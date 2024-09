Milliárdok szenvednek tápanyaghiánytól – a hús elhagyása csak ronthat a helyzeten

A világ népességének több mint fele tápanyaghiánnyal küzd – idézi honlapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara annak a tanulmánynak az aggasztó eredményét, amelyet nemrég tettek közzé a The Lancet Global Health című folyóiratban. A Harvard T. H. Chan School of Public Health, a UC Santa Barbara és s Global Alliance for Improved Nutricion (GAIN) kutatói 15 mikrotápanyag – közte a vas, a jód, a kalcium és a vitaminok – bevitelét elemezték különböző korcsoportok és nemek esetében. A 185 ország táplálkozási adatain alapuló tanulmány megállapítása szerint a világon több mint 5 milliárd ember nem jut elegendő alapvető vitaminhoz és ásványi anyaghoz, köztük olyanokhoz, amelyeket a hús is tartalmaz. A kutatók a vas, a riboflavin, a folsav, a kalcium, a jód, valamint a C- és E-vitaminok hiányát emelték ki.

A hiányos táplálkozás egyik leggyakoribb formája világszerte a test egészséges működéséhez elengedhetetlen (esszenciális) mikrotápanyagok elégtelen bevitele. Ez minden régióban és valamennyi jövedelmi csoportban érinti az embereket. A kutatók szerint ennek olyan egészségügyi következményei vannak, mint például

a terhesség során fellépő komplikációk,

a fertőző betegségekre való fokozott fogékonyság és

a vakság.

Különbség a nők és a férfiak között

A tanulmány azt is kimutatta, hogy a nemek között is vannak különbségek a mikrotápanyagok bevitelében. A nők általában kevesebb jódot, B12-vitamint, vasat és szelént fogyasztanak, míg a férfiak a kelleténél kevesebb niacint, tiamint, cinket, magnéziumot, valamint A-, C- és B6-vitamint visznek be. A kutatók munkájának jelentőséget az adja – és a tanulmány eredményei azért riasztóak –, hogy a kiértékelt táplálkozási adatok alapján részletes világszintű becsléseket ad a mikrotápanyag-hiányról. Rávilágít a különböző régiók és népességcsoportok súlyos tápanyaghiányaira és a célzott táplálkozási, étrendi beavatkozások szükségességét veti fel.

A hús nem hagyható el az egészséges étrendből / Fotó: GettyImages

A NAK kiemeli, hogy

ez az első olyan tanulmány, amely globális becsléseket ad az emberi egészség szempontjából kritikus jelentőségű mikrotápanyagok elégtelen fogyasztásáról.

A korábbi kutatások megbecsülték az emberek számára elérhető és az általuk elfogyasztott mikrotápanyagok mennyiségét. Ezzel szemben az idézett tanulmány azt értékeli, hogy ez a bevitel megfelel-e az emberi egészség fenntartásához ajánlott követelményeknek, mennyiségeknek, miközben megvizsgálja, hogy a férfiak és a nők milyen tápanyaghiányokkal küzdenek az életük során. Az eredmények cselekvési tervek készítéséhez nyújthatnak segítséget azáltal, hogy megmutatják, mely népességcsoportokat veszélyezteti bizonyos tápanyagok hiánya.