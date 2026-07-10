Indul a sarcolás az autópályákon: ennek nagyon nem fog örülni, akinek régebbi kocsija van – a villanyautósok sem ússzák meg

Fizetőssé válnak a belga utak és autópályák, 2027 májusától minden autósnak matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamtól függően változik c tájékoztatott az MTI pénteken a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap információira hivatkozva.

Kilátás az A12-es autópályára Ekerenben, Antwerpen közelében, Belgiumban. / Fotó: Northfoto

Zöldadószerű díjat fognak szedni a belga autópályákon

A napilap információi szerint Belgium regionális kormányainak megállapodása értelmében 2027. május 1-jétől digitális matrica lesz kötelező minden 3,5 tonna alatti jármű közúti használata esetén is, függetlenül attól, hogy Belgiumban vagy külföldön vannak-e forgalomba helyezve.

Az autósok választhatnak

egynapos,

tíznapos,

kéthónapos

vagy egyéves

matrica közül, az ár a jármű CO2-kibocsátásától függ. Egy elektromos jármű éves matricája 90 euróba fog kerülni. Az Euro-4-es autók matricája 100 euróba, míg minden 2005 előtt forgalomba helyezett jármű tulajdonosának 125 eurót kell majd fizetnie.

A matrica bevezetésének célja, hogy a külföldi autósok hozzájáruljanak a nemzeti úthálózat karbantartási költségeihez.

A belga autósok számára a meglévő adók csökkentésének köszönhetően a matrica bevezetése nem jár majd pluszköltséggel

– írták, hozzátéve, hogy reményeik szerint az új adó több százmillió eurót fog generálni.