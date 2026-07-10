A döntésről az Európai Bizottság pénteken adott ki közleményt. A testület szerint Magyarország csatlakozása azt tükrözi, hogy az ország ismét elkötelezte magát a jogállamiság megerősítése mellett. A bizottság kiemelte: az Európai Ügyészség állandó jelenléttel működik majd Magyarországon, feladata pedig az lesz, hogy megvédje az uniós forrásokat a pénzügyi bűncselekményektől.

Magyar Péter: Jóváhagyták Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez Fotó: Magyar Péter / Facebook

Magyar Péter a Facebook-oldalán azt írta: „Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.”

Von der Leyen: jó hír Magyarországnak - érkeznek a reakciók

A döntést Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is üdvözölte. A mai nap jó hírt hozott Magyarországnak. Ez fontos lépés a csalás és a korrupció elleni küzdelemben. A magyar emberek mostantól olyan garanciát kapnak, amely biztosítja, hogy az uniós források az ő érdekeiket szolgálják. Magyarországot örömmel üdvözöljük az Európai Ügyészségben – fogalmazott.

„Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez (EPPO) egy újabb alapvető lépés a jogállamiság és az adófizetők pénzének visszaélése elleni küzdelem érdekében. Mostantól a magyarok tudják, hogy egy független, európai ügyész gondoskodik arról, hogy az uniós források oda jussanak, ahová szánták őket. A jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem Magyarországon megerősödött" – erről már Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök beszélt.

Michael McGrath, a bizottság demokráciáért, igazságszolgáltatásért, jogállamiságért és a fogyasztóvédelemért felelős biztosa pedig úgy kommentálta a hírt: „a mai nap történelmi nap mind Magyarország, mind az EU számára. Költségvetésünk védelme nem opcionális. Minden megóvott euró egy euró, amely visszakerül a polgárokhoz. Az Európai Ügyészség központi szereplő a csalás elleni küzdelemben az EU-ban, amint azt minden általa indított nyomozás, minden általa lefolytatott sikeres büntetőeljárás és minden befagyasztott vagyon is mutatja."