki: még az idén eladhatják a Wizz Air-t, ők lehetnek az új tulajdonosai a fapados légitársaságnak – erre jó, ha figyelnek a magyarok

Michael O’Leary egy nagyinterjúban arról beszélt, hogy a légiközlekedési szektorban felgyorsulhat a konszolidáció, aminek következtében számos piaci szereplő kiszorulhat a piacról.

Michael O’Leary szerint hamarosan eladó lehet a Wizz Air / Fotó: CatwalkPhotos

Az üzletember szerint a piac néhány nagy szereplő köré rendeződik majd, miközben a kisebb, magas költségek mellett üzemelő, esetleg nagyobb adósságot maguk előtt görgető vállalatok a folyamat nagy vesztesei lehetnek.

Ki vásárolhatja fel a Wizz Airt?

Miközben a magyar vállalat papírja az utóbbi időszakban jól teljesítenek, valamint az utasforgalom havi alapon 27,5 százalékkal bővült, addig O’Leary egy lehetséges felvásárlásról beszél. Véleménye szerint, amennyiben elfogadják az amerikai Castlelake magántőkealap Easyjetre tett 4,9 milliárd fontos ajánlatát, az dominóeffektust idézhet elő:

Sok múlik azon, mi történik a mostani EasyJet-tárgyalásokkal

− mondta O’Leary, aki rámutatott, hogy a Castlelake intézte korábban a Scandinavian Airlines System (SAS) kivásárlását és refinanszírozását is, mielőtt értékesítette a társaságot az Air France-KLM-nek.

Nem lepne meg, ha valami hasonlót csinálnának az EasyJettel is

− fogalmazott O’Leary, majd hangsúlyozta, hogy ha ez bekövetkezik, akkor szerinte

valaki még az év vége felé rámozdulhat a Wizz Airre is.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar légitársaság esetében a potenciális vevőket óvatosságra intheti a Wizz Air eladósodottsága és az idei, várhatóan veszteséges éve, ám

a modern flotta miatt akár egy közel-keleti szereplő, vagy a Luthansa is érdekelt lehet.

Az EasyJet-ügyről

A Castlelake már több ajánlatot is tett a brit diszkont-légitársaság felvásárlására, ám ezeket az EasyJet vezetősége az alacsony vételárra hivatkozva elutasította. Most azonban áttörés történhetet az ügyben, mivel egy előzetes, 5,5 milliárd font értékű elvi megállapodás született a felek között, amelynek értelmében az EasyJet kivezethető lenne a tőzsdéről, amennyiben a Castlelake hivatalos vételi ajánlatot tesz.

A Castlelakenek a brit felvásárlási szabályok alapján augusztus 3-ig kell hivatalos vételi ajánlatot tennie, vagy közölnie, hogy eláll az ügylettől.

Az EasyJet közlése szerint a Castlelake részvényenként 6,90 fontos készpénzes ajánlatot készül tenni a légitársaságra. Az ajánlat teljesen hígított részvényszámmal számolva mintegy 5,5 milliárd fontra értékelné a brit vállalat saját tőkéjét.