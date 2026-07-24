Új békekísérlet indul: Washington szerint Moszkva most engedékenyebb lehet

Az Egyesült Államok és Ukrajna új békejavaslatokat készít elő, amelyeket a tervek szerint Oroszországnak is bemutatnak. A cél, hogy a harctéri helyzet változásait figyelembe véve új lendületet kapjanak a hónapok óta elakadt béketárgyalások – írja a Kyivindependent.

Az Egyesült Államok és Ukrajna új békejavaslatokat készít elő/Fotó: AFP

Még nem konkrét béketervről van szó

A Fehér Ház úgy véli, hogy Moszkva nyitottabb lehet egy részleges, légi tűzszünetre, mivel Ukrajna egyre több nagy hatótávolságú csapást hajt végre orosz területen, miközben Kijevnek egyre súlyosabb hiánya van Patriot elfogórakétákból.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég egyeztetett Donald Trump megbízottaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel. A megbeszélésen még nem konkrét béketervről volt szó, hanem arról, hogy Washington egy felülvizsgált tárgyalási keretet dolgoz ki, amelyet előbb Ukrajnával egyeztetnek, majd ezt követően ismertetnek Oroszországgal.

A következő napokban Zelenszkij és Trump találkozója is napirenden lehet. A tárgyalások egyik fontos témája egy közvetlen Zelenszkij-Putyin találkozó megszervezése lenne, amelyet Kijev kulcsfontosságúnak tart a háború lezárása szempontjából. A Kreml azonban továbbra is elutasítja, hogy semleges helyszínen találkozzanak.

Mindkét fél fokozta a nagy hatótávolságú légi támadásokat:

Ukrajna orosz katonai és logisztikai célpontokat támad mélyen Oroszországban,

míg Oroszország rendszeresen rakéta- és dróntámadásokat intéz ukrán városok ellen.

Az amerikai értékelés szerint a jelenlegi katonai helyzet ösztönözheti a feleket legalább egy légi tűzszünet elfogadására, ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy ez elvezethet-e egy átfogó békemegállapodáshoz. Az ukrán vezetés továbbra is kételkedik abban, hogy Moszkva valóban kész lenne lezárni a háborút, de úgy látja, hogy egy korlátozott légi fegyverszünet reális első lépés lehet.

Putyinnak most fogyott el a türelme

Oroszország pufferzónaként megtartaná a megszállt ukrán területek egy részét, és nem hajlandó azokat visszaadni a háború lezárásakor. Vlagyimir Putyin szintet lépett, ezzel végleg kukába dobta az alaszkai csúcson megkötött – nem kötelező érvényű – megállapodásokat. A Világgazdaságnak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő szerint Moszkva brutális pszichológiai hadviselést folytat, az orosz üzenet egyértelmű, Ukrajna minden elszalasztott békével csak újabb megyéket veszít, a tét pedig már a teljes északi határsáv elvesztése.