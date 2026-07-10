Folytatódik a BMW vesszőfutása, zuhannak az eladások: a Debrecenben gyártott modellek jelentik az utolsó mentsvárat – 100 ezer autóra adtak le rendelést

Visszaestek a BMW AG autóeladásai a második negyedévben, elsősorban a kínai piac csökkenésének következtében, ahol az ingatlanpiaci válság jelentősen visszafogja a prémiumkategóriás járművek iránti keresletet.

A BMW Neue Klasse / Fotó: Jacek Boczarski / AFP

A német autógyártó pénteki tájékoztatása szerint a globális járműeladásai 4,9 százalékkal estek vissza. A BMW és a Mini márkák kínai értékesítésé 30 százalékkal zuhant be. Ráadásul a BMW fő márkájának globális eladásai szintén csökkentek – írta a Bloomberg.

A visszaesés tovább fokozza a német prémiumautó-gyártók előtt álló nehézségeket. A hét elején a Porsche AG és a Mercedes-Benz Group AG is csökkenő kiszállításokról számolt be a kínai kereslet visszaesése miatt. A világ legnagyobb autópiacán eközben a BYD vezette helyi gyártók uralják az elektromos járművek szegmensét, miközben az elhúzódó ingatlanpiaci válság folyamatosan gyengíti a tehetősebb vásárlók költési hajlandóságát.

Mióta májusban Milan Nedeljkovic vette át a vezérigazgatói posztot Oliver Zipsétől, a BMW lefelé módosította nyereséghányadára vonatkozó előrejelzését, és bejelentette, hogy tovább folytatja költségcsökkentési intézkedéseit. A vállalat részvényeinek árfolyama idén eddig több mint 35 százalékkal esett. A BMW versenytársai, a Porsche és az Audi szintén költségcsökkentési programokat hajtanak végre az anyavállalat, a Volkswagen AG átfogó szerkezetátalakításának részeként.

Azonban BMW stabilabb pozícióban volt versenytársaihoz képest az elektromos átállásban. A Mercedes-Benzzel és a Volkswagennel ellentétben a müncheni központú vállalat kitartott amellett a rugalmas stratégiája mellett, hogy többféle hajtásláncot kínáljon párhuzamosan. Ez lehetővé tette számára, hogy jobban ellenálljon az elektromos járművek iránti vártnál gyengébb keresletnek, valamint az Amerikai Egyesült Államokban bekövetkezett szakpolitikai változásoknak.

Kulcsszerepben a debreceni gyár

A gyártó megkezdte a Neue Klasse platformra épülő új és továbbfejlesztett modellek első darabjainak piaci bevezetését. A Debrecenben gyártott platform fejlesztésére a vállalat több mint 10 milliárd eurót (11,4 milliárd dollárt) fordított. Az idei évben a modellcsalád első tagjának, az iX3 szabadidő-autónak (SUV) a kínai piacra szánt változatát is bemutatja, abban a reményben, hogy ezzel új lendületet adhat a keresletnek. És más látszanak is pozitív fejlemények.