Lendületben a forint, az euró és a dollár sem tudja megállítani – már délben eldőlt, melyik részvény a nap sztárja

Kedvező hangulatban zajlott a kereskedés péntek délelőtt a piacokon. Az európai és a hazai részvényindexek is feljebb araszoltak, a forint korrekciója is folytatódott az iráni feszültségek mérséklődésével. Az olajárak stabilizálódni látszanak.

Folytatódik a forint korrekciója, a Mol húzza a pesti tőzsdét / Fotó: Mehaniq

A hazai fizetőeszköz jó formában van a hét utolsó kereskedési napján. Az euróval szemben a 357-es szintről indított erősödést, 12:15-kor már 356,1 forinton jár a kurzus, ami 0,3 százalékos erősödést jelent. Az uniós pénzek hazahozataláról érkező brüszeli híreket fürkészik a kereskedők.