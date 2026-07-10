Megakadt a Volkswagen óriási átalakítása: kapott egy nagy pofont Blume, kidobták a kukába vezérigazgató tervét
A Volkswagen vezetése akadályba ütközött nagyszabású átalakítási programjának elfogadtatásakor. Oliver Blume vezérigazgató jövőbe mutató reformcsomagja az első felügyelőbizottsági szavazáson nem kapta meg a szükséges támogatást.
A Handelsblatt információi szerint a menedzsment ezért több lépcsőben próbálja keresztülvinni az intézkedéseket, a következő egyeztetésekre várhatóan szeptemberben kerül sor.
A lap értesülései szerint elsősorban két vitás kérdés okozott nézeteltérést a felügyelőbizottságon belül, bár ezek részleteit nem hozták nyilvánosságra.
A német sajtó szerint a munkavállalói oldal és Alsó-Szászország tartomány képviselői sem támogatták a jelenlegi formájában előterjesztett csomagot.
A háttérben a Volkswagen egyik legnagyobb szerkezetátalakítása áll. A konszern a romló piaci környezet, a kínai autógyártók erősödő versenye, valamint az elektromos átállás költségei miatt jelentős költségcsökkentésre készül. A sajtóértesülések szerint
akár 100 ezer munkahely megszüntetése és négy németországi gyár bezárása is napirenden van,
ami heves tiltakozást váltott ki a szakszervezetektől.
Oliver Blume korábban a részvényeseknek bemutatott tervében azt hangsúlyozta, hogy a Volkswagen célja egy karcsúbb, hatékonyabb és technológiailag versenyképesebb vállalat felépítése. A stratégia része a költségek leszorítása, a gyártási kapacitások átalakítása, a modellpaletta egyszerűsítése és a jövőtechnológiákra fordított beruházások növelése.
A felügyelőbizottsági kudarc ugyanakkor azt jelzi, hogy a vállalat átalakulása a vártnál nehezebben halad, és a menedzsmentnek kompromisszumokat kell kötnie, mielőtt a program következő elemei ismét a döntéshozók elé kerülnek.
Nem tudta keresztülvinni nagyszabású átalakítási tervét a Volkswagen vezérigazgatója, Oliver Blume.
A konszern felügyelőbizottsága az első szavazáson nem támogatta a jövőbeli működést átalakító intézkedéscsomagot, ezért a menedzsment várhatóan több lépcsőben próbálja megvalósítani a reformokat.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Volkswagen évek óta komoly nyomás alatt áll: miközben az európai autópiac lassul, a kínai gyártók – élükön a BYD-val – egyre nagyobb részesedést szereznek, az elektromos átállás pedig egyszerre követel hatalmas beruházásokat és költségcsökkentést.
A vállalat helyzetét tovább nehezítik az amerikai vámok, valamint az, hogy a konszernnek párhuzamosan kell finanszíroznia a belső égésű motorok és az elektromos modellek fejlesztését.
Blume ezért egy radikális szerkezetátalakítási programot dolgozott ki, amelynek célja, hogy 2030-ra a Volkswagen üzemi eredményhányada a jelenlegi 3,3 százalékról mintegy 9 százalékra emelkedjen.
Ennek érdekében a beruházási keretet 180 milliárd euróról 135 milliárd euróra csökkentenék, miközben több németországi gyár bezárása és összesen mintegy 90 ezer munkahely megszüntetése is napirendre került. A Spiegel korábbi értesülései szerint a zwickaui, az emdeni, a hannoveri és az Audi neckarsulmi üzeme is érintett lehet.
Azonban a felügyelőbizottságban nem alakult ki többség a program mögött. A legnagyobb ellenállás a munkavállalói oldal és Alsó-Szászország részéről érkezett, amely 20 százalékos részesedésével továbbra is meghatározó befolyással bír a Volkswagen döntéseire.
A vállalatvezetés ezért várhatóan nem egyszerre, hanem több ütemben próbálja elfogadtatni a reformokat.
A Volkswagen jövője Magyarország szempontjából is kiemelt jelentőségű. A konszernhez tartozik az Audi győri gyára, amely a vállalat egyik legfontosabb európai termelőegysége, miközben korábbi sajtóértesülések szerint a költségek csökkentése érdekében a gyártás egy része a kedvezőbb költségszintű közép-európai üzemekbe kerülhet át.
A mostani felügyelőbizottsági döntés ugyanakkor azt jelzi, hogy a Volkswagen átalakulása a vártnál lassabban és nehezebb kompromisszumok árán valósulhat meg.