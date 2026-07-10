Megakadt a Volkswagen óriási átalakítása: kapott egy nagy pofont Blume, kidobták a kukába vezérigazgató tervét

A Volkswagen vezetése akadályba ütközött nagyszabású átalakítási programjának elfogadtatásakor. Oliver Blume vezérigazgató jövőbe mutató reformcsomagja az első felügyelőbizottsági szavazáson nem kapta meg a szükséges támogatást.

A Volkswagen felügyelőbizottsága leszavazta a konszern átalakítási programját / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Handelsblatt információi szerint a menedzsment ezért több lépcsőben próbálja keresztülvinni az intézkedéseket, a következő egyeztetésekre várhatóan szeptemberben kerül sor.

A lap értesülései szerint elsősorban két vitás kérdés okozott nézeteltérést a felügyelőbizottságon belül, bár ezek részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A német sajtó szerint a munkavállalói oldal és Alsó-Szászország tartomány képviselői sem támogatták a jelenlegi formájában előterjesztett csomagot.

A háttérben a Volkswagen egyik legnagyobb szerkezetátalakítása áll. A konszern a romló piaci környezet, a kínai autógyártók erősödő versenye, valamint az elektromos átállás költségei miatt jelentős költségcsökkentésre készül. A sajtóértesülések szerint

akár 100 ezer munkahely megszüntetése és négy németországi gyár bezárása is napirenden van,

ami heves tiltakozást váltott ki a szakszervezetektől.

Oliver Blume korábban a részvényeseknek bemutatott tervében azt hangsúlyozta, hogy a Volkswagen célja egy karcsúbb, hatékonyabb és technológiailag versenyképesebb vállalat felépítése. A stratégia része a költségek leszorítása, a gyártási kapacitások átalakítása, a modellpaletta egyszerűsítése és a jövőtechnológiákra fordított beruházások növelése.

A felügyelőbizottsági kudarc ugyanakkor azt jelzi, hogy a vállalat átalakulása a vártnál nehezebben halad, és a menedzsmentnek kompromisszumokat kell kötnie, mielőtt a program következő elemei ismét a döntéshozók elé kerülnek.

Nem tudta keresztülvinni nagyszabású átalakítási tervét a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume.

A konszern felügyelőbizottsága az első szavazáson nem támogatta a jövőbeli működést átalakító intézkedéscsomagot, ezért a menedzsment várhatóan több lépcsőben próbálja megvalósítani a reformokat.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Volkswagen évek óta komoly nyomás alatt áll: miközben az európai autópiac lassul, a kínai gyártók – élükön a BYD-val – egyre nagyobb részesedést szereznek, az elektromos átállás pedig egyszerre követel hatalmas beruházásokat és költségcsökkentést.