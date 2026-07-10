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Belgium
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Indul a sarcolás az autópályákon: ennek nagyon nem fog örülni, akinek régebbi kocsija van – a villanyautósok sem ússzák meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden autósnak fizetnie kell 2027 májusától a belga autópályák használatáért. A digitális matricák ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamtól függően változik majd Jövőre indul a sarcolás a belga autópályákon – közölte a Le Soir, pénteken.
VG - MTI
2026.07.10, 13:43
Frissítve: 2026.07.10, 15:19

Fizetőssé válnak a belga utak és autópályák, 2027 májusától minden autósnak matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamtól függően változik c tájékoztatott az MTI pénteken a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap információira hivatkozva.

Kilátás az A12-es autópályára Ekerenben, Antwerpen közelében, Belgiumban.
Kilátás az A12-es autópályára Ekerenben, Antwerpen közelében, Belgiumban. / Fotó: Northfoto

Zöldadószerű díjat fognak szedni a belga autópályákon

A napilap információi szerint Belgium regionális kormányainak megállapodása értelmében 2027. május 1-jétől digitális matrica lesz kötelező minden 3,5 tonna alatti jármű közúti használata esetén is, függetlenül attól, hogy Belgiumban vagy külföldön vannak-e forgalomba helyezve.

Az autósok választhatnak 

  • egynapos, 
  • tíznapos, 
  • kéthónapos 
  • vagy egyéves 

matrica közül, az ár a jármű CO2-kibocsátásától függ. Egy elektromos jármű éves matricája 90 euróba fog kerülni. Az Euro-4-es autók matricája 100 euróba, míg minden 2005 előtt forgalomba helyezett jármű tulajdonosának 125 eurót kell majd fizetnie.

A matrica bevezetésének célja, hogy a külföldi autósok hozzájáruljanak a nemzeti úthálózat karbantartási költségeihez. 

A belga autósok számára a meglévő adók csökkentésének köszönhetően a matrica bevezetése nem jár majd pluszköltséggel

 – írták, hozzátéve, hogy reményeik szerint az új adó több százmillió eurót fog generálni.

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