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Rendkívüli: döntött az Európai Unió – jöhetnek a Magyarországnak szánt milliárdok

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Európai Unió
uniós források
Magyarország

Rendkívüli: döntött az Európai Unió – jöhetnek a Magyarországnak szánt milliárdok

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Megszületett a döntés Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Az uniós pénzügyminiszterek pénteken jóváhagyták a magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv módosított változatát, ezzel lezárult az utolsó jelentős uniós döntéshozatali szakasz a források felszabadítása előtt.
Zováthi Domokos
2026.07.10, 12:48
Frissítve: 2026.07.10, 13:07

Az Európai Unió Tanácsa pénteken hivatalosan is elfogadta a Magyarország által benyújtott felülvizsgált Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervet (RRF). A döntés az Európai Bizottság pozitív értékelését követi, amely szerint a módosított program megfelel az uniós rendeletben meghatározott követelményeknek. Cikkünk frissül. 

miniszterelnök Ursula von der Leyen
Az Európai Ügyészségbe való csatlakozásunk után nem sokkal jött a hír: jóváhagyták a magyar helyreállítási és ellenállóképességi terv módosított változatát / Fotó: AFP

Új beruházások kerültek a programba

A módosított terv célja, hogy Magyarország a rendkívül szűk határidő ellenére is fel tudja használni a még rendelkezésre álló helyreállítási forrásokat. Ennek érdekében a kormány több, már előkészített beruházást és fejlesztést emelt át a programba, miközben egyes korábbi projekteket kivezetett vagy módosított. A Tanács szerint a felülvizsgált terv továbbra is teljesíti az uniós elvárásokat, különösen a zöld és digitális átállásra fordítandó források arányát illetően.

Közel 10 milliárd euró válhat elérhetővé

A pénteki döntés azért bír kiemelt jelentőséggel, mert a magyar kormány célja a csaknem 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás mielőbbi lehívása. Kármán András pénzügyminiszter már az ECOFIN ülését megelőzően arról beszélt, hogy a módosított terv elfogadása mérföldkő, mivel ezzel az előző kormány idején jogállamisági és korrupciós aggályok miatt befagyasztott támogatások is elérhetővé válhatnak Magyarország számára.

Optimistán jelentkezett be Brüsszelből Kármán András: akár ma megnyílhat az út 10 milliárd eurónyi uniós forrás előtt

Fontos döntés születhet pénteken Brüsszelben Magyarország uniós forrásainak ügyében. Kármán András szerint ezzel lezárulhat egy évek óta húzódó vita, és megnyílhat az út a helyreállítási program végrehajtása előtt.

Versenyfutás kezdődik az idővel

A jóváhagyás ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a pénz automatikusan megérkezik. A Helyreállítási Alap szabályai szerint a tagállamoknak 2026. augusztus 31-ig teljesíteniük kell a vállalt mérföldköveket és benyújtaniuk a kifizetési kérelmeket, miközben a projektek végrehajtásának év végéig meg kell történnie. Emiatt a következő hetekben és hónapokban felgyorsulhat a beruházások előkészítése és végrehajtása.

Az utolsó jogi akadályok is elhárultak

Az elmúlt hetekben a magyar kormány több, az Európai Bizottság által elvárt intézkedést is végrehajtott. Ezek közé tartozott az Európai Ügyészséghez történő csatlakozás kezdeményezése is, amelyet pénteken a Bizottság szintén jóváhagyott. A két döntés együtt gyakorlatilag lezárja azt a jogi folyamatot, amely a helyreállítási források lehívásához szükséges volt.

Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez (EPPO). Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a május végén benyújtott csatlakozási kérelmet elfogadta a brüsszeli testület, így Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik.

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