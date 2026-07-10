Folytatódik a BMW vesszőfutása, zuhannak az eladások: a Debrecenben gyártott modellek jelentik az utolsó mentsvárat – 100 ezer autóra adtak le rendelést
Visszaestek a BMW AG autóeladásai a második negyedévben, elsősorban a kínai piac csökkenésének következtében, ahol az ingatlanpiaci válság jelentősen visszafogja a prémiumkategóriás járművek iránti keresletet.
A német autógyártó pénteki tájékoztatása szerint a globális járműeladásai 4,9 százalékkal estek vissza. A BMW és a Mini márkák kínai értékesítésé 30 százalékkal zuhant be. Ráadásul a BMW fő márkájának globális eladásai szintén csökkentek – írta a Bloomberg.
A visszaesés tovább fokozza a német prémiumautó-gyártók előtt álló nehézségeket. A hét elején a Porsche AG és a Mercedes-Benz Group AG is csökkenő kiszállításokról számolt be a kínai kereslet visszaesése miatt. A világ legnagyobb autópiacán eközben a BYD vezette helyi gyártók uralják az elektromos járművek szegmensét, miközben az elhúzódó ingatlanpiaci válság folyamatosan gyengíti a tehetősebb vásárlók költési hajlandóságát.
Mióta májusban Milan Nedeljkovic vette át a vezérigazgatói posztot Oliver Zipsétől, a BMW lefelé módosította nyereséghányadára vonatkozó előrejelzését, és bejelentette, hogy tovább folytatja költségcsökkentési intézkedéseit. A vállalat részvényeinek árfolyama idén eddig több mint 35 százalékkal esett. A BMW versenytársai, a Porsche és az Audi szintén költségcsökkentési programokat hajtanak végre az anyavállalat, a Volkswagen AG átfogó szerkezetátalakításának részeként.
Azonban BMW stabilabb pozícióban volt versenytársaihoz képest az elektromos átállásban. A Mercedes-Benzzel és a Volkswagennel ellentétben a müncheni központú vállalat kitartott amellett a rugalmas stratégiája mellett, hogy többféle hajtásláncot kínáljon párhuzamosan. Ez lehetővé tette számára, hogy jobban ellenálljon az elektromos járművek iránti vártnál gyengébb keresletnek, valamint az Amerikai Egyesült Államokban bekövetkezett szakpolitikai változásoknak.
Kulcsszerepben a debreceni gyár
A gyártó megkezdte a Neue Klasse platformra épülő új és továbbfejlesztett modellek első darabjainak piaci bevezetését. A Debrecenben gyártott platform fejlesztésére a vállalat több mint 10 milliárd eurót (11,4 milliárd dollárt) fordított. Az idei évben a modellcsalád első tagjának, az iX3 szabadidő-autónak (SUV) a kínai piacra szánt változatát is bemutatja, abban a reményben, hogy ezzel új lendületet adhat a keresletnek. És más látszanak is pozitív fejlemények.
A BMW értékesítése nőtt az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, ahol emelkedik az elektromos autók iránti kereslet. A bajor autógyártó tájékoztatása szerint az iX3 modell megrendeléseinek száma jó úton halad a 100 ezer darabos szint elérése felé, míg az i3 szedán iránt is kiemelkedően erős kereslet tapasztalható. Vagyis a magyarországi gyárban készülő modell az egyik legversenyképesebb autója most a német vállalatnak.
Az autógyártó – amely a Mini és a Rolls-Royce márkák tulajdonosa is – arra számít, hogy autógyártási üzletágának működési árrése idén 1 és 3 százalék között alakul, miután ez a mutató 2025-ben 5,3 százalékra csökkent. Ez azt jelentené, hogy a BMW válna Európa nagy autógyártói közül a legalacsonyabb nyereségességgel működő vállalattá.
Tönkreverte a debreceni BMW a többi elektromos autót, a kínaiak csak néztek: megnyerte a norvég tesztet az iX3 – mindenkit lenyűgözött a hatótávja
Sokáig az elektromos autók elleni legnagyobb és legmeggyőzőbb érvnek számított a túlságosan alacsony hatótávolság problémája. Az elmúlt néhány évben azonban hatalmas fejlődésen ment keresztül az autóipar, az új modellek pedig meghökkentő teljesítményre képesek.
A norvég autóklub (NAF) és a motor.no autós portál évente kétszer rendezi meg a nagy hatótáv-tesztet. Az egyik felmérésre mindig a nyári hónapokban, a másikra pedig télen kerül sor. Erre azért van szükség, mert az elektromos autók hatótávolsága hideg időjárás esetén csökken, ami részben a körülményeknek, valamint részben a megnövekedett fűtési igénynek köszönhető. Utóbbi kihívást a hőlégpumpás megoldások használata részben már mérsékelte.
Az idei nyári teszten a BMW legújabb modellje, amit Debrecenben is gyártanak, abszolút győztesként került ki a küzdelemből. Az iX 3 50 xDrive 781 kilométeres eredménnyel zárt, ami 1,5 százalékkal felülmúlta a megadott 770 kilométeres WLTP-hatótávot. Ez a kiváló teljesítmény részben a jármű energia-visszanyerő, vagy más néven rekuperációs, képességének volt köszönhető. A tesztelők szerint a kocsi hatalmas számokat produkált.